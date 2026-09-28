Cae en Guerrero Primitivo "N", señalado como el presunto responsable de quemar viva a Margarita Seceña en Cuautla

Cae en Guerrero Primitivo "N", señalado como el presunto responsable de quemar viva a Margarita Seceña. Fiscalía de Morelos

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Autoridades federales y estatales detuvieron a Primitivo “N” en el estado de Guerrero, identificado como probable responsable de rociar con gasolina y prenderle fuego a Margarita Seceña Martínez en julio de 2022, en el municipio de Cuautla, Morelos. El hombre permanecía prófugo desde entonces.

Se trata del tercer detenido en 48 horas por este caso de feminicidio, que también dejó afectaciones a otras cuatro personas. La captura se produjo gracias al trabajo de inteligencia y la coordinación entre distintas dependencias federales y estatales.

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La detención de Primitivo “N”

La aprehensión de Primitivo “N” resultó de la coordinación entre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno de México, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Guardia Nacional (GN), la policía estatal de Guerrero, la Agencia de Investigación Criminal (AIC), la Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución del Delito de Feminicidio y la Fiscalía General del Estado (FGE) de Morelos.

Cae en Guerrero Primitivo "N", señalado como el presunto responsable de quemar viva a Margarita Seceña.

De acuerdo con las investigaciones, Primitivo era esposo de una prima de Margarita. Testimonios recabados desde 2022 lo situaron como el hombre que llevó el recipiente de gasolina y se acercó a la víctima para rociarla con el combustible antes de prenderle fuego.

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Primitivo “N” habría rociado con gasolina y prendido fuego a Margarita Seceña Martínez el 1 de julio de 2022 en Cuautla, Morelos. Permaneció prófugo cuatro años hasta su captura en Guerrero.

Los hechos del 1 de julio de 2022

Según las investigaciones, los hechos se registraron el 1 de julio de 2022, cuando Primitivo “N”, Ramiro “N”, Karen Jaqueline “N”, María de la Cruz “N”, Nataly “N” y Leobardo “N” acudieron al domicilio de la víctima, en el municipio de Cuautla.

En el lugar, el grupo amenazó y golpeó a Margarita. Posteriormente la rociaron con gasolina y le prendieron fuego. Las llamas también alcanzaron el negocio de la víctima, que resultó incendiado.

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Margarita Seceña Martínez, madre de tres hijos, sufrió quemaduras de segundo y tercer grado en alrededor del 70% de su cuerpo. La mujer murió 24 días después, a consecuencia de las lesiones. Su madre y uno de sus hijos, presentes durante la agresión, no resultaron alcanzados por el fuego, aunque el ataque también dejó afectaciones en otras cuatro personas.

El origen del conflicto y una denuncia previa desatendida

El conflicto entre Margarita y sus agresores se originó por la disputa de una casa que un familiar radicado en Estados Unidos había dejado a su cargo. Este grupo ya había agredido a la víctima en mayo de ese año por el mismo motivo.

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Foto: Twitter

Margarita denunció aquel primer ataque ante la Fiscalía Regional Oriente. Sin embargo, no se le otorgaron las medidas de protección necesarias para evitar que el conflicto escalara.

El fuego también alcanzó a un menor de 14 años presente en el lugar, y que las lesiones cubrieron el 80% del cuerpo de la víctima. Margarita fue trasladada primero al Hospital General de Cuautla y después al Instituto Nacional de Rehabilitación en la Ciudad de México, donde murió el 24 de julio de 2022.

Las detenciones previas de 48 horas

La captura de Primitivo “N” se suma a las de Karen Jaqueline “N” y Nataly “N”, arrestadas un día antes en territorio de Guerrero. Ambas mujeres eran buscadas desde julio de 2022 y contaban con órdenes de aprehensión vigentes por su presunta participación en el ataque.

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Este sábado 26 de septiembre, ambas fueron vinculadas a proceso y quedaron en prisión preventiva. En la audiencia celebrada en la Ciudad Judicial de Cuautla, el juez determinó vincularlas por el delito de feminicidio en agravio de Margarita Seceña Martínez, así como por feminicidio en grado de tentativa en perjuicio de otras dos víctimas identificadas con sus iniciales.

Karen Jaqueline “N” y Nataly “N” fueron detenidas el viernes 25 de septiembre en Guerrero por su probable responsabilidad en el feminicidio de Margarita Ceceña Martínez, quien murió tras ser rociada con gasolina y prendida en fuego el 1 de julio de 2022 en Cuautla Foto: Fiscalía Morelos

Además, ambas enfrentan la acusación de homicidio calificado en grado de tentativa en agravio de dos personas más. La autoridad judicial estableció un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

Situación de los prófugos restantes

Con la detención de Primitivo “N”, suman tres las personas capturadas de la lista de seis señaladas como responsables del ataque contra Margarita Seceña. Hasta el momento, la FGE de Morelos no ha reportado nuevas actualizaciones sobre la situación de María de la Cruz “N”, Leobardo “N” y Ramiro “N”.

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Las autoridades continúan las labores de inteligencia y coordinación interinstitucional para localizar a las personas restantes que cuentan con órdenes de aprehensión pendientes por su probable participación en el feminicidio de Margarita Seceña Martínez y los delitos cometidos contra las otras cuatro víctimas del ataque ocurrido en Cuautla.