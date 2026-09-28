Los cinco insectos más comunes en otoño dentro de casa: señales de alerta y recomendaciones para eliminarlos

Con la baja de las temperaturas, cinco insectos comunes en otoño pueden entrar en casa por grietas, ventanas, áticos y textiles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Los insectos de otoño que más suelen aparecer dentro de casa son las chinches de cama, las hormigas, las pulgas, las moscas de racimo y las chinches del arce.

Buscan calor, alimento, humedad o refugio ante el descenso de las temperaturas, por lo que el sellado de grietas, la limpieza y la vigilancia temprana son las medidas más eficaces para frenarlos.

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El problema se vuelve visible durante el otoño porque ciertas especies se concentran en fachadas, áticos, ventanas y cavidades de las paredes.

Otras, como las chinches y las pulgas, pueden permanecer activas durante todo el año si encuentran hospedadores, textiles y condiciones estables dentro de la vivienda.

Las chinches de cama dejan rastros cerca de las zonas de descanso

Las chinches de cama (Cimex lectularius) se alimentan de sangre y suelen ocultarse en colchones, somieres, cabeceros, sofás y muebles cercanos a donde duermen las personas.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos indican que no transmiten enfermedades conocidas. Aun así, sus picaduras pueden causar picor, irritación de la piel, trastornos del sueño y ansiedad.

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Las lesiones pueden aparecer en brazos, manos, cuello, rostro u otras áreas expuestas durante la noche. Algunas personas no muestran señales inmediatas, por lo que las picaduras no bastan para confirmar una infestación.

La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos recomienda buscar puntos negros, manchas rojizas y mudas de piel en las costuras del colchón, la ropa de cama, las etiquetas, las grietas del armazón y los muebles próximos.

Los puntos oscuros corresponden a excrementos del insecto. Las manchas rojizas pueden aparecer cuando una chinche es aplastada o deja restos después de alimentarse.

Una infestación amplia también puede producir un olor dulce y almizclado. Este signo debe valorarse junto con la presencia de insectos vivos, huevos o restos de exoesqueletos.

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La Universidad de Minnesota aconseja colocar sábanas, mantas, fundas y prendas potencialmente afectadas en bolsas cerradas antes de moverlas. El lavado con agua caliente y el secado a temperatura alta ayudan a eliminar las distintas fases de la plaga.

El aspirado de colchones, bases de cama, suelos y muebles puede reducir la presencia de insectos y restos. La bolsa de la aspiradora debe desecharse de inmediato dentro de un recipiente o una bolsa sellada.

La Universidad Purdue recomienda recurrir a especialistas en control de plagas cuando la infestación está confirmada. El tratamiento requiere experiencia porque las chinches pueden resistir algunos productos y esconderse en zonas difíciles de alcanzar.

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Las chinches de cama (Cimex lectularius) se alimentan de sangre y suelen ocultarse en colchones, somieres, cabeceros, sofás y muebles cercanos a donde duermen las personas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las hormigas siguen rutas hacia la comida y el agua

Las hormigas ingresan a las viviendas atraídas por restos de alimentos, líquidos azucarados, comida de mascotas y fuentes de humedad. Las cocinas, despensas, baños y lavaderos son los lugares donde más suelen detectarse.

La señal de alerta más común es una fila de insectos que avanza hacia una encimera, un basurero, un comedero de mascotas o una grieta. Ese recorrido puede revelar el punto exacto por el que están entrando.

El Servicio de Extensión de la Universidad Estatal de Pensilvania explica que las hormigas dejan rastros químicos para que otras obreras encuentren el mismo camino. Si reaparecen en la misma zona, es probable que la colonia haya establecido una ruta activa.

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La primera respuesta consiste en eliminar sus fuentes de alimento. Las migas y derrames deben limpiarse cuanto antes, mientras que los productos secos deben guardarse en recipientes bien cerrados.

Las rutas visibles pueden limpiarse con agua y jabón. También puede utilizarse una mezcla de agua y vinagre para borrar el rastro que orienta a los demás insectos.

Las grietas alrededor de ventanas, puertas, cañerías, zócalos y cables deben sellarse con materiales adecuados. El mantenimiento exterior también importa: las ramas, macetas y montones de mantillo pegados a la vivienda pueden facilitar el acceso.

Si la limpieza y el sellado no alcanzan, la Universidad Estatal de Pensilvania señala que las trampas de cebo cerradas pueden ser una alternativa más precisa que los aerosoles. Las obreras trasladan el cebo al nido y lo comparten con otros miembros de la colonia.

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Las hormigas ingresan a las viviendas atraídas por restos de alimentos, líquidos azucarados, comida de mascotas y fuentes de humedad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las pulgas exigen tratar a las mascotas y el ambiente

Las pulgas pueden entrar en casa a través de perros, gatos, ropa o espacios exteriores frecuentados por animales infestados. Sus huevos y larvas pueden permanecer en alfombras, sofás, cojines, cortinas y camas para mascotas.

Las picaduras con picor intenso son una señal frecuente en las personas. En los animales, el rascado persistente y los puntos negros en el pelaje pueden indicar la presencia de pulgas o de sus excrementos.

La Comunidad de Madrid advierte que el control debe abordar dos frentes: el tratamiento del animal y la limpieza del entorno. Actuar sobre uno solo puede permitir que el ciclo de la infestación continúe.

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La aspiradora resulta útil para limpiar suelos, alfombras, sofás, cojines y cortinas. La recomendación es repetir el procedimiento durante varios días y eliminar el contenido del aparato dentro de una bolsa cerrada.

Las prendas y textiles expuestos deben lavarse con agua a 60 °C o más. Si no se pueden lavar de inmediato, conviene aislarlos en bolsas plásticas cerradas hasta el momento de tratarlos.

El veterinario debe indicar el producto adecuado para cada mascota. El tratamiento depende de la especie, el peso, la edad y el estado de salud del animal.

La autoridad sanitaria madrileña aconseja contratar una empresa de desinsectación registrada si la cantidad de pulgas dentro del hogar es alta. La intervención debe identificar el origen de la plaga y contemplar el control simultáneo de animales y superficies.

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Las pulgas pueden entrar en casa a través de perros, gatos, ropa o espacios exteriores frecuentados por animales infestados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las moscas de racimo invaden ventanas, áticos y paredes

Las moscas de racimo buscan refugio cuando terminan los meses cálidos. Pueden parecerse a las moscas domésticas, aunque son más lentas y suelen acumularse cerca de luces, ventanas y zonas elevadas.

La Universidad de Connecticut indica que estos insectos se agrupan primero en fachadas expuestas al sol, sobre todo las orientadas al sur y al oeste. Luego ingresan por pequeñas aberturas en marcos, aleros, respiraderos y revestimientos.

La presencia de numerosas moscas alrededor de ventanas durante el otoño es una señal de alerta. También pueden aparecer en áticos, cavidades de paredes y habitaciones superiores de la casa.

Health Canada aclara que estas moscas no se reproducen dentro de la vivienda. El edificio funciona como refugio durante el invierno, aunque la concentración de insectos puede causar molestias y ensuciar las superficies.

La medida principal es impedir su entrada. Las mosquiteras deben repararse, las puertas y ventanas deben contar con burletes y las grietas tienen que sellarse antes de que bajen más las temperaturas.

Los insectos que ya están dentro pueden retirarse con una aspiradora o con un matamoscas. Conviene evitar aplastarlos sobre paredes y cortinas, ya que pueden dejar marcas.

La Universidad Estatal de Montana desaconseja el uso de bombas fumigantes para controlar esta plaga. Si la invasión es reiterada, debe evaluarse un tratamiento exterior adecuado y aplicado según las indicaciones del producto.

Las moscas de racimo buscan refugio cuando terminan los meses cálidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las chinches del arce se acumulan en las fachadas soleadas

Las chinches del arce o boxelder bugs son insectos que se congregan en el exterior de las viviendas durante los días templados de otoño. Buscan espacios secos y protegidos donde pasar los meses fríos.

La Universidad Estatal de Ohio señala que suelen concentrarse en las caras sur y oeste de las construcciones. Desde allí pueden entrar por rendijas cercanas a puertas, ventanas, aleros, chimeneas y conductos de ventilación.

La acumulación de insectos en las paredes exteriores es la señal más clara de que el hogar puede convertirse en refugio. En el interior suelen aparecer en ventanas, techos y paredes cuando aumenta la temperatura.

No suelen reproducirse dentro de casa ni provocan daños estructurales relevantes. Aun así, pueden resultar molestos y manchar pinturas, cortinas o superficies claras si se los aplasta.

La Universidad Estatal de Michigan recomienda retirar hojas, pilas de madera, piedras y restos vegetales próximos a los cimientos. Estos materiales pueden ofrecer protección a los insectos antes de su ingreso.

Las chinches del arce o boxelder bugs son insectos que se congregan en el exterior de las viviendas durante los días templados de otoño. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sellado de grietas es la defensa más eficaz. También deben revisarse las aberturas alrededor de luminarias, conductos, equipos de aire acondicionado y otras instalaciones conectadas con el exterior.

Los ejemplares que aparezcan dentro pueden recogerse manualmente o aspirarse. Como ocurre con otras plagas, la bolsa de la aspiradora debe descartarse después de usarla.

La prevención otoñal depende de medidas simples y sostenidas: mantener los alimentos protegidos, aspirar las zonas donde se acumulan insectos, tratar a las mascotas y cerrar los accesos que conectan la vivienda con el exterior.