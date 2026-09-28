No sería Karina Torres, filtran nombre del ganador de La Casa de los Famosos México 2026

La producción ya tendría definido al próximo ganador del reality de Televisa, exhiben supuestos arreglos rumbo a la final

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Tras la salida de Brianda Deyanara como la última eliminación de la temporada 2026 de La Casa de los Famosos México, se definieron a los siete finalistas que buscan el premio de los 4 millones de pesos: Karina Torres, Mariana Ochoa, Gema Garoa, Ese Pérez, Yahir, Memo Schutz y Ernesto Laguardia.

Diferentes versiones apuntan a que la producción ya tendría definida a su ganadora de esta edición del reality de Televisa, y en esta ocasión buscarían que de nueva cuenta sea una mujer la ganadora, luego de la victoria de Wendy Guevara en la primera temporada, y tras dos hombres ganando las temporadas subsecuentes: Mario Bezares y Aldo de Nigris.

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Aunque la versión de una famosa astróloga apunta a que el ganador estaría entre tres nombres, quienes tendrían una influencia importante en la producción del programa.

Mariana Ochoa sería la ganadora de La Casa de los Famosos México 2026

Señalan “nuevo fraude” en La Casa de los Famosos, ponen en duda triunfo de Mariana Ochoa como primera finalista

Maxine Woodside asegura que un supuesto acuerdo de producción llevaría a Mariana Ochoa a coronarse ganadora de La Casa de los Famosos México 2026, según reveló en su programa de Radio Fórmula.

La periodista sostiene que la cantante habría regresado al reality con ese objetivo tras convertirse en la primera eliminada de la temporada, aunque aclaró que se trata de una versión sin confirmar.

La gran final del reality de Televisa está programada para el domingo 4 de octubre y entrega un premio de 4,000,000 de pesos al ganador o ganadora de la cuarta temporada.

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Mariana Ochoa: de ser la primera eliminada a ganar La Casa de los Famosos México

Mariana Ochoa fue la primera eliminada de La Casa de los Famosos México 2026. (Captura de pantalla)

Mariana Ochoa salió de la competencia en la primera semana, pero reingresó por voto del público desde la dinámica del Exilio y logró avanzar hasta la recta final. Ese antecedente alimenta la versión sobre un supuesto arreglo previo para su regreso y eventual triunfo.

La cantante forma parte del grupo de siete finalistas confirmados, junto con Karina Torres, Yahir, Gema Garoa y los habitantes que sobrevivieron a la última eliminación: Ese Pérez, Memo Schutz y Ernesto Laguardia.

Astróloga confirma la versión de Mariana Ochoa como ganadora

La astróloga Mary Carmen, conocida como “la Güera de las Estrellas” secundó la versión de Woodside durante su sesión semanal en El Heraldo de México, aunque no aportó una predicción propia distinta. La astróloga coincidió en que “todo estaría pactado para que Mariana se convierta en ganadora del reality”.

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Con la eliminación se cierra el grupo de nominados de la semana y queda definido el cuarto lugar entre los finalistas que disputarán las últimas galas del reality. (Captura de pantalla YouTube La Casa de los Famosos México)

Aunque la vidente coloca otro par de nombres en la conversación sobre los posibles ganadores de La Casa de los Famosos, aunque destaca que ellos acompañarían a la cantante en la terna, siendo la ex OV7 la ganadora.

Ese Pérez y Gema Garoa bajo sospecha de favoritismo

La astróloga coloca entre sus finalistas favoritos, además de Mariana Ochoa, a Ese Pérez y Gema Garoa. Sobre Ese Pérez circula la versión de un supuesto padrinazgo de Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme, como explicación de su permanencia en el reality, pese a protagonizar varias polémica durante el encierro.

Sobre Gema Garoa circula otra versión: un supuesto vínculo sentimental con un productor del programa que favorecería su estancia en la casa. Ninguna de las dos versiones cuenta con confirmación oficial de Televisa.

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Ese Pérez no podrá ser nominado esta semana. (LCDLF)

Las encuestas no oficiales ubicaron a Ese Pérez al frente

La encuesta digital de Vaya Vaya, difundida por el periodista Gerardo Escareño, ubicaron a Ese Pérez como líder entre los últimos nominados con 27.5% de respaldo acumulado. Ernesto Laguardia apareció en segundo sitio con 21.5%, seguido de Memo Schutz con 20.5% y Brianda Deyanara con 19.5%.

El propio sondeo aclara que “no corresponde a la votación oficial del programa” y que sus números “funcionan como un termómetro de la conversación entre seguidores del formato”. Brianda Deyanara resultó finalmente la novena y última eliminada de la temporada, tras superar los 16,000,000 de votos en esa gala.

Otra polémica cruza la recta final del reality

Paralelamente a los rumores sobre el resultado, el influencer Aarón Mercury acusa a Ese Pérez de repetir información filtrada por la producción sobre un presunto uso de bots durante la temporada pasada. “Ahora estoy seguro de que meten mano... que tratan de enaltecer a algunos y bajar a otros”, declaró Mercury a los medios.

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Los dos realitys continúan su curso para entretener al público mexicano. (Infobae/Jenifer Nava)

La controversia se reactivó el 17 de septiembre, cuando la productora Rosa María Noguerón compartió en Instagram una publicación que vinculaba la salida de Mercury en 2025 con la eliminación de Masad Altamimi en 2026. Ninguna de las dos salidas cuenta con confirmación oficial de fraude.