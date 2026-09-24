Esta es la cantidad de cafeína que protege tu corazón, según cardiólogos

Efectos del consumo de café en la salud cardiovascular. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La cafeína en dosis moderadas puede integrarse en una rutina favorable para el corazón: en adultos sanos, el rango de 300 a 400 mg diarios procedentes sobre todo de café filtrado se asocia con menor riesgo cardiovascular en estudios de población.

La American Heart Association y la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria coinciden en que hasta 400 mg de cafeína al día no plantea problemas de seguridad para la mayoría de los adultos.

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Esa cantidad suele equivaler a tres a cinco tazas de café estándar, aunque el cálculo depende de la concentración y el tamaño de cada bebida.

Tres o cuatro tazas concentran las asociaciones más favorables

La evidencia científica no identifica una cifra mágica que garantice la protección del corazón.

Lo que muestran los grandes estudios es una relación estadística: quienes consumen café de forma moderada tienden a registrar menos enfermedad cardiovascular y menor mortalidad que quienes no lo toman o que quienes alcanzan ingestas muy elevadas.

La revisión de 201 metaanálisis publicada en BMJ ubicó el punto de mayor beneficio poblacional alrededor de tres o cuatro tazas diarias.

En esa cantidad, el consumo se vinculó con reducciones en el riesgo de enfermedad cardiovascular, mortalidad cardiovascular, accidente cerebrovascular y muerte por cualquier causa.

Según ese trabajo, las personas que bebían cerca de tres tazas por día presentaban una reducción aproximada del 19% en la mortalidad cardiovascular frente a quienes no consumían café. La disminución observada para la mortalidad total fue cercana al 17%.

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La publicación también detectó una asociación con menor riesgo de accidente cerebrovascular.

Estos resultados no prueban que el café sea la causa directa de la reducción, pero respaldan que su consumo moderado no debe considerarse perjudicial para el corazón en la población general.

La American Heart Association sostiene que hasta 400 mg de cafeína diarios son seguros para la mayoría de los adultos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El límite de 400 mg es la referencia para adultos sanos

La American Heart Association sostiene que hasta 400 mg de cafeína diarios son seguros para la mayoría de los adultos.

La institución indica que esa cantidad no aumenta el riesgo general de enfermedad cardiovascular cuando la cafeína procede principalmente de café.

La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, conocida como EFSA por sus siglas en inglés, llegó a una conclusión similar tras revisar la seguridad de la cafeína de todas las fuentes alimentarias.

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Su evaluación considera que un consumo habitual de hasta 400 mg diarios no genera preocupación en adultos sanos.

El organismo europeo también establece que una ingesta única de hasta 200 mg de cafeína suele ser segura para un adulto sano.

Esa referencia es relevante para evitar concentrar varias bebidas en poco tiempo, una práctica que puede generar molestias incluso sin superar el límite diario.

La cifra debe entenderse como un tope general y no como una meta obligatoria. Una persona que no toma café no necesita empezar a hacerlo para cuidar su sistema cardiovascular.

Una taza no siempre contiene la misma cantidad de cafeína

La American Heart Association calcula que una taza convencional de café filtrado de 237 ml puede contener entre 75 y 165 mg de cafeína.

La amplia diferencia responde al tipo de grano, la intensidad de la preparación y el volumen servido.

La Escuela de Salud Pública de Harvard utiliza como referencia cerca de 95 mg de cafeína por cada taza estándar de café filtrado.

Con esa estimación, tres tazas aportan alrededor de 300 mg, mientras que cuatro se acercan a los 400 mg.

Por ese motivo, los especialistas suelen hablar de rangos y no de una cantidad exacta de tazas.

Un café grande de cafetería o una bebida muy concentrada puede aportar más cafeína que varias preparaciones domésticas pequeñas.

El dato relevante es el total consumido durante el día. También deben incluirse otras fuentes, como té, refrescos tipo cola, chocolate, suplementos y bebidas energéticas.

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Un café grande de cafetería o una bebida muy concentrada puede aportar más cafeína que varias preparaciones domésticas pequeñas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El café no parece elevar el riesgo de arritmias en la mayoría

Durante décadas, se recomendó a muchas personas con palpitaciones que evitaran el café. La revisión más reciente de la American Heart Association plantea un panorama más matizado sobre esa relación.

La entidad señala que consumir de una a tres tazas diarias se asocia con un riesgo igual o menor de fibrilación auricular frente a la abstinencia. Esa arritmia es uno de los trastornos del ritmo cardíaco más frecuentes.

Los estudios revisados también sugieren que el café puede aumentar la frecuencia de extrasístoles ventriculares en algunas personas.

Estas contracciones prematuras no se han relacionado, en adultos sanos, con un aumento neto de arritmias graves.

La recomendación general no reemplaza la experiencia individual. Una persona que advierte palpitaciones persistentes, mareos, dolor en el pecho, nerviosismo intenso o insomnio tras tomar café debe disminuir el consumo y consultar a un profesional.

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La American Heart Association, el American College of Cardiology y la Heart Rhythm Society ya no recomiendan retirar la cafeína de manera sistemática como medida para prevenir la fibrilación auricular.

El criterio clínico depende de los síntomas y de cada antecedente médico.

Los beneficios estudiados corresponden al café, no a las bebidas energéticas

Las asociaciones favorables se observan principalmente con café filtrado o instantáneo.

La preparación importa porque el café no contiene solo cafeína: también aporta polifenoles, ácidos clorogénicos y otros compuestos que podrían influir sobre el metabolismo y los vasos sanguíneos.

La Escuela de Salud Pública de Harvard relaciona el consumo habitual de café con menor riesgo de diabetes tipo 2.

Esa asociación puede tener impacto cardiovascular porque la diabetes es uno de los principales factores que aumentan la probabilidad de enfermedad cardíaca.

El café filtrado se diferencia del no filtrado, como el hervido o el preparado con prensa francesa. Estas variedades conservan diterpenos, entre ellos el cafestol y el kahweol, sustancias vinculadas con aumentos del colesterol LDL.

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Las investigaciones recogidas en revisiones cardiológicas aconsejan mayor cautela con el consumo elevado de café no filtrado, sobre todo en hombres mayores y personas con colesterol alto. El filtro de papel reduce buena parte de esos compuestos.

El panorama cambia con las bebidas energéticas. La American Heart Association advierte que sus dosis altas de cafeína, tomadas rápidamente y combinadas con otros estimulantes, se han asociado con presión arterial elevada y alteraciones del ritmo cardíaco.

La preparación importa porque el café no contiene solo cafeína: también aporta polifenoles, ácidos clorogénicos y otros compuestos que podrían influir sobre el metabolismo y los vasos sanguíneos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Más café no significa mayor protección cardiovascular

El patrón observado en los estudios suele describirse como una curva en J o en U. El riesgo más bajo aparece en niveles intermedios de consumo, mientras que los extremos no ofrecen las mismas asociaciones favorables.

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La revisión publicada en European Heart Journal señala que el consumo moderado se vincula con menor riesgo de hipertensión, diabetes tipo 2, insuficiencia cardíaca y mortalidad.

Los resultados sobre enfermedad coronaria son menos uniformes, aunque los metaanálisis modernos no encuentran un perjuicio consistente en consumos moderados.

A partir de cinco tazas diarias, el beneficio adicional es incierto. Algunas investigaciones recogidas por la American Heart Association detectaron que una ingesta elevada podía asociarse con mayor riesgo de insuficiencia cardíaca en determinados grupos.

Otra revisión disponible en la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos advirtió que una alta ingesta de café se relacionó con mayor riesgo de infarto de miocardio en algunos análisis.

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Esa observación contrasta con los resultados favorables para accidente cerebrovascular y arritmias.

Estas diferencias muestran que los efectos no son idénticos para todos los desenlaces cardiovasculares.

También refuerzan la recomendación de permanecer dentro de un rango moderado y no interpretar el café como una intervención preventiva por sí sola.

Consumo diario recomendado de café para la salud del corazón. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Embarazo, adolescencia y sensibilidad individual exigen precaución

La EFSA recomienda que las mujeres embarazadas y en período de lactancia no superen los 200 mg de cafeína diarios. La reducción responde a posibles efectos adversos sobre el feto y el lactante con consumos superiores.

Para niños y adolescentes, el organismo propone un límite de 3 mg por kilogramo de peso corporal al día.

Las bebidas energéticas requieren especial cuidado en este grupo por su posible relación con ansiedad, trastornos del sueño y aumentos de la presión arterial.

Las personas con ansiedad, insomnio o sensibilidad marcada a la cafeína pueden tener síntomas con dosis que otros toleran sin problemas.

El descanso insuficiente también perjudica la salud cardiovascular, por lo que tomar café tarde para compensar el cansancio puede resultar contraproducente.

Los pacientes con enfermedad cardíaca establecida necesitan una evaluación individual.

La evidencia actual permite un consumo moderado en muchas personas, aunque las palpitaciones, los tratamientos en curso y los antecedentes de arritmias pueden modificar la recomendación.

El mensaje final de las instituciones y revisiones científicas es prudente: tres o cuatro tazas de café filtrado al día pueden formar parte de una vida cardiosaludable para la mayoría de los adultos sanos.

El café no sustituye el ejercicio, una alimentación adecuada, el control de la presión, el abandono del tabaco ni el seguimiento médico.