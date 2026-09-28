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NSQK anuncia su primer concierto en el Estadio GNP Seguros: fecha, preventa y boletos para ver ‘MOSCA’

El cantante y productor de 28 años confirmó el concierto más grande de su carrera con la llegada de su espectáculo MOSCA al Estadio GNP Seguros para 2027

El cantante y productor de 28 años confirmó el concierto más grande de su carrera con la llegada de su espectáculo MOSCA al Estadio GNP Seguros para 2027 IG: nsqkk
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El músico NSQK anunció su primer concierto en el Estadio GNP Seguros para el 23 de enero de 2027, escenario donde presentará el espectáculo MOSCA en la Ciudad de México, según confirmó el propio artista a través de sus redes sociales.

La promotora OCESA compartió el calendario de venta de boletos, estableció una preventa para seguidores el 30 de septiembre, seguida por la preventa Citibanamex el 1 de octubre a las 14:00 horas. La venta general para el público comenzará el 2 de octubre mediante el sistema Ticketmaster.

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La confirmación del evento colocó al cantante regiomontano en un recinto con capacidad para más de 65,000 personas. El anuncio marcó el espectáculo de mayor convocatoria en la carrera del productor de 28 años, quien resumió la fecha con la frase “Nuestro primer estadio” en sus canales oficiales.

NSQK
NSQK llevará su show al Palacio de los Deportes. (Instagram)

El concierto en el Estadio GNP Seguros presentará el espectáculo MOSCA

El espectáculo fijado para las 21:00 horas del sábado 23 de enero de 2027 se centró en la propuesta de MOSCA, el concepto musical que el intérprete desarrolló para acompañar su nueva etapa sobre los escenarios.

La empresa OCESA organiza la comercialización de las entradas a través de plataformas digitales. La promotora no difundió la lista oficial de precios por zona ni los costos finales con cargos por servicio para el acceso al inmueble.

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El concierto en la capital mexicana se sumó a la lista de producciones de gran formato programadas en la ciudad durante el primer trimestre del año. La presentación busca concentrar a seguidores de diversos estados de la República Mexicana.

El espectáculo fijado para las 21:00 horas del sábado 23 de enero de 2027 se centró en su nueva propuesta musical.
El espectáculo fijado para las 21:00 horas del sábado 23 de enero de 2027 se centró en la propuesta de MOSCA. (IG: nsqkk)

NSQK acumuló dos sold out en el Palacio de los Deportes

El salto al Estadio GNP Seguros ocurrió tras una secuencia de presentaciones multitudinarias en la capital del país. En noviembre de 2025, el artista llenó dos fechas consecutivas en el Palacio de los Deportes, donde reunió a miles de asistentes por noche.

Posteriormente, el músico se presentó en el espacio de Campo Marte en julio de 2026, además de registrar actuaciones previas en el Pepsi Center WTC y en festivales masivos como Ceremonia y Tecate Emblema.

El crecimiento de su audiencia se reflejó en plataformas digitales de reproducción. El proyecto sumó más de 2.1 millones de oyentes mensuales en Spotify, impulso soportado por el arrastre de sus producciones discográficas entre el público joven.

En el plano internacional y regional, el cantante acumuló participaciones en festivales de América Latina como Lollapalooza Chile y giras en recintos de alta convocatoria como el Auditorio Telmex en Guadalajara.

NSQK agotó entradas en el Palacio de los Deportes.
NSQK agotó entradas en el Palacio de los Deportes durante 2025. (IG: nsqkk)

De las producciones en Monterrey a la proyección internacional

Rodrigo Torres de la Garza nació en Monterrey, Nuevo León, y creció en Houston, Texas. Comenzó a grabar sus primeras canciones a los 13 años con software de producción musical antes de estructurar su proyecto profesional bajo el sello independiente Honey Records.

Su discografía inició en 2020 con el lanzamiento del EP Botánica, trabajo al que siguió su primer álbum de estudio titulado ROY en noviembre de 2022. La producción combinó elementos de música electrónica, pop alternativo, R&B y ritmos urbanos.

En agosto de 2024, el artista publicó el mixtape ATP, producción que alcanzó el puesto 82 en la lista anual de los 100 mejores álbumes de la revista Rolling Stone y recibió un reconocimiento por la publicación Billboard.

Ese material incluyó colaboraciones con creadores de contenido e intérpretes de la escena urbana latinoamericana. Entre sus composiciones figuraron sencillos como “Tarde o temprano”, “BOBOMENSOTONTO”, “MUBI” y “Blamegame”.

El repertorio del productor registró alianzas de composición e interpretación junto a figuras de la industria como Álvaro Díaz, El Malilla, PaoPao y Jesse Baez, colaboraciones que ampliaron la difusión de sus temas en la región.

Las producciones de NSQK combinan elementos como música electrónica, pop alternativo, R&B y ritmos urbanos.
Las producciones de NSQK combinan elementos de música electrónica, pop alternativo, R&B y ritmos urbanos. (IG: nsqkk)

La agenda de conciertos en el recinto sumó eventos para 2027

La fecha de NSQK se integró al calendario de espectáculos previstos en el Estadio GNP Seguros para el arranque de 2027.

El inmueble albergará festivales y conciertos individuales de exponentes del rock, pop y música alternativa.

La fecha de NSQK se integró al calendario de espectáculos previstos en el Estadio GNP Seguros para el arranque de 2027. Foto: Ocesa
La fecha de NSQK se integró al calendario de espectáculos previstos en el Estadio GNP Seguros para el arranque de 2027. Foto: Ocesa

Entre los espectáculos confirmados para el recinto destacaron la presentación de la banda mexicana The Warning el 5 de febrero de 2027 y la edición 2027 del festival Vive Latino, programada para los días 13 y 14 de marzo.

El recinto ubicado en la alcaldía Iztacalco mantiene de esta forma su actividad como la sede principal para los eventos musicales de mayor escala en la Ciudad de México.

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