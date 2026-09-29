Ajo, cebolla y poro: qué compuestos aportan estos alimentos para alimentar la microbiota intestinal y favorecer la digestión

Ajo, cebolla y poro no solo aportan sabor: también contienen carbohidratos fermentables que llegan al colon y alimentan a parte de la microbiota. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El ajo, la cebolla y el poro aportan fructanos, inulina y fructooligosacáridos, compuestos que el cuerpo no descompone por completo antes de llegar al colon.

Allí, la microbiota los fermenta y produce sustancias asociadas con la función intestinal. Su incorporación habitual puede favorecer la digestión en personas sanas, aunque requiere cautela en quienes padecen síndrome de intestino irritable.

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Estos tres vegetales pertenecen al género Allium y ocupan un lugar habitual en sopas, guisos, salsas, ensaladas y sofritos.

Su valor nutricional no se limita al sabor: reúnen fibras fermentables, compuestos sulfurados y polifenoles que pueden interactuar con las bacterias del aparato digestivo.

La microbiota intestinal reúne bacterias, virus, hongos y otros microorganismos que habitan sobre todo en el colon.

Entre sus tareas se encuentran la fermentación de fibras que no digieren las enzimas humanas, la producción de metabolitos y la interacción con el sistema inmunitario.

Los fructanos del ajo, la cebolla y el poro actúan como sustrato para la microbiota

Los fructanos son carbohidratos no digeribles que incluyen inulina y fructooligosacáridos, conocidos como FOS.

El ajo, la cebolla y el poro contienen estas sustancias en proporciones variables, por lo que se consideran fuentes dietéticas de fibra fermentable.

La World Gastroenterology Organisation define a los prebióticos como ingredientes que se fermentan selectivamente y provocan cambios en la composición o actividad de la microbiota con efectos favorables para la salud.

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La organización distingue esos compuestos de los probióticos, que son microorganismos vivos administrados en cantidades adecuadas.

Una revisión publicada sobre fibra y microbiota indica que la inulina y los FOS pueden favorecer el crecimiento de géneros como Bifidobacterium y Lactobacillus.

El alcance de esa respuesta depende de factores individuales, entre ellos la dieta habitual, el uso de antibióticos, la edad y la composición previa de la microbiota.

Los fructanos resisten el tránsito por el intestino delgado y llegan al colon. En esa zona, las bacterias los fermentan y generan ácidos grasos de cadena corta, entre ellos acetato, propionato y butirato.

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La misma revisión científica señala que estos metabolitos conectan la alimentación con funciones del intestino y del metabolismo.

Sus efectos no dependen de un ingrediente aislado, sino del conjunto de fibras y alimentos presentes en la dieta.

El ajo, la cebolla y el poro contienen estas sustancias en proporciones variables, por lo que se consideran fuentes dietéticas de fibra fermentable. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los ácidos grasos de cadena corta sostienen la función del colon

El butirato es uno de los productos de fermentación con mayor interés en la investigación sobre salud intestinal.

Estudios revisados sobre ajo fermentado y microbiota describen que este ácido graso sirve como fuente de energía para los colonocitos, las células que forman el revestimiento interno del colon.

La disponibilidad de butirato se asocia con el mantenimiento de la barrera intestinal. Esa estructura regula el paso de sustancias entre el contenido del tubo digestivo y el resto del organismo.

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La evidencia recopilada sobre prebióticos plantea que los ácidos grasos de cadena corta pueden apoyar la expresión de proteínas de unión estrecha, como claudina y ocludina.

Estas proteínas contribuyen a mantener cohesionadas las células de la mucosa intestinal.

El acetato y el propionato también participan en procesos metabólicos. Las revisiones científicas los relacionan con mecanismos de señalización vinculados al equilibrio de la glucosa, los lípidos y la inflamación.

El efecto final depende de la actividad bacteriana y de la disponibilidad de distintos tipos de fibra.

Por ese motivo, los estudios sobre microbiota suelen subrayar la importancia de una alimentación rica y variada en vegetales, legumbres, frutas, frutos secos y cereales integrales.

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El ajo aporta inulina y compuestos organosulfurados

El ajo (Allium sativum) se caracteriza por su alta concentración de fructanos tipo inulina. Una revisión sobre el potencial prebiótico de los Allium indicó que este alimento puede alcanzar 41,72% de inulina en materia seca.

Ese perfil lo convierte en una fuente concentrada de carbohidratos fermentables. Al llegar al colon, los FOS del ajo pueden ser utilizados por bacterias intestinales que intervienen en la degradación de fibras.

Un estudio in vitro con microbiota fecal humana observó que el ajo favoreció el crecimiento de Bifidobacterium adolescentis.

Los autores analizaron cambios distintos según el enterotipo de los participantes, una señal de que la respuesta puede variar entre personas.

Otra investigación, un ensayo aleatorizado con mujeres con obesidad que siguieron una dieta hipocalórica, evaluó un extracto de ajo durante dos meses. El estudio registró un aumento de Bifidobacterium en el grupo que recibió el extracto.

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Los dos grupos redujeron peso y concentración de insulina, por lo que los investigadores atribuyeron esos cambios sobre todo a la dieta baja en calorías.

El resultado específico sobre bifidobacterias permitió plantear un posible efecto modulador del extracto sobre la microbiota.

El ajo también contiene compuestos organosulfurados. La allicina se forma al picar o triturar el bulbo, cuando la enzima aliinasa transforma la aliina.

Una revisión sobre compuestos sulfurados de Allium describe que la allicina, el dialil disulfuro, el dialil trisulfuro, el ajoeno y la S-alil-L-cisteína muestran actividad antimicrobiana en modelos experimentales.

Estas sustancias pueden limitar ciertos microorganismos, aunque los efectos dependen de la concentración.

Los estudios revisados advierten que la acción antimicrobiana no debe interpretarse como un uso antibiótico.

A dosis elevadas, los compuestos reactivos del ajo también podrían modificar microorganismos comensales, por lo que no sustituyen tratamientos médicos ni justifican el uso indiscriminado de suplementos.

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El ajo (Allium sativum) se caracteriza por su alta concentración de fructanos tipo inulina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La cebolla reúne FOS, polifenoles y flavonoides

La cebolla (Allium cepa) también contiene inulina y fructooligosacáridos. Un estudio sobre su composición y sus extractos prebióticos señaló que puede aportar hasta 9,5 g de FOS por cada 100 g de masa fresca.

La cantidad de FOS puede variar según la variedad, el cultivo y las condiciones de almacenamiento. Además de esa fracción fermentable, la cebolla contiene azúcares simples y polisacáridos que tienen un comportamiento digestivo diferente.

Un estudio publicado en mSystems analizó extractos de cebolla mediante incubaciones con microbiota fecal humana.

En determinados enterotipos, los investigadores observaron un aumento de bacterias como Bifidobacterium, Faecalibacterium y Fusicatenibacter.

El trabajo también detectó variaciones en metabolitos derivados del triptófano, entre ellos el indolelactato y el indolepropionato.

Los autores plantearon que estos cambios podrían relacionarse con la barrera intestinal y la inflamación, aunque remarcaron la necesidad de profundizar la investigación en humanos.

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La cebolla aporta flavonoides y otros polifenoles, incluida la quercetina.

Estos compuestos no actúan como prebióticos en sentido estricto porque no funcionan necesariamente como alimento selectivo para bacterias, pero se estudian por su actividad antioxidante y antiinflamatoria.

La evidencia sobre estos componentes permite considerar que la cebolla actúa por más de una vía. Sus fructanos alimentan microorganismos fermentadores, mientras los compuestos fenólicos pueden influir en el ambiente de la mucosa intestinal.

El poro suma fructanos y galactooligosacáridos

El poro o puerro (Allium ampeloprasum) comparte con el ajo y la cebolla la presencia de inulina y FOS.

Las investigaciones específicas son menos numerosas, aunque sus datos de composición lo sitúan entre los vegetales que pueden aportar fibras fermentables.

Un estudio sobre carbohidratos no estructurales en el poro informó que una variedad analizada contenía 5,8 g de fructanos por cada 100 g de masa fresca. Otras variedades presentaron valores distintos, vinculados con sus características agrícolas.

El poro también contiene galactooligosacáridos como la rafinosa y la estaquiosa. Estos carbohidratos pueden alcanzar el colon y ser fermentados por la microbiota.

La investigación sobre almacenamiento en frío encontró que los fructanos se hidrolizan con el paso del tiempo.

Una parte de esos carbohidratos se transforma en azúcares más simples, lo que puede reducir el potencial prebiótico del alimento almacenado.

Los autores indicaron que, durante los primeros tres meses de refrigeración, el poro puede seguir siendo una fuente relevante de fructanos y FOS.

No obstante, la transformación progresiva de estos compuestos puede cambiar el perfil nutricional del vegetal.

No existen suficientes estudios clínicos que comparen de manera directa los efectos del poro fresco y el poro almacenado sobre la microbiota de personas.

Por eso, la relación entre conservación, tolerancia y actividad prebiótica aún requiere más investigación.

El ajo, la cebolla y el poro aportan fibras que alimentan a la microbiota intestinal y generan compuestos favorables para la digestión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los FODMAP pueden generar molestias en personas sensibles

Los fructanos de los Allium tienen una doble condición. Pueden actuar como prebióticos en personas sin problemas digestivos, pero también forman parte de los FODMAP, un grupo de carbohidratos fermentables de cadena corta.

MedlinePlus incluye al ajo, la cebolla y el poro entre los alimentos que se restringen en una dieta baja en FODMAP. Esta pauta se utiliza para abordar síntomas digestivos en algunas personas con síndrome de intestino irritable.

La mala absorción de estos carbohidratos puede atraer agua hacia el intestino y acelerar la fermentación en el colon.

En una persona con hipersensibilidad visceral, ese proceso puede causar dolor abdominal, gases, distensión, diarrea o estreñimiento.

La restricción no significa que el ajo, la cebolla o el poro sean perjudiciales para toda la población.

En personas sin intolerancias ni síntomas funcionales, su uso culinario habitual puede sumar fructanos a una dieta rica en fibras.

La tolerancia es individual y también puede cambiar según la cantidad consumida, el modo de preparación y el resto de la comida.

Las personas con molestias persistentes necesitan consultar con un profesional antes de eliminar alimentos de forma prolongada.

El ajo, la cebolla y el poro forman parte de una alimentación que puede apoyar a la microbiota por su aporte de inulina, FOS y otros oligosacáridos.

La literatura científica revisada respalda su capacidad para participar en la fermentación colónica y en la producción de ácidos grasos de cadena corta.

Sus compuestos sulfurados y polifenoles amplían el interés nutricional de estos vegetales, aunque todavía faltan ensayos clínicos amplios que definan dosis, respuestas individuales y efectos a largo plazo.

Su beneficio potencial se entiende mejor cuando se incorporan a una dieta vegetal diversa y adaptada a la tolerancia digestiva de cada persona.