‘Mary y Max’, la película de stop-motion del director de ‘Memorias de un caracol’, debuta en cines de México a 17 años de su lanzamiento

Mary y Max, largometraje de claymation dirigido por Adam Elliot, llega por primera vez a salas de cine de México a 17 años de su debut en Australia. (X: @cineCANIBAL)

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La película animada Mary y Max debutó por primera vez en cines de México este 24 de septiembre de 2026, 17 años después de su lanzamiento comercial en Australia.

El filme de stop-motion llegó a las pantallas mexicanas impulsado por la recepción en taquilla de Memorias de un caracol, obra del mismo cineasta, Adam Elliot, que recaudó 87.2 millones de pesos en el país durante su exhibición.

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La producción previa de Adam Elliot acumuló 1.4 millones de espectadores en salas nacionales y se posicionó como la cinta internacional con mayor asistencia en la historia de la Cineteca Nacional, al registrar 118,786 asistentes.

El filme de stop-motion llegó a las pantallas mexicanas impulsado por la recepción en taquilla de Memorias de un caracol. (Archivo)

Un nuevo doblaje latino acompaña la exhibición en cines

El director australiano Adam Elliot escribió y dirigió Mary y Max en 2009 como su primer largometraje, producido mediante la técnica artesanal de modelado en plastilina o claymation.

La cinta inauguró el Festival de Cine de Sundance en enero de 2009 y tuvo su estreno oficial en salas australianas el 9 de abril de 2009, antes de llegar al público mexicano en formato doméstico.

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La distribuidora del filme es Cine Caníbal, quienes confirmaron que la exhibición en cadenas comerciales incluye un doblaje en español latino diseñado de forma exclusiva para el mercado de México.

La actriz Regina Blandón presta su voz al personaje de Mary Dinkle, mientras que el creador de contenido Javier Ibarreche interpreta a Max Horowitz en la versión adaptada para cines mexicanos.

El locutor Arturo Mercado asume la narración de la historia en el doblaje latino, espacio que en la versión en inglés ocupó el actor británico Philip Seymour Hoffman junto con Toni Collette.

Regina Blandón y Javier Ibarreche encabezan el elenco de voz en español latino para el estreno comercial de la película en cines mexicanos. (X: @cineCANIBAL)

La soledad urbana y el síndrome de Asperger a través de las cartas impulsan la trama

El cineasta Adam Elliot declaró que buscaba algo auténtico que reflejara la vida real porque es caótica, al explicar la vigencia de su obra en animación.

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El realizador ofreció una proyección especial y una clase magistral en la Ciudad de México el 21 de septiembre, previo al ingreso de la película a la cartelera nacional.

El director sostuvo que la historia conectó a la distancia con el público mexicano debido a que comparten valores ligados a la empatía y la resiliencia humana.

La trama se sitúa a mediados de la década de 1970 y sigue el intercambio de cartas entre dos personas que viven en continentes diferentes y enfrentan aislamiento social.

Mary Dinkle es una niña de ocho años que habita en los suburbios de Melbourne, hija única de una madre con problemas de alcoholismo y un padre ausente.

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Max Horowitz es un hombre de 44 años con síndrome de Asperger que vive en Nueva York y padece crisis de ansiedad recurrentes ante la interacción social urbana.

Mary Dinkle y Max Horowitz mantienen una relación epistolar a lo largo de dos décadas para retratar la soledad urbana y el síndrome de Asperger. (X: @cineCANIBAL)

La técnica artesanal de claymation requirió años de producción fotograma por fotograma

El vínculo por correspondencia inicia de forma casual cuando la protagonista elige una dirección al azar en una guía telefónica estadounidense para enviar su primera carta.

A lo largo de dos décadas, los personajes intercambian cartas, chocolates y objetos personales que retratan de forma detallada sus vivencias cotidianas, miedos y descubrimientos personales.

La producción requirió el modelado manual de cientos de marionetas de plastilina y escenografías a escala para recrear los contrastes visuales entre Melbourne y Nueva York.

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El equipo de animación empleó una paleta de colores en tonos marrón para el entorno australiano y tonos grises para el escenario neoyorquino, con el fin de reflejar el estado emocional de los protagonistas.

El proceso de filmación del largometraje tomó cerca de cinco años de trabajo artesanal continuo debido a la complejidad técnica del rodaje fotograma por fotograma.

El proceso de animación en claymation requirió el diseño manual de marionetas de plastilina y cinco años de rodaje fotograma por fotograma. (X: @cineCANIBAL)

El filme de stop-motion llega por primera vez cines mexicanos tras 17 años

La llegada del largometraje a cines de México se concreta mediante proyecciones en las cadenas Cinépolis y Cinemex de las principales ciudades del país.

La obra de animación independiente se proyecta en salas comerciales con una duración total de 92 minutos, apta para público adolescente y adulto.

Cine Caníbal distribuye la obra de animación independiente en las principales cadenas de cine del país 17 años después de su lanzamiento comercial. (X: @cineCANIBAL)

El recorrido comercial de la película se da tras haber permanecido 17 años sin exhibición formal en la red de cines mexicanos a pesar de su reconocimiento internacional.

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El público mexicano adoptó la película desde su circulación informal en formato DVD y plataformas digitales, consolidando una comunidad de seguidores en el país.

El reestreno y debut en pantalla grande marca la primera ocasión en que el trabajo de animación de Adam Elliot cuenta con distribución masiva en salas cinematográficas mexicanas.