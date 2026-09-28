Cafeína y sueño: la hora exacta en que debes dejar de consumirla

Para dormir mejor, el café de la tarde puede ser el primer hábito que conviene revisar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La cafeína puede alterar el sueño incluso cuando se consume varias horas antes de acostarse.

Para la mayoría de los adultos, la pauta más prudente consiste en dejarla entre seis y ocho horas antes de dormir. La razón es que el organismo tarda horas en eliminarla y su efecto puede reducir tanto la duración como la calidad del descanso.

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No existe una hora idéntica para todos. La dosis ingerida, el metabolismo, la sensibilidad individual, los hábitos de consumo y la presencia de insomnio pueden adelantar el límite.

Las personas que notan que una bebida con cafeína por la tarde les impide dormir deberían restringirla a la mañana.

La última cafeína debe quedar al menos seis horas antes del sueño

La evidencia experimental indica que seis horas pueden no bastar para proteger completamente el descanso, sobre todo ante dosis altas.

Un ensayo publicado en Journal of Clinical Sleep Medicine evaluó el efecto de 400 miligramos de cafeína, una cantidad similar a dos o tres tazas de café fuerte.

Los participantes recibieron esa dosis a la hora de dormir, tres horas antes o seis horas antes. En las tres situaciones, el consumo alteró parámetros del sueño frente al placebo, según los autores del estudio.

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La cafeína tomada seis horas antes de acostarse redujo el tiempo total de sueño en unos 41 minutos.

Aunque ese resultado quedó apenas por fuera del umbral estadístico convencional, los investigadores y la American Academy of Sleep Medicine lo consideraron relevante desde el punto de vista clínico.

La conclusión práctica es clara: una persona no debe esperar a la cena o a la noche para abandonar el café, el té con cafeína, las bebidas energéticas o las gaseosas estimulantes. El efecto puede persistir aunque ya no perciba una sensación intensa de alerta.

La American Academy of Sleep Medicine indicó que evitar la cafeína después de las 17:00 puede favorecer un sueño saludable. Esa referencia se adapta mejor a quienes suelen acostarse cerca de las 23:00 y debe adelantarse en caso de rutinas nocturnas más tempranas.

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Para la mayoría de los adultos, la pauta más prudente consiste en dejar la cafeína entre seis y ocho horas antes de dormir. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La pauta de ocho horas ofrece un margen mayor de protección

La Sleep Foundation plantea una recomendación más conservadora: evitar la cafeína durante las ocho horas previas al descanso. Con esa fórmula, una persona que se acuesta a las 22:00 debería dejar de beber café a las 14:00.

Este margen contempla que el efecto de la cafeína varía mucho entre las personas. También toma en cuenta que una parte de la sustancia puede seguir presente en el organismo cuando llega la hora de dormir.

La mejor regla no es seguir un horario fijo sin considerar la rutina personal.

La recomendación consiste en calcular la última cafeína hacia atrás desde la hora habitual de acostarse: seis horas constituyen el mínimo respaldado por un ensayo clínico, mientras que ocho horas aportan una opción más prudente para quienes buscan reducir al máximo el riesgo de insomnio.

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La Sleep Health Foundation propone un límite de al menos cuatro horas antes de dormir, aunque reconoce que la cafeína puede afectar el descanso incluso si se toma seis horas antes.

Las diferencias entre las recomendaciones reflejan la variabilidad de cada organismo, no una contradicción sobre el riesgo de consumir estimulantes por la tarde.

Harvard Health Publishing aconseja concentrar la cafeína temprano y limitarla al desayuno. La institución advierte que incluso un consumo elevado durante la mañana puede extender sus efectos hasta la hora de acostarse.

La cafeína bloquea la señal cerebral que favorece el sueño

La cafeína aumenta la alerta porque bloquea los receptores de adenosina, una sustancia que se acumula durante la vigilia y contribuye a la sensación de sueño.

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La Sleep Foundation explica que el estimulante no elimina la necesidad fisiológica de descansar: solo atenúa la señal de cansancio.

Ese mecanismo puede retrasar la conciliación del sueño. También puede contribuir a despertares durante la noche y a un descanso fragmentado, aun si la persona logra dormirse con relativa facilidad.

El problema no se limita a la cantidad de horas en la cama. La cafeína puede reducir el sueño de ondas lentas, una etapa profunda vinculada con la sensación de recuperación al día siguiente.

Una persona puede creer que duerme lo suficiente porque permanece siete u ocho horas en la cama, pero despertar cansada por una menor calidad del descanso. Esa percepción puede impulsar el consumo de más café o bebidas energéticas durante el día siguiente.

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La Mayo Clinic advierte sobre ese círculo: la falta de sueño lleva a usar cafeína para mantenerse despierto y el estimulante, a su vez, dificulta el descanso nocturno.

El resultado puede ser una acumulación de cansancio y una dependencia funcional de estas bebidas.

La cafeína aumenta la alerta porque bloquea los receptores de adenosina, una sustancia que se acumula durante la vigilia y contribuye a la sensación de sueño. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La vida media explica por qué la tarde puede afectar la noche

La vida media de la cafeína puede variar entre dos y 12 horas en adultos sanos, de acuerdo con la información recopilada por la Sleep Foundation. Ese indicador expresa el tiempo que tarda el organismo en eliminar la mitad de la sustancia consumida.

En muchos adultos, la cifra suele rondar entre cuatro y seis horas, pero no funciona como una garantía de eliminación completa. Después de ese lapso, todavía queda una porción relevante de cafeína activa.

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Una persona que toma 200 miligramos y metaboliza la sustancia con una vida media de cinco horas conserva cerca de la mitad de esa dosis después de ese período. Diez horas más tarde, todavía puede haber un remanente con capacidad de alterar el sueño.

La genética, la función hepática, los medicamentos, el embarazo, el consumo habitual y otros factores fisiológicos modifican esa eliminación. Por eso, dos personas que toman la misma bebida a la misma hora pueden tener respuestas muy diferentes al llegar la noche.

Las personas sensibles pueden necesitar un margen superior a ocho horas. La Sleep Foundation sugiere que quienes detectan problemas de sueño tras consumir cafeína prueben con una ventana de diez horas o más.

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La dosis y las fuentes ocultas también cambian la recomendación

La hora de corte no debe analizarse sin considerar la cantidad diaria. La Mayo Clinic señala que hasta 400 miligramos de cafeína al día suelen ser seguros para la mayoría de los adultos sanos, aunque esa referencia no implica que la dosis sea inocua para el sueño.

Una taza de café puede contener entre 100 y 200 miligramos, según su preparación y tamaño. Las bebidas energéticas pueden aportar entre 50 y 300 miligramos, mientras que el té, las gaseosas y el chocolate también suman cafeína.

Una persona puede pensar que solo tomó un café por la tarde, pero haber acumulado estimulantes desde la mañana. En ese escenario, una ventana de seis horas puede resultar insuficiente, porque parte de las dosis anteriores todavía permanece en el organismo.

Las fuentes menos evidentes también importan. La Sleep Foundation menciona el té, los refrescos y el chocolate como productos que conviene revisar cuando hay dificultades para dormir.

La recomendación cobra más peso en personas con insomnio, ansiedad o sueño poco reparador. MedlinePlus incluye a la cafeína entre las sustancias que pueden contribuir a los problemas de sueño y aconseja reducirla, en especial al comienzo de la noche.

La vida media de la cafeína puede variar entre dos y 12 horas en adultos sanos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Horarios orientativos para dejar la cafeína

Si te acuestas a las 21:00

Límite mínimo: 15:00 , con una ventana de seis horas.

13:00 , con ocho horas de margen.

Si te acuestas a las 22:00

Límite mínimo: 16:00 .

14:00, con ocho horas de margen.

Si te acuestas a las 23:00

Límite mínimo: 17:00 .

15:00, con ocho horas de margen.

Si te acuestas a las 24:00

Límite mínimo: 18:00 .

16:00, con ocho horas de margen.

Si trabajas de noche o duermes durante el día

Calcula el corte de cafeína desde tu horario real de descanso.

Procura dejar de consumirla entre seis y ocho horas antes de ir a dormir.

Reducir el consumo de forma gradual puede evitar molestias

La reducción brusca de cafeína puede causar dolor de cabeza, irritabilidad y malestar. La Mayo Clinic recomienda disminuirla de manera progresiva, con una taza menos al día o porciones más pequeñas.

Otra alternativa consiste en reemplazar las bebidas estimulantes de la tarde por versiones descafeinadas o infusiones sin cafeína.

Esa estrategia permite mantener el hábito de tomar una bebida caliente sin interferir con el descanso.

Las personas que dependen de la cafeína para permanecer despiertas durante el día deberían revisar la causa de esa somnolencia.

La Sleep Foundation aconseja consultar con un profesional de salud si el cansancio persiste o afecta la vida diaria.

Pautas para evitar que el consumo de cafeína afecte el descanso nocturno. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La pauta más útil puede resumirse en una decisión cotidiana: concentrar la cafeína en las primeras horas del día y fijar una última ingesta seis horas antes de acostarse como mínimo.

Para quienes tienen insomnio, alta sensibilidad o sueño de mala calidad, adelantar ese límite a ocho horas o más ofrece una mayor protección.