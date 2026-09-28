EN VIVO | Clima en México hoy lunes 28 de septiembre: Polo se mantiene como huracán de categoría 3 a 250 km de Cabo San Lucas, BCS

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El huracán Polo alcanza categoría 3 frente a Baja California Sur con vientos de 205 kilómetros por hora

Huracán Polo y tormenta tropical Rachel. (Conagua)

El huracán Polo se mantiene como categoría 3 en la escala Saffir-Simpson y se localiza a 250 kilómetros al suroeste de Cabo San Lázaro y a 420 kilómetros al oeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, con vientos máximos sostenidos de 205 km/h, rachas de 240 km/h y desplazamiento hacia el norte a 17 km/h, de acuerdo con el aviso meteorológico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), emitido la medianoche del 28 de septiembre.

La circulación del ciclón genera lluvias fuertes de 25 a 50 milímetros en el norte y centro de Baja California Sur, con vientos sostenidos de 30 a 50 km/h, rachas de 60 a 70 km/h y oleaje de 3 a 5 metros de altura en la entidad. A partir de esta noche y durante el lunes 28 de septiembre, Conagua prevé que continúen intensificándose los vientos, las lluvias y el oleaje en Baja California Sur.

Por la cercanía del meteoro a la península, se mantiene zona de prevención por efectos de vientos de huracán desde Punta Abreojos hasta Santa Fe, Baja California Sur; desde Loreto hasta Santa Rosalía, Baja California Sur, y desde Guaymas hasta Huatabampito, Sonora.

La tormenta tropical Rachel se desplaza al oeste con vientos de 65 kilómetros por hora

Por otro lado, el centro de la tormenta tropical Rachel se ubica a 445 kilómetros al sur de Acapulco, Guerrero, y a 830 kilómetros al sureste de Manzanillo, Colima. El sistema presenta vientos máximos sostenidos de 65 km/h, rachas de 85 km/h y desplazamiento hacia el oeste a 11 km/h.

Rachel ocasionará lluvias intensas, de 75 a 150 milímetros, en el sur y sureste de Guerrero, así como en el este, sur y sureste de Oaxaca. También generará vientos sostenidos de 30 a 50 km/h con rachas de 60 a 70 km/h y oleaje de 2 a 3 metros de altura en las costas de ambos estados.

Conagua estableció una zona de vigilancia por efectos de vientos de tormenta tropical desde Punta San Telmo, Michoacán, hasta Playa Pérula, Jalisco, ante el desplazamiento del sistema frente a las costas del Pacífico.