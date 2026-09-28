Así fue el rescate de nueve jóvenes que se extraviaron en una barranca del Bosque de Chapultepec, CDMX

Rescatan a jóvenes que se extraviaron en la tercera sección del Bosque de Chapultepec (REUTERS/Raquel Cunha)

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Un grupo de jóvenes se extraviaron en el Bosque de Chapultepec, en la alcaldía Miguel Hidalgo, luego de que los jóvenes se adentraron en las barrancas de la tercera sección del bosque, perdieron el rastro para volver, por lo que pidieron auxilio al Heroico Cuerpo de Bomberos CDMX.

El rescate de nueve jóvenes movilizó a elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y del Heroico Cuerpo de Bomberos en las inmediaciones de la tercera sección del bosque, la cual es menos transitada, razón por la cual los adolescentes perdieron el rastro de su camino y no pudieron salir de las barrancas en las que se adentraron.

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Los jóvenes, de entre 17 y 20 años, pidieron auxilio cuando perdieron el rumbo en una zona boscosa de las barrancas. Tras el reporte, los cuerpos de emergencia llegaron al área cercana al Circuito Joaquín Clausell y Calle 10, donde iniciaron las maniobras para ubicarlos.

Así fue el rescate de nueve jóvenes extraviados en el Bosque de Chapultepec

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y equipos de emergencia acudieron al llamado de un grupo de jóvenes que se extraviaron, pidieron auxilio a las autoridades, horas más tarde fueron rescatados (X/ @SSC_CDMX)

De acuerdo con una tarjeta informativa de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, operadores del Centro de Comando y Control (C2 Poniente) recibieron la llamada de uno de los integrantes del grupo, quien informó que estaba con otros ocho acompañantes y que ya no encontraban la ruta de salida de la tercera sección del Bosque de Chapultepec.

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A partir de ese aviso, policías capitalinos se trasladaron al punto señalado y establecieron contacto con el joven que solicitó el apoyo. Con esa referencia, el personal en campo pudo identificar la zona en la que se encontraban los excursionistas.

Después de valorar las condiciones del terreno, los uniformados descendieron al barranco en coordinación con bomberos para llegar hasta donde estaba el grupo. Ahí confirmaron que se trataba de las nueve personas que habían solicitado ayuda.

Una vez localizados, los rescatistas revisaron si alguno requería atención médica. La SSC indicó que ninguno presentaba afectaciones, por lo que el operativo se concentró en guiarlos a una salida segura fuera de la zona boscosa.

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Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana auxilian a jóvenes localizados en una zona boscosa de la Tercera Sección del Bosque de Chapultepec. (X/ @SSC_CDMX)

El grupo fue acompañado hasta la calle Manuel Dublán, en la colonia Tacubaya, desde donde se retiró por sus propios medios. La corporación señaló que la intervención evitó que los jóvenes sufrieran lesiones u otros incidentes por las condiciones del lugar.

La dependencia agregó que los jóvenes agradecieron la atención recibida durante el auxilio. También reiteró que mantiene disponible el 911 y la aplicación “Mi Policía” para solicitudes de apoyo en materia de seguridad.

La SSC sostuvo que la prevención y la protección de la integridad de las personas forman parte de sus tareas de atención en la capital. El rescate concluyó sin personas lesionadas y con la salida del grupo por una ruta segura.

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Defensa replantea dónde construirá su museo militar tras señalamientos de afectaciones ambientales en el Bosque de Chapultepec

La Defensa replantea la construcción del Museo del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional fuera de Chapultepec, luego de las preocupaciones por posibles afectaciones ambientales en el bosque de la Ciudad de México. La dependencia buscará otro campo militar con infraestructura previa para albergar también el Centro Nacional de Historia Militar sin intervenir áreas verdes.

La decisión ocurre después de que la jefa de Gobierno Clara Brugada sostuvo que el proyecto no era viable en Chapultepec por tratarse de un área de valor ambiental donde no se puede construir. La Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México analiza una solicitud presentada por la institución federal.

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Elementos de emergencia auxilian a jóvenes que se encontraban extraviados en la tercera sección del Bosque de Chapultepec de la Ciudad de México. (X/ @SSC_CDMX)

El planteamiento original contemplaba utilizar un campo militar contiguo al Bosque de Chapultepec, ocupado desde 1969 por unidades de la Primera Zona Militar para actividades de adiestramiento. El terreno permanece delimitado, sin acceso público y con una baja densidad de árboles debido a las instalaciones y obstáculos requeridos para el entrenamiento castrense.

La Secretaría de la Defensa Nacional reconoció que existían “algunas preocupaciones expresadas” sobre el posible daño al entorno del bosque. Por ello, determinó buscar otro espacio militar que ya tenga construcciones y permita instalar el complejo sin afectar vegetación.

La dependencia no informó cuál será el predio elegido ni cuándo dará a conocer su ubicación definitiva. Tampoco aclaró si el museo y el Centro Nacional de Historia Militar se ubicarán juntos o si cada recinto podría construirse en terrenos distintos.

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Defensa replantea dónde construirá su museo militar tras señalamientos de afectaciones ambientales en el Bosque de Chapultepec ( REUTERS/Raquel Cunha)

El proyecto se fundamenta en la cuarta misión general prevista por la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos: “realizar acciones cívicas y obras sociales que tiendan al progreso del país”. La Defensa considera que el complejo puede fomentar la identidad nacional y el nacionalismo mediante la difusión de la historia militar.

El recinto también busca ampliar la oferta museística de la capital y acercar a nuevas generaciones al pasado de las fuerzas armadas mexicanas. La institución sostiene que esa historia está vinculada con la formación de la nación.

La exhibición explicaría, desde una perspectiva militar, la defensa de la soberanía con participación del pueblo de México en episodios como las batallas del Monte de las Cruces, Calpulalpan de 1860 y Puebla el 5 de mayo, además de las tomas de Ciudad Juárez y Zacatecas.

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