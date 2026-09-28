Científicos identifican probiótico que ayuda a eliminar tumores causantes de cáncer de colon

Una sola inyección de las bacterias modificadas produjo un control tumoral “significativamente mejor” que la inmunoterapia bacteriana o la quimioterapia bacteriana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Actualmente el cáncer colón ha tomado relevancia debido a un inesperado aumento de este padecimiento en personas jóvenes menores de 40.

Es por ello que científicos y médicos buscan nuevas formas de combatir esta neoplasia, el cual tiene una alta tasa de mortalidad cuando no se diagnóstica a tiempo.

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Sin embargo, una buena noticia respecto a este tema es que científicos que trabajan en un tratamiento experimental con probióticos logró la desaparición completa de 43% de tumores colorrectales.

Un equipo científico modificó el probiótico Escherichia coli Nissle 1917 para que esta produjera quimioterapia dentro de tumores colorrectales y activara defensas inmunológicas.

Aunque en este primera etapa el estudio fue realizado en pruebas con ratones, el enfoque busca atacar las células malignas sin perjudicar los tejidos sanos cercanos, algo que hasta ahora no ha sido posible lograr en tratamientos contra el cáncer.

El experimento también mostró un efecto fuera de la zona tratada. Los ratones tenían tumores en ambos lados del cuerpo, pero los investigadores inyectaron las bacterias modificadas en uno solo; aun así, el crecimiento de los tumores no tratados se ralentizó de forma considerable.

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La investigación fue publicada en Science Translational Medicine y estuvo encabezada por el inmunólogo Nicholas Arpaia, de la Universidad de Columbia. Sus resultados proceden de un modelo experimental con tumores implantados artificialmente en ratones, por lo que todavía se requiere investigar si el método podría utilizarse en pacientes humanos.

Representación médica del interior del colon mostrando múltiples crecimientos anormales, algunos con áreas rojizas, que simulan pólipos o tumores relacionados con el cáncer colorrectal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las bacterias se acumularon dentro del tejido tumoral

Como es bien sabido, la quimioterapia y la inmunoterapia son dos de los principales tratamientos contra el cáncer, aunque pueden dañar tejidos sanos durante su acción. En este sentido, el estudio plantea que una bacteria probiótica puede funcionar como vehículo para llevar medicamentos directamente hasta el tumor.

Los científicos cultivaron tumores colorrectales en ratones y les inyectaron la bacteria. El microorganismo desapareció rápidamente de los órganos principales de los animales, pero se concentró en el tejido maligno.

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Al analizar los tumores, el equipo encontró acumulaciones de más de mil millones de células bacterianas por gramo de tejido tumoral. Esa capacidad permitió programar al probiótico para liberar compuestos terapéuticos al llegar a la zona afectada.

La bacteria fue modificada para producir citosina desaminasa, una enzima que reacciona con el compuesto 5-FC y genera 5-FU, un medicamento de quimioterapia usado contra el cáncer colorrectal. El microbio también fue diseñado para producir un superagonista de IL-15, que estimula a las células inmunitarias que combaten el cáncer.

El tercer componente fue un anticuerpo que bloquea PD-L1, una vía mediante la cual los tumores pueden frenar la respuesta del sistema inmune. Con ello, los investigadores combinaron quimioterapia fabricada dentro del tumor, estimulación inmunológica y el bloqueo de ese mecanismo defensivo de las células malignas.

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Un equipo científico modificó el probiótico Escherichia coli Nissle 1917 para que esta produjera quimioterapia dentro de tumores colorrectales(INTA)

Una inyección superó a los tratamientos bacterianos por separado

Una sola inyección de las bacterias modificadas produjo un control tumoral “significativamente mejor” que la inmunoterapia bacteriana o la quimioterapia bacteriana administradas por separado, de acuerdo con los resultados del estudio.

En siete tumores colorrectales tratados, tres entraron en regresión completa. La proporción equivale a la remisión de 43% de los casos evaluados en esta prueba experimental.

Los autores advirtieron que la muestra fue pequeña y que los tumores fueron implantados en animales de laboratorio. Aun así, consideraron que el resultado permite seguir con estudios sobre la capacidad de este sistema para tratar distintos tipos de cáncer.

“Con una comprensión más profunda de la inmunología tumoral y los biomarcadores emergentes, este sistema debería ayudar a avanzar en la quimioinmunoterapia contra el cáncer al ofrecer un enfoque altamente adaptable, específico y sinérgico para superar la heterogeneidad tumoral, las toxicidades y la resistencia al tratamiento en una variedad de tipos de cáncer”, concluyeron los investigadores.

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