Gears of War E-Day: Xbox México celebra el legado de la saga junto a sus fans

Gears of War: E-Day será un juego exclusivo de Xbox. (Xbox)

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El próximo 6 de octubre de 2026, Gears of War: E-Day llegará a las consolas Xbox y estará disponible desde el primer día en Game Pass. El lanzamiento marca el regreso de una de las franquicias más reconocidas de la industria de los videojuegos.

La nueva entrega apuesta por volver a los orígenes de la saga y recuperar a dos de sus personajes más importantes: Marcus Fenix y Dominic Santiago.

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Ambos protagonizan una nueva aventura ambientada durante el Día de Emergencia, uno de los acontecimientos fundamentales en la historia de Sera.

Para los seguidores que llevan años acompañando a la franquicia, E-Day representa una oportunidad para reencontrarse con personajes que se convirtieron en algunos de los rostros más reconocibles de los videojuegos de Xbox. Al mismo tiempo, la entrega busca acercar este universo a una nueva generación de jugadores.

Antes de que el juego llegue oficialmente a las manos de los jugadores, algunos fanáticos mexicanos tuvieron la oportunidad de probarlo.

Una experiencia para los fans de Gears of War

El pasado 26 de septiembre se llevó a cabo en Ciudad de México un evento dedicado a Gears of War: E-Day, donde los seguidores de la franquicia pudieron reunirse para celebrar el próximo lanzamiento y tener un primer acercamiento al juego.

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La experiencia buscó transportar a los asistentes al universo de Gears of War. Desde su llegada, encontraron elementos de ambientación, actividades y espacios temáticos que recrearon parte de la atmósfera característica de la saga.

Uno de los principales atractivos fue la posibilidad de probar Gears of War: E-Day antes de su lanzamiento oficial.

Los asistentes pudieron tomar el control y experimentar de primera mano la nueva aventura. Así tuvieron un primer contacto con el regreso de Marcus Fenix y Dominic Santiago.

Para una franquicia con tantos años de historia, jugar una nueva entrega antes de su lanzamiento representa un momento especial para quienes han seguido la saga desde sus primeras entregas.

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La experiencia buscó transportar a los asistentes al universo de Gears of War. (Alejandro Mora Camacho)

Un Lancer frente a la horda

La experiencia no se limitó a las partidas. Uno de los espacios que más llamó la atención fue una zona preparada para fotografías. Ahí, los asistentes podían colocarse en lo alto de una montaña, tomar un Lancer y prepararse para enfrentar a la amenaza que se aproximaba.

La escena recreó uno de los elementos más reconocibles de Gears of War: soldados preparados para enfrentar una amenaza que parece superar cualquier posibilidad de supervivencia.

El Lancer, una de las armas más icónicas de la franquicia, formó parte de la experiencia y permitió a los asistentes llevarse una fotografía que parecía salida directamente del universo del videojuego.

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Una chapa con la identidad de cada jugador

Otro de los espacios permitió a los fanáticos crear un recuerdo más personal.

Los asistentes pudieron grabar una chapa metálica con su nombre, Gamertag o apodo. Cada pieza quedó personalizada.

El detalle tiene un significado especial dentro del universo de Gears of War, donde las chapas metálicas forman parte de la identidad visual de los soldados y de la narrativa de la franquicia.

Más allá de ser un recuerdo del evento, la actividad permitió que cada jugador se llevara un objeto personalizado relacionado con la saga.

A esto se sumaron actividades, bebidas, música ambiental y otras sorpresas que ayudaron a crear un espacio dedicado a los seguidores de Gears of War.

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Uno de los principales atractivos fue la posibilidad de probar Gears of War: E-Day antes de su lanzamiento oficial. (Alejandro Mora Camacho)

México y el legado de Gears of War

La relación entre Gears of War y la comunidad mexicana tampoco es nueva.

Desde hace años, México se ha convertido en uno de los mercados donde la franquicia cuenta con una comunidad especialmente apasionada. Para muchos jugadores, las primeras entregas forman parte de una generación que creció con sus campañas, enfrentamientos multijugador y personajes.

El evento del 26 de septiembre fue una oportunidad para comprobar que ese interés continúa presente.

Entre jugadores veteranos y nuevos seguidores, el espacio reunió a personas que comparten una conexión con la franquicia y que ahora esperan descubrir qué tiene preparado E-Day.

The Coalition se encuentra con los jugadores

Uno de los momentos más importantes del evento fue la participación de integrantes de The Coalition, el estudio encargado del desarrollo de la nueva entrega.

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Los miembros del equipo tuvieron la oportunidad de encontrarse con jugadores mexicanos y hablar sobre el proyecto, así como de la relación entre la franquicia y México.

Durante el encuentro, destacaron la importancia del mercado mexicano y el apoyo que los seguidores de Gears of War han brindado a la saga a lo largo de los años.

También compartieron su entusiasmo por visitar México y encontrarse con una comunidad que ha acompañado a la franquicia durante buena parte de su historia.

Este tipo de espacios muestra una faceta distinta del desarrollo de videojuegos: detrás de cada lanzamiento existe una comunidad que espera, juega, comparte y mantiene vivo el interés por una franquicia durante años.

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Uno de los momentos más importantes del evento fue la participación de integrantes de The Coalition, el estudio encargado del desarrollo de la nueva entrega. (Alejandro Mora Camacho)

La cuenta regresiva para E-Day

Con el evento del 26 de septiembre como antesala, comienza la última parte de la espera.

Gears of War: E-Day llegará el 6 de octubre de 2026 a las consolas Xbox y formará parte del catálogo de Game Pass desde el primer día.

La nueva entrega busca llevar a los jugadores a uno de los momentos más importantes de la historia de Sera, mientras recupera a Marcus Fenix y Dominic Santiago para una nueva aventura.

Para los fanáticos de la franquicia, el evento en México fue más que una presentación previa al lanzamiento. Representó una oportunidad para reencontrarse con una saga que forma parte de la historia de muchos jugadores y mirar hacia lo que viene.

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Con el lanzamiento cada vez más cerca, la guerra contra la Horda Locust está por comenzar de nuevo. En México, una comunidad que ha acompañado a Gears of War durante años se prepara para volver al campo de batalla.