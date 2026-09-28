El Verde pinta su raya con Morena en SLP, Ruth González perfila competir por la gubernatura sin alianza

Ruth González responde a Morena y marca distancia para 2027: “Seguramente no”

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La senadora Ruth González Silva, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), descartó que su partido vaya a competir en alianza con Morena por la gubernatura de San Luis Potosí en las elecciones de 2027, luego de que Morena designara a Elí César Cervantes Rojas como su coordinador estatal para los trabajos rumbo al próximo proceso electoral.

“Con Morena, seguramente no”, respondió la legisladora al ser cuestionada sobre la posibilidad de que ambas fuerzas políticas vuelvan a competir juntas en la entidad.

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Sus declaraciones se produjeron después del anuncio realizado este lunes por la dirigencia nacional de Morena, que confirmó que San Luis Potosí será la única entidad donde el partido no participará en coalición.

Ruth González señala que el PVEM definirá a su propio candidato

González Silva explicó que cada partido cuenta con sus propios procedimientos y aspirantes para definir candidaturas, por lo que el Partido Verde seguirá una ruta independiente en San Luis Potosí.

La senadora también fue cuestionada sobre una posible alianza con el Partido del Trabajo (PT). En este caso, evitó anticipar una definición y señaló que será necesario esperar a conocer la postura de esa fuerza política.

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“Hay que ver al PT, no sé, habrá que preguntarles a ellos”, respondió ante la pregunta sobre si el Verde podría competir junto con el partido encabezado a nivel nacional por Alberto Anaya.

Con ello, el escenario planteado por la legisladora contempla que el PVEM defina a su candidato de manera separada y que el PT determine posteriormente si competirá con una candidatura propia o si buscará algún acuerdo electoral.

La postura de González se conoció el mismo día en que Morena presentó oficialmente a Elí César Cervantes Rojas como su coordinador estatal de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en San Luis Potosí.

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El nombramiento fue alcanzado mediante consenso interno y lo perfila como el representante de Morena rumbo a la elección de 2027.

Morena competirá sin PVEM ni PT en San Luis Potosí

Durante el anuncio, Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, confirmó que San Luis Potosí será la única entidad donde el partido no competirá en coalición. El acto se realizó en el World Trade Center de la Ciudad de México y contó con la participación de la dirigencia nacional morenista.

La decisión se produce después de que Morena y sus aliados no lograran un acuerdo para presentar una candidatura común en la entidad. El PVEM ha respaldado las aspiraciones de Ruth González, quien es esposa del actual gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona.

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La diferencia entre las fuerzas políticas también se relaciona con las reglas internas de Morena sobre el nepotismo y la postulación de familiares de personas que ocupan cargos públicos. En este contexto, el partido decidió avanzar con un perfil propio para la gubernatura.

Elí Cervantes fue presentado como una propuesta de consenso de la militancia y de los órganos partidistas locales. Actualmente se desempeña como titular de la Dirección Local de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y anteriormente fue senador suplente por Morena.

Entre los elementos que marcan el escenario electoral en San Luis Potosí se encuentran:

Morena competirá sin coalición en la entidad.

Elí César Cervantes Rojas fue designado coordinador estatal de Morena.

El PVEM mantiene a Ruth González como uno de sus principales perfiles para 2027 .

La posibilidad de una alianza entre el Verde y Morena fue descartada por González.

El PT todavía no tiene una definición expuesta por la senadora sobre una eventual alianza con el PVEM.

Ruth González evita confirmar una candidatura para 2027

Después de responder sobre las alianzas, la senadora también fue cuestionada acerca de las versiones que la colocan como posible candidata del Partido Verde a la gubernatura.

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González evitó confirmar que vaya a participar y sostuvo que actualmente está concentrada en sus actividades legislativas.

“No, yo ahorita estoy muy concentrada en el Senado de la República”, respondió cuando se le preguntó directamente si estaba preparada para participar en la contienda estatal.

La legisladora agregó que al día siguiente participaría en la votación relacionada con la reforma sobre doble nacionalidad, asunto que había sido enviado por la Cámara de Diputados al Senado.

Su postura coincide con declaraciones realizadas anteriormente, cuando había señalado que esperaría los tiempos y las decisiones internas del Partido Verde antes de definir públicamente su futuro político.

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En septiembre, González había evitado confirmar una candidatura, aunque tampoco había cerrado la posibilidad de competir por la gubernatura.

Elí Cervantes queda al frente de Morena rumbo a la elección de 2027

Con la designación de Cervantes Rojas, Morena avanzó en la definición de su estructura para las elecciones de 2027.

La dirigencia del partido explicó que su nombramiento fue producto de un acuerdo interno y no de una definición mediante encuesta, luego de revisar los perfiles que participaron en el proceso.

Al asumir el cargo, Cervantes llamó a mantener la unidad dentro de Morena y afirmó que el partido puede competir en la elección estatal sin una coalición.

También hizo referencia a la necesidad de rechazar el nepotismo y los vínculos familiares como mecanismo para acceder al poder.

El escenario contrasta con el del Partido Verde, que mantiene una ruta propia en la entidad y ha respaldado la posibilidad de que Ruth González encabece su candidatura.

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La situación también se presenta después de que Gerardo Sánchez Zumaya declinara su aspiración tras haberse registrado por el PT, otro de los partidos que a nivel nacional ha formado parte de acuerdos electorales con Morena.

La SCJN también modificó el escenario electoral de San Luis Potosí

Este mismo 28 de septiembre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó las disposiciones que establecían una alternancia obligatoria de género para las candidaturas a las gubernaturas de San Luis Potosí y Durango.

En el caso potosino, la regla estaba relacionada con la elección de 2033 y establecía que el género de la candidatura debía ser distinto al registrado en 2027.

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La Corte determinó que establecer de manera obligatoria y permanente el género de quienes pueden competir por una gubernatura restringía el derecho a ser votado y la autodeterminación de los partidos políticos.

La resolución, sin embargo, no elimina el principio constitucional de paridad de género ni impide que puedan establecerse acciones afirmativas.

En este contexto, el proceso rumbo a 2027 en San Luis Potosí comienza a perfilarse con candidaturas y estrategias partidistas separadas.

Morena ya tiene a Elí Cervantes como su coordinador estatal y confirmó que no irá en coalición, mientras que el PVEM mantiene abierta la definición de su candidatura y Ruth González señaló que una alianza con Morena “seguramente no” ocurrirá.

El PT, por su parte, todavía deberá definir públicamente la ruta que seguirá en la entidad.