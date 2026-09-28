Dan prisión preventiva a Miguel Sánchez Altamirano, alcalde de Juchitán capturado y señalado por presuntos narcovínculos

Elementos de la Marina y la Fiscalía de Oaxaca custodian a M. S. A., alias Quetu, presidente municipal de Juchitán, y C. A. P. L., alias La Parka, antes de abordarlos en una aeronave de la Armada de México. La Fiscalía solicitó su vinculación a proceso por extorsión agravada y delitos contra la seguridad del Estado. Ambos permanecen en penales federales a la espera de la audiencia que determinará su situación jurídica.

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Un juez del Poder Judicial de Oaxaca dictó prisión preventiva contra el presidente municipal de Juchitán de Zaragoza, Miguel Sánchez Altamirano, alias “Quetu”, y contra Carlos Alberto, alias “La Parka”, por su probable responsabilidad en los delitos de extorsión agravada y contra la seguridad del Estado. La medida cautelar fue confirmada por la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO).

Ambos permanecen internados en centros penitenciarios federales mientras se resuelve su situación jurídica. La audiencia en la que un juez determinará si son o no vinculados a proceso quedó fijada para el 29 de septiembre a las 11.00 horas.

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Qué determinó el juez y cuál es el próximo paso

La Fiscalía solicitó la vinculación a proceso de ambos, pero la defensa pidió una ampliación del plazo constitucional, por lo que la resolución final quedó postergada para el 29 de septiembre.

La audiencia inicial, realizada por videoconferencia, se extendió por más de diez horas. Sánchez compareció desde el penal de máxima seguridad de El Altiplano, donde permanece recluido.

Foto: SSPC

La FGEO informó que, tras la presentación de datos de prueba por parte del Ministerio Público, ambos imputados quedaron internados en centros federales de reinserción social. La dependencia precisó que continuará las investigaciones mediante labores de inteligencia y coordinación interinstitucional para esclarecer el grado de responsabilidad de cada persona involucrada.

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La próxima audiencia será determinante: en ella se definirá si existen elementos suficientes para continuar formalmente el proceso penal contra el edil y “La Parka”, o si la causa se desestima.

El operativo que derivó en las capturas

Sánchez Altamirano fue detenido el 23 de septiembre en un operativo coordinado entre la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Guardia Nacional (GN), en articulación con la FGEO y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana estatal.

Amigo del alcalde de Juchitán, Miguel Sánchez Altamirano, detenido por extorsión, renuncia a la titularidad del Instituto de Educación Pública de Oaxaca. (Foto: redes sociales)

El arresto se ejecutó en Ciudad Ixtepec, tras lo cual el alcalde fue trasladado por vía aérea fuera de Oaxaca bajo un dispositivo de seguridad. “La Parka” fue capturado en el mismo operativo, identificado como parte de la política de Cero Impunidad impulsada por las autoridades federales.

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Ambos contaban con órdenes de aprehensión previas por extorsión agravada y delitos contra la seguridad del Estado. El fiscal general de Oaxaca, Bernardo Rodríguez Alamilla, confirmó que el edil, identificado como “Quetu”, fue trasladado a un centro penitenciario federal luego de su captura.

Los señalamientos sobre vínculos criminales

Las investigaciones de inteligencia criminal mantienen abiertas líneas relacionadas con la posible participación de Sánchez en actividades delictivas en la región del Istmo de Tehuantepec, así como sus presuntos vínculos con integrantes de una célula identificada como “Los Cromos”.

Según la Fiscalía, esta estructura está presuntamente vinculada con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y se le atribuyen actividades como narcomenudeo, extorsión, cobro de piso, homicidio, secuestro y portación ilegal de armas en distintos puntos de la región.

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Bajo fuerte resguardo militar llegó a la capital Miguel Sánchez, alias "Quetu", alcalde de Juchitán capturado por presunta extorsión, Captura de pantalla

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), detalló que las investigaciones relacionan al presidente municipal y a “La Parka” con una estructura criminal dedicada a la extorsión y cobro de piso a comerciantes y empresarios, narcomenudeo, tráfico de personas y homicidio, además de esquemas de protección que habrían facilitado la operación de grupos delictivos en la zona.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), inmovilizó recursos y bloqueó cuentas de personas relacionadas con la investigación, de acuerdo con lo informado por García Harfuch.

Contexto político en torno al caso

Actores políticos locales han señalado presuntos vínculos entre el alcalde detenido y el gobierno estatal. Benjamín Robles, dirigente del Partido del Trabajo en Oaxaca, afirmó que “era un secreto a voces que el cabecilla de esos grupos dedicados a la extorsión era el alcalde” y sostuvo que Sánchez operaba con protección del gobernador.

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La FGEO ha negado que exista relación entre la detención del edil y la agresión previa registrada en el domicilio de la fundadora del Taller Biulú, vinculada al caso del artista y diseñador muxe Elvis Guerra, quien había presentado una denuncia por extorsión.

Durante su conferencia matutina en Tabasco, la presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que la detención de Sánchez fue resultado de una investigación que ya se encontraba en curso y no se originó por la denuncia presentada por Guerra.