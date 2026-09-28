Novio de Paola Rojas amenaza a Adrián Marcelo tras video sobre la comunidad judía en Polanco

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Jorge Suárez Azcargota lanza una fuerte advertencia contra Adrián Marcelo después de que el comediante apareció en un video sobre la comunidad judía en Polanco. El empresario, novio de la periodista Paola Rojas, promete “desmantelar” la plataforma del influencer y exhibir a sus patrocinadores.

La polémica arranca el 22 de septiembre, cuando el canal de YouTube Proyecto Escolar publica un video titulado “Judíos en Polanco”. En el material, Adrián Marcelo y el creador de contenido recorren la zona para conversar con integrantes de la comunidad judía sobre prejuicios y el conflicto en Gaza.

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El video reúne críticas en redes sociales. Parte de la audiencia considera que el contenido recurre a estereotipos antisemitas y generalizaciones sobre los habitantes de la colonia.

Novio de Paola Rojas acusa a Adrián Marcelo de lucrar con el dolor ajeno

Jorge Suárez Azcargota (Redes Sociales)

Jorge Suárez Azcargota responde con un video en Instagram, plataforma donde reúne alrededor de 163,000 seguidores. En el mensaje, dirige sus palabras directamente a Adrián Marcelo y a otros creadores que, según su perspectiva, convierten la humillación en contenido.

“Adrián Marcelo y cada uno de los cobardes que hicieron de la humillación al débil su forma de vida, escúchenme bien, pero sobre todo mírenme bien el rostro: se les acabó la impunidad”, declaró.

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El empresario amplía el señalamiento a otros episodios previos. “Hoy fue la comunidad judía, pero ayer fueron los feminicidios, las personas con discapacidad, las personas de baja estatura, quienes sufren de sobrepeso, los desposeídos”, dijo Jorge Suárez Azcargota.

Jorge Suárez Azcargota amenaza con exhibir a los patrocinadores que apoyen a Adrián Marcelo

Adrián Marcelo responde a Rosa María Noguerón sobre su posible participación en La Casa de los Famoso México 2026 (Captura de pantalla: YouTube: @hermanosdelechemx)

Suárez Azcargota advierte que utilizará su alcance para señalar públicamente a las marcas que financien este tipo de contenido. “A cada patrocinador que financie su veneno, lo voy a exponer públicamente, sin edición, sin aplausos pagados, con sus propias palabras”, afirma.

El mensaje cierra con una referencia directa a un comentario previo de Adrián Marcelo sobre autos de lujo. “Ya me encontraste, Adrián. ¿Querías carro, cabrón? Pues ahora te paseas”, sostiene el empresario.

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Suárez Azcargota remata la confrontación con una amenaza explícita hacia la plataforma del comediante. “Te voy a desmantelar la plataforma pieza por pieza, donde quieras, como quieras y en el terreno que elijas”, declara.

El empresario Jorge Suárez Azcargota aparece en un video difundido en redes sociales dirigiéndose al creador de contenido Adrián Marcelo. El mensaje ocurre tras la polémica generada por la publicación de un video grabado en la colonia Polanco centrado en la comunidad judía. En la grabación, el empresario viste camiseta negra y gafas oscuras mientras habla de manera frontal a la cámara.

Hasta el momento, Adrián Marcelo no responde públicamente a las declaraciones.

Qué contiene el video de Proyecto Escolar

El video, titulado “Judíos en Polanco” y publicado el 22 de septiembre en el canal de YouTube Proyecto Escolar, muestra a Adrián Marcelo recorriendo la zona de Polanco junto al creador de contenido del canal. Durante el recorrido, conversan con integrantes de la comunidad judía.

Según describe el propio material, el contenido aborda preguntas relacionadas con prejuicios sobre la zona y también toca el tema del conflicto en Gaza. De acuerdo con una publicación en X que resume el video, entre los cuestionamientos que se plantean está si la comunidad judía “domina” la zona de Polanco.

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Por qué se enojó el novio de Paola Rojas por el video de Adrián Marcelo

Jorge Suárez Azcargota no reacciona a una frase puntual identificada en las notas, sino al tono general del video y a lo que interpreta como un patrón de conducta de Adrián Marcelo. Su reclamo central es que el comediante “hizo de la humillación al débil su forma de vida” y que utiliza el formato de comedia como excusa para burlarse de grupos vulnerables.

Jorge Suárez Azcargota

Suárez Azcargota amplía el reclamo más allá del video puntual: menciona que antes fueron “los feminicidios, las personas con discapacidad, las personas de baja estatura, quienes sufren de sobrepeso, los desposeídos” los que recibieron ese trato en otros contenidos de Adrián Marcelo. Es decir, el enojo responde a una acumulación de señalamientos previos contra el comediante, no únicamente al episodio de Polanco.

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Ninguna fuente detalla si Suárez Azcargota tiene un vínculo personal con la comunidad judía que explique por qué este video en particular detonó la respuesta

Quién es el novio de Paola Rojas

Jorge Manuel Suárez Azcargota es un empresario originario de Jalisco, conocido en redes sociales como “El Tiburón del Bajío”. Su contenido digital se enfoca en liderazgo, emprendimiento y análisis de negocios.

El romance con Paola Rojas se confirma públicamente en julio de 2026, tras semanas de especulación luego de que ambos fueran vistos juntos durante un viaje a Puerto Vallarta. La conductora reveló los detalles del encuentro en una entrevista con el programa Sale el Sol.

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Paola Rojas y Jorge Manuel Suárez Azcargota aparecen en esta composición que aviva los rumores sobre un posible romance entre ellos. (Instagram: Paola Rojas, Jorge Manuel Suárez Azcargota)

Según el relato de Rojas, la relación surge de un caso de agresión contra una niña en Guadalajara. La periodista buscaba llevar la historia a televisión y contactó a Suárez Azcargota, quien había difundido material relacionado con el hecho.

“Vi un video donde agredían a una niña, quise llevar el caso a la televisión, le pedí el video y él no solo me lo compartió, sino que también me proporcionó mucha información”, contó Paola Rojas.

La presión mediática que generó esa cobertura derivó en la detención del agresor, quien permanece en prisión. A partir de ese acercamiento profesional, ambos comenzaron a comunicarse hasta formalizar la relación.

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La pareja inició meses después de que Rojas anunciara el fin de su noviazgo con el arquitecto argentino Marcelo Imposti.