México

Blindan Mazatlán con 100 elementos de las fuerzas especiales del ejército para reforzar la seguridad

Un contingente de tropas élite del ejército mexicano llegó al puerto de Sinaloa para coordinar patrullajes con corporaciones locales y combatir el crimen organizado en las zonas urbanas del municipio

Soldados del Ejército Mexicano en formación con uniformes de camuflaje pixelado, rifles, boinas y cascos. Vehículos militares y bandera de México ondeando.
Blindan Mazatlán con 100 elementos de las fuerzas especiales del ejército para reforzar la seguridad (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) envió este domingo 100 elementos de Fuerzas Especiales a Mazatlán, Sinaloa, para reforzar las tareas de seguridad en el municipio. La medida forma parte de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y de las acciones permanentes del Gobierno federal para fortalecer la paz en la entidad.

El contingente se suma a un despliegue federal que ya opera en la región con miles de efectivos de distintas corporaciones.

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Despliegue aéreo desde Santa Lucía hasta Mazatlán

El traslado operativo comenzó a las 12.50 horas del domingo 27 de septiembre de 2026. El grupo de 100 elementos del Cuerpo de Fuerzas Especiales partió desde la Primera Zona Aérea Militar de Santa Lucía, en el Estado de México, a bordo de un avión Boeing B-738 de transporte pesado de la Fuerza Aérea Mexicana (FAM). El destino final fue el Aeropuerto Internacional de Mazatlán, en Sinaloa.

Los efectivos se integrarán a la Novena Zona Militar, con tareas de patrullaje y disuasión en la zona conurbada del municipio. La dependencia indicó que este movimiento se enmarca en las medidas permanentes que aplica para fortalecer la paz en Sinaloa.

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Incorporación a la Novena Zona Militar

A su arribo, el personal especializado se incorporará a las labores que desarrolla la Novena Zona Militar en la entidad.

El personal militar se coordinará con autoridades de los tres órdenes de gobierno, es decir, instancias municipales, estatales y federales presentes en Sinaloa. El objetivo declarado por la Sedena es reforzar la seguridad en el municipio de Mazatlán mediante esta coordinación conjunta.

Blindan Mazatlán con 100 elementos de las fuerzas especiales del ejército para reforzar la seguridad. Crédito: SSP Durango Imagen ilustrativa
Blindan Mazatlán con 100 elementos de las fuerzas especiales del ejército para reforzar la seguridad. Crédito: SSP Durango Imagen ilustrativa

Esta integración no reemplaza al personal ya desplegado, sino que se suma a la estructura operativa existente en la zona militar responsable de la entidad.

Patrullajes, reconocimientos y medidas disuasivas

Entre las actividades operativas que realizarán los efectivos del Cuerpo de Fuerzas Especiales se encuentran los patrullajes constantes, los reconocimientos terrestres y el establecimiento de medidas disuasivas en las áreas conurbadas del municipio de Mazatlán.

La Sedena precisó que estas acciones se ejecutarán con apego al marco jurídico vigente, en particular a la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, y con respeto a los derechos humanos.

Estas tareas se suman a las que ya realiza el personal federal, estatal y municipal presente en el municipio desde hace semanas.

Objetivo: desarticular organizaciones delictivas

La dependencia federal señaló que, con este refuerzo, se continuará contribuyendo a la desarticulación de las organizaciones delictivas que operan en la región.

Blindan Mazatlán con 100 elementos de las fuerzas especiales del ejército para reforzar la seguridad FOTO: ENRIQUE ORDÓÑEZ /CUARTOSCURO.COM
Blindan Mazatlán con 100 elementos de las fuerzas especiales del ejército para reforzar la seguridad FOTO: ENRIQUE ORDÓÑEZ /CUARTOSCURO.COM

La estrategia contempla la captura de líderes criminales y de otros identificados como generadores de violencia en el municipio de Mazatlán y sus alrededores. Estas acciones y operaciones, según indicó la Sedena, se realizarán en coordinación con las autoridades municipales, estatales y federales, con la finalidad de generar condiciones de seguridad para la población.

El refuerzo federal en Sinaloa desde septiembre

El envío de este contingente se inserta en una ampliación mayor del despliegue de seguridad en Sinaloa. A partir del 15 de ese mes la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) incorporó 836 elementos adicionales y la Secretaría de Marina sumó mil efectivos navales a las labores en la entidad.

En ese mismo periodo, la Sedena agregó otros mil 600 elementos, entre los que se incluyeron los 100 integrantes del Cuerpo de Fuerzas Especiales que arribaron este domingo.

El refuerzo se dirigió principalmente hacia Mazatlán y los principales tramos carreteros de la entidad, aunque las autoridades mantienen operaciones activas en Culiacán, Escuinapa, otros municipios y la zona serrana cercana a Durango.

La incorporación de personal federal ocurrió después de que las autoridades identificaran a Mazatlán como uno de los puntos que requerían mayor presencia de seguridad. El Gobierno de Sinaloa señaló que las fuerzas federales mantendrán presencia en los 20 municipios del estado, con atención específica en Mazatlán, Escuinapa y Culiacán.

El envío de estos 100 elementos se realizó para reforzar las actividades de seguridad que ya desarrollan al menos 3 mil 400 elementos federales en la región.

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