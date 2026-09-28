Un empleado robó casi medio millón de pesos de la bóveda de un casino en Hermosillo: así lo capturaron (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) puso a disposición de un juez a Francisco Alberto “N”, empleado de un casino ubicado en el bulevar Luis Donaldo Colosio, en Hermosillo, señalado como probable responsable del robo de aproximadamente 460 mil pesos en efectivo.

El imputado, quien se desempeñaba como supervisor de cajas en el establecimiento, será presentado ante la autoridad judicial este 28 de septiembre, según informó la dependencia.

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Cómo ocurrió el robo en el casino de Hermosillo

Los hechos se registraron el pasado 25 de septiembre, alrededor de las 18:30 horas, de acuerdo con la FGJES. El señalado ingresó al área de bóveda del casino y retiró cerca de 460 mil pesos en efectivo antes de abandonar las instalaciones por el acceso destinado a clientes.

Un hombre detenido apoya sus manos esposadas sobre los barrotes de una celda. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El dinero fue recuperado casi en su totalidad luego de que fue detectado al intentar depositarlo en un banco cercano, según informó la Fiscalía de Sonora.

Alrededor de las 20:00 horas de ese mismo viernes, policías municipales recibieron el reporte de robo en el casino, ubicado en las calles Luis Donaldo Colosio y Calzada De Los Ángeles, en la colonia Santa Fe.

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Al llegar al lugar, personal del establecimiento indicó a los agentes que momentos antes se habían percatado de que el supervisor de cajas había sustraído dinero y se había retirado con el efectivo. Un video de las cámaras de seguridad habría mostrado al señalado tomando el dinero y saliendo con rapidez del casino.

La versión del imputado sobre el retiro del dinero

Según los datos recabados por la Fiscalía, Francisco Alberto “N” manifestó haber recibido una llamada del gerente del casino, en la que presuntamente se le indicó retirar el dinero de la bóveda y realizar depósitos bancarios para cubrir supuestos pagos del establecimiento.

Esta versión forma parte de las declaraciones del imputado ante la autoridad ministerial y será materia de la investigación en curso, de acuerdo con el comunicado oficial de la FGJES.

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La persecución y la recuperación del efectivo

La FGJES detalló que, al salir del casino, un guardia de seguridad detectó una conducta inusual en el trabajador y le dio seguimiento hasta una institución bancaria cercana, donde finalmente fue localizado.

En dicho lugar, el hombre ingresó a un cajero automático de un banco y depositó una parte del efectivo sustraído, y fue entonces cuando decidió reportar el hecho al número de emergencias 911.

Un empleado robó casi medio millón de pesos de la bóveda de un casino en Hermosillo: así lo capturaron (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para el momento de su localización, ya se habían depositado 49 mil 500 pesos, mientras que 410 mil 500 pesos en efectivo fueron recuperados.

El detenido es una persona de 28 años y fue arrestado por policías municipales minutos después de haber realizado el depósito bancario. El presunto responsable fue asegurado por los oficiales y turnado ante el Ministerio Público especializado para las diligencias correspondientes.

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El proceso judicial y la postura de la Fiscalía

El imputado permanece a disposición de la autoridad competente. Su situación jurídica será definida en audiencia este 28 de septiembre, según lo informado por la FGJES.

La dependencia estatal señaló que, conforme avancen las investigaciones y los tiempos procesales lo permitan, se dará a conocer el avance del caso. La Fiscalía indicó que esta medida busca respetar el debido proceso y la presunción de inocencia del imputado, al tiempo que garantiza el derecho de acceso a la información de la población.

El delito por el que se investiga a Francisco Alberto “N” es robo, en su calidad de probable responsable, de acuerdo con el comunicado oficial de la institución. La audiencia de este lunes definirá los siguientes pasos del proceso penal en su contra.

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La regulación de casinos en México

Los casinos y centros de apuestas en México operan bajo permisos federales otorgados por la Secretaría de Gobernación (Segob), a través de la Dirección General de Juegos y Sorteos (DGJS), con base en la Ley Federal de Juegos y Sorteos, vigente desde 1947.

Un empleado robó casi medio millón de pesos de la bóveda de un casino en Hermosillo: así lo capturaron (Imagen Ilustrativa Infobae)

La titular de Segob, Rosa Icela Rodríguez, anunció el pasado 3 de septiembre que la dependencia tiene lista una propuesta de reforma a esa ley para combatir el lavado de dinero y la defraudación fiscal en el sector, según informó Infobae. La iniciativa está pendiente de revisión por el Gabinete de Seguridad antes de avanzar en el proceso legislativo.

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Rodríguez advirtió a los permisionarios de casinos que no corrompan a personal de la dependencia, bajo riesgo de cierre de sus negocios y consignación penal para los funcionarios involucrados. La funcionaria precisó que, hasta ese momento, se habían cerrado “alrededor de 20 casinos” vinculados a esquemas de lavado de dinero o defraudación fiscal en el país.