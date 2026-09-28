Gala Montes acusa a Paty Cantú y María José de plagiar su canción “La Mala” (Redes Sociales)

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Gala Montes estalló en sus redes sociales y acusó directamente a María José, Paty Cantú y al productor Stefano Vieni de plagiar su canción “La Mala”, tema que estará en su próximo álbum “La Hija de Nadie”.

A través de sus historias en Instagram, la actriz detalló la relación que tiene con los involucrados en la canción “La Mala del Cuento”, sencillo que recientemente estrenó “La Josa”, coescrito por Paty Cantú y Vieni, mismo que, según Gala Montes, suena igual a su canción.

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La canción “La Mala” de Gala Montes salió el 4 de agosto de este 2026, y será parte de su próximo álbum que saldrá el 23 de octubre. La canción fue presentada en programas de televisión desde julio. Mientras que María José estrenó su sencillo el pasado 24 de septiembre.

Gala Montes deja la competencia tras dos días en el reality (ig/galamontes)

Gala Montes dice tener pruebas del plagio

“Yo con pruebas, con pruebas”, repite Gala Montes en sus historias de Instagram al referirse a las similitudes entre ambos temas. La actriz sostiene que “La Mala del Cuento” “se parece mucho” a “La Mala”, el primer sencillo de su disco La Hija de Nadie.

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“Y ahora sacan esta canción que yo digo: ‘Es igual a la mía, hostia’”, afirma Montes. La cantante señala que la canción de María José es “una copia totalmente de lo que yo llevo trabajando ya mucho tiempo”.

“La Mala” salió el 4 de agosto de este 2026 y formó parte de la promoción televisiva de Montes desde julio. Su álbum completo, La Hija de Nadie, se estrenará el 23 de octubre.

La relación previa con Paty Cantú se rompió, según Gala Montes

La actriz y cantante Gala Montes habla ante la cámara en un video grabado en formato vertical para redes sociales. En la secuencia, expone su postura acerca de un presunto plagio de su sencillo musical titulado La Mala.

Gala Montes explica que mantenía buena relación con Paty Cantú, coautora de “La Mala del Cuento” junto con Vieni. “Yo he estado hablando con Paty, he intentado hablar con ella muchas veces, no me contesta”, relata.

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La actriz vincula el distanciamiento con un dato personal: la novia de su hermana Beba Montes trabaja con Cantú. “Yo creo que por eso Paty me dejó de contestar”, sostiene Montes, quien además revela que la propia Cantú le había advertido antes que María José “no quería que yo cantara ‘Prefiero ser su amante’”.

Con Stefano Vieni, productor de ambos temas, Montes dice haber tenido un acercamiento profesional previo que no prosperó. “Stefano y yo intentamos trabajar, pero pues nunca coincidimos”, detalla la cantante.

Gala Montes cuestiona el apoyo de María José en el pasado

La actriz y cantante Gala Montes publicó una serie de videos en sus redes sociales donde señala a María José, Paty Cantú y al productor Stefano Vieni por presunto plagio de su tema musical "La Mala".

La actriz extiende sus reclamos al vínculo personal con María José, a quien acusa de no haberla apoyado de forma genuina. “A mí la Josa, la verdad, nunca me apoyó”, afirma, en referencia al paso de la cantante por La Casa de los Famosos.

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Según Montes, María José “se aprovechó” de su nombre y después “habló mal” de ella. “Cuando fui un target para la comunidad LGBT, para ella sí, pero después de eso ya no”, sostiene la actriz.

Montes cuestiona además que María José haya cuestionado su talento pese a su propia trayectoria como compositora y productora. “Me parece horrible entre artistas menospreciarnos de esa forma”, señala, y agrega: “¿Qué te he hecho?”.

¿María José y Paty Cantú plagiaron a Gala Montes?

Hasta el momento, la acusación de Gala Montes se sostiene únicamente en su propio testimonio. La cantante afirma tener “pruebas”, pero no las ha mostrado ni ha detallado si se refiere a similitudes en la letra, la melodía o la estructura musical de ambos temas.

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"La Mala del Cuento" canción de María José

Ni María José, ni Paty Cantú, ni Stefano Vieni han respondido públicamente al señalamiento. Tampoco existe un análisis musicológico independiente ni un medio especializado que haya comparado técnicamente “La Mala” y “La Mala del Cuento”.

Lo único verificable son las fechas: “La Mala” se estrenó el 4 de agosto, mientras que “La Mala del Cuento” salió el 24 de septiembre, casi dos meses después. Esa diferencia temporal no constituye por sí misma una prueba de plagio, aunque respalda el reclamo de Montes sobre el orden de publicación.

Con la información disponible, no es posible determinar si el señalamiento de Montes tiene fundamento. La denuncia permanece como una acusación unilateral, sin respuesta de la otra parte ni dictamen técnico que la respalde o la refute.

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