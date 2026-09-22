México

Limón o cebolla, cuál elimina mejor el óxido de los cuchillos según la ciencia

Las pruebas comparativas atribuyen al ácido cítrico una acción más rápida y constante en manchas recientes, mientras el bulbo muestra resultados irregulares al frotarse sobre cuchillos y utensilios de cocina

Una mujer sostiene una cebolla en una mano y un limón en la otra sobre una mesa con una sartén oxidada y utensilios de limpieza.
Mientras el limón cuenta con estudios de laboratorio, pruebas comparativas y respaldo de especialistas en limpieza, la cebolla se sostiene principalmente en la tradición popular (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

El limón y la cebolla figuran entre los remedios caseros más citados para eliminar el óxido de cuchillos y utensilios de cocina, pero la evidencia disponible marca una diferencia clara entre ambos.

Mientras el limón cuenta con estudios de laboratorio, pruebas comparativas y respaldo de especialistas en limpieza, la cebolla se sostiene principalmente en la tradición popular y en una explicación química que, al someterse a pruebas prácticas, no siempre se confirma.

PUBLICIDAD

La química detrás de cada remedio

Agua oxigenada, jabón y limón como remedio casero de limpieza natural. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
El limón, en cambio, actúa mediante un mecanismo distinto y mejor documentado. Contiene ácido cítrico, un ácido débil que no solo disuelve el óxido de hierro, sino que además “quelata” los iones de hierro liberados - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El fundamento del truco de la cebolla se explica por su contenido de aminoácidos sulfóxidos. Según describe el portal especializado HomeSteady, al cortar el bulbo se liberan estos compuestos, que en contacto con el oxígeno forman ácido sulfénico. Esta sustancia reacciona con los iones de hidróxido presentes en el óxido, lo que en teoría ayuda a descomponerlo.

El limón, en cambio, actúa mediante un mecanismo distinto y mejor documentado. Contiene ácido cítrico, un ácido débil que no solo disuelve el óxido de hierro, sino que además “quelata” los iones de hierro liberados: los rodea y los mantiene disueltos en el agua para que no vuelvan a depositarse sobre la superficie, según explica el sitio The Tool Yard, especializado en reparación de metales.

PUBLICIDAD

Si se pregunta cuál de los dos funciona mejor para quitar el óxido, la respuesta que arrojan las pruebas es contundente: el limón resulta más eficaz que la cebolla. Estudios comparativos y experimentos caseros coinciden en que el ácido cítrico actúa con mayor rapidez y consistencia sobre el óxido superficial, mientras que la cebolla ofrece resultados irregulares o nulos en las mismas condiciones.

Secretaría de Educación Pública (Redes sociales)

Lo que muestran las pruebas comparativas

Un experimento publicado en el blog especializado Homemade for Elle comparó cuatro métodos naturales —cebolla, vinagre, papa y limón— aplicados sobre un mismo cuchillo oxidado. Tras dos horas de contacto directo, la cebolla quedó en el último lugar: las manchas de óxido no presentaron ningún cambio visible. El limón, en cambio, resultó ganador: al retirar el cuchillo del jugo, el óxido se eliminó “sin esfuerzo, en cuestión de segundos”.

Un estudio recogido en la plataforma Scribd, que sometió clavos de hierro a distintos ácidos naturales durante 24 horas, ofrece un panorama más matizado sobre el limón. El vinagre removió la mayor cantidad de óxido gracias a su mayor concentración de ácido acético, seguido por el jugo de limón y, en tercer lugar, el jugo de calamansí. El grupo de control con agua confirmó que el líquido por sí solo no disuelve la corrosión.

Este hallazgo introduce un matiz importante: el limón no es el remedio casero más potente en términos absolutos, pero sí demuestra una eficacia consistente y medible, algo que los experimentos con cebolla no lograron replicar bajo condiciones controladas.

Qué dicen los expertos en limpieza

Captura de un chef hábil preparando pasta con pasión en un restaurante italiano, reflejando la autenticidad y el arte culinario de la cocina italiana. Una experiencia gastronómica auténtica. (Imagen ilustrativa Infobae)
En la misma nota, Tanu Grewal detalló el motivo de su eficacia parcial: “Los limones contienen ácido cítrico, que puede ayudar a descomponer el óxido y sus manchas. Sin embargo, usar un limón en sí no siempre es la opción más eficiente. (Imagen ilustrativa Infobae)

Consultadas por el medio The Spruce, especialistas en limpieza domiciliaria matizaron las expectativas sobre el limón. Tasha Baj explicó: “He utilizado jugo de limón para disminuir marcas leves de óxido, pero no es una solución milagrosa. Tiende a funcionar mejor en óxido reciente y superficies no porosas”.

En la misma nota, Tanu Grewal detalló el motivo de su eficacia parcial: “Los limones contienen ácido cítrico, que puede ayudar a descomponer el óxido y sus manchas. Sin embargo, usar un limón en sí no siempre es la opción más eficiente. No son limpiadores robustos y pueden dejar un residuo pegajoso”. Por eso, Grewal recomienda recurrir a ácido cítrico concentrado en polvo cuando la mancha es persistente.

Baj también advirtió sobre los límites del método: en óxido antiguo alojado en lechada o en bañeras envejecidas, el limón “generalmente se queda corto”, por lo que en esos casos prefiere un removedor comercial con ácido oxálico.

Por su parte, el servicio de soporte técnico de Knives and Tools, especializado en cuchillería, desaconseja de forma directa tanto el limón como la cebolla cuando se trata de dejar el cuchillo en remojo durante toda la noche. El sitio explica que “existen numerosas soluciones, como sumergir el cuchillo en vinagre, zumo de limón o cola, o dejarlo en una cebolla o una patata durante la noche”, pero aclara: “no recomendamos este método”. En su lugar, sugiere usar un borrador de óxido específico o un paño de pulido, opciones que consideran más seguras para no dañar el filo ni dejar un acabado mate.

Diferencias en el modo de aplicación

Las fuentes consultadas coinciden en que ninguno de los dos remedios se aplica igual. Para la cebolla, el procedimiento habitual consiste en cortarla por la mitad y frotar la zona oxidada contra la pulpa expuesta, o directamente usar el cuchillo para picarla en un movimiento de vaivén, de forma que la hoja quede impregnada en su jugo durante varios minutos.

El limón, en cambio, suele combinarse con sal gruesa para sumar un efecto abrasivo. El sitio Apartment Therapy describe el procedimiento: cubrir la zona oxidada con sal, exprimir el jugo de limón encima, dejar reposar unos 30 minutos y frotar con la propia cáscara del cítrico antes de enjuagar.

El portal Reviewed añade una variante: mezclar jugo de limón con sal para formar una pasta, dejarla actuar y luego retirar el óxido aflojado con una esponja abrasiva. Este añadido de sal, señalan las fuentes, ayuda a que el ácido penetre en zonas más profundas de la corrosión.

Precauciones antes de aplicar cualquiera de los dos métodos

Una mano sostiene un limón sobre un fregadero de acero inoxidable; una infografía explica el uso de cáscara de limón para limpiar, con diagramas y texto.
Sobre el limón, distintas fuentes coinciden en una advertencia común: el ácido cítrico puede dañar ciertos materiales si se deja actuar por demasiado tiempo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tanto el limón como la cebolla presentan límites que conviene considerar antes de usarlos. El sitio especializado en limpieza MSA Lishab precisa que la cebolla solo resulta útil sobre óxido superficial y reciente, y advierte que no debe emplearse en hierro fundido sazonado, piezas con cromo descascarado ni en aparatos electrónicos.

Sobre el limón, distintas fuentes coinciden en una advertencia común: el ácido cítrico puede dañar ciertos materiales si se deja actuar por demasiado tiempo. El blog técnico Working by Hand señala que el ácido cítrico “etches” (corroe microscópicamente) el hierro y el acero si el contacto se prolonga en exceso, lo que puede generar picaduras diminutas en la superficie del metal.

Además, el limón no debe usarse sobre piedra natural como mármol o travertino, ya que su acidez reacciona con el carbonato de calcio y deja marcas opacas permanentes, ni sobre mangos de madera, porque el cítrico puede resecar y levantar la fibra.

En ambos casos, las fuentes recomiendan un mismo cierre del procedimiento: enjuagar con agua, secar de inmediato con un paño limpio y, si el metal lo permite, aplicar una capa fina de aceite para evitar que la corrosión reaparezca por la humedad residual.

Temas Relacionados

Trucos CaserosLimónóxidococinaCebollatips y Trucoshogarcaseromexico-noticiasNewsroom MX

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

No hay impunidad en huachicol ni en accidentes de Tren Maya e Interoceánico, afirma Sheinbaum: “En todos los casos hay investigaciones”

Entre los casos identificados se encuentran tres funcionarios vinculados con derrames, a quienes ya se les aplicaron medidas cautelares y fueron separados de sus cargos

No hay impunidad en huachicol ni en accidentes de Tren Maya e Interoceánico, afirma Sheinbaum: “En todos los casos hay investigaciones”

Digestión saludable: 3 hábitos sencillos para activar el tránsito intestinal por las mañanas

Especialistas de instituciones de salud en México y el mundo señalan tres prácticas matutinas sencillas para favorecer la digestión

Digestión saludable: 3 hábitos sencillos para activar el tránsito intestinal por las mañanas

Capturan al exnovio de la economista María Cristina Muñoz por su feminicidio en Veracruz

La Fiscalía de Veracruz informó que Jorge ‘N’ fue imputado por el feminicidio de la economista, quien fue localizada sin vida el pasado 8 de septiembre

Capturan al exnovio de la economista María Cristina Muñoz por su feminicidio en Veracruz

Aleks Syntek se disculpa con Paola Rojas tras comentarios sobre Zague y ella responde en vivo

La conductora reveló al aire que el músico se comunicó con ella tras la polémica

Aleks Syntek se disculpa con Paola Rojas tras comentarios sobre Zague y ella responde en vivo

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 22 de septiembre

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 22 de septiembre
MÁS NOTICIAS

NARCO

Quién es Jorge Añorve, el hijo de un senador que gastó millones para tener a Disclosure en su boda

Quién es Jorge Añorve, el hijo de un senador que gastó millones para tener a Disclosure en su boda

Diputada de Sinaloa se retracta por negar feminicidios en Escuinapa y atribuir asesinatos a nexos con el narco: “Asumo mi responsabilidad”

Capturan al exnovio de la economista María Cristina Muñoz por su feminicidio en Veracruz

Entre paquetes de droga y toneladas de tabaco clandestino, autoridades localizan cartuchos para armas en la CDMX

Cae en Ojinaga presunto líder de La Línea: estaría detrás del ataque a helicóptero de la Policía de Chihuahua

ENTRETENIMIENTO

“Aquí no se menciona”: Adal Ramones frena a Julio Camejo tras exponer que Rafa Mercadante dijo haber visto desnuda a Galilea Montijo

“Aquí no se menciona”: Adal Ramones frena a Julio Camejo tras exponer que Rafa Mercadante dijo haber visto desnuda a Galilea Montijo

Aleks Syntek se disculpa con Paola Rojas tras comentarios sobre Zague y ella responde en vivo

Fátima Bosch denuncia ante FGR al tailandés Nawat Itsaragrisil: podría tener derecho a acompañamiento policial y más

Paola Rojas pide frenar ataques contra Aleks Syntek pese a que revivió el caso de Zague: “No necesitamos más odio”

¿Por qué Pablo Montero hace trotar a los caballos en La Granja VIP 2? Estos puntos favorecen su bienestar

DEPORTES

México hace historia al ser el primer país latinoamericano en correr una prueba de relevos mixtos dentro de un Campeonato Mundial de Ciclismo

México hace historia al ser el primer país latinoamericano en correr una prueba de relevos mixtos dentro de un Campeonato Mundial de Ciclismo

Hugo Sánchez explota porque no reconocen su legado tras la chilena de Miguel Borja ante Chivas: “Me da tristeza”

Penta Cero Miedo da la gran sorpresa en WWE Raw y va por el contrato de Money in the Bank tras inesperada aparición en RAW

Atlético de San Luis vs. Dorados: cuándo fue el último partido que puso en juego un ascenso a la Liga MX

Equipos de la Liga Mx jugarán sin seleccionados la Jornada 10: ¿Chivas el más afectado?