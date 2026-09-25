México

Gala Montes tapa la cara de su mamá en la portada de su nuevo disco y Crista responde

La cantante reveló que La Mala llegará este 23 de octubre de 2026 con una imagen de su infancia que provocó una respuesta pública de su progenitora

Crista Montes se preocupa por el bienestar de la actriz y considera que la producción la está exhibiendo en La Casa de los Famosos México 2026
Crista Montes se preocupa por el bienestar de la actriz y considera que la producción la está exhibiendo en La Casa de los Famosos México 2026
Guardar

Gala Montes anunció su próximo disco, titulado La Mala, con una portada basada en una fotografía de su infancia junto a su madre, Crista Montes. La imagen llamó la atención porque el rostro de la mujer aparece cubierto por una mancha rosa y morada, en medio del distanciamiento público que ambas han mantenido durante los últimos años.

La cantante compartió el arte en Instagram y escribió como fecha de lanzamiento el 23 de octubre de 2026. En la publicación se observó a Gala cuando era niña frente a la cámara, mientras una mujer la sostiene desde atrás con el rostro intervenido digitalmente.

PUBLICIDAD

Gala Montes anunció su disco La Mala con una fotografía de su infancia

El arte de La Mala retomó una imagen personal de la actriz y cantante. La publicación mostró a Gala Montes con una blusa blanca cuando era niña, sentada frente a una pared de madera y sostenida por una mujer que, por los mensajes posteriores, correspondería a Crista Montes.

El rostro de la mujer quedó cubierto con una mancha de tonos rosa, morado y azul. La intervención contrastó con el resto de la fotografía, que se conservó en tonos cálidos y con apariencia de imagen antigua.

gala montes -México- 25 septiembre
(Instagram)

La publicación incluyó la etiqueta de contenido explícito y el nombre del material musical. Además, la cantante escribió que el disco llegaría el 23 de octubre de 2026, aunque no dio a conocer la lista de canciones ni las colaboraciones que formarían parte del proyecto.

PUBLICIDAD

Entre las reacciones apareció un mensaje de Icho Van, músico de Jenny and the Mexicats y expareja de Gala Montes. “Temazo!!!!”, escribió el bajista en la publicación de la actriz.

Crista Montes respondió a la portada y recordó el momento con su hija

Crista Montes reaccionó a la imagen mediante una publicación en Instagram. La madre de la cantante compartió la portada de La Mala y defendió su propia interpretación de la fotografía que Gala utilizó para anunciar su disco.

“Todo es desde qué perspectiva lo ‘quieras ver’. Yo veo mucho amor, cuidado y un recuerdo maravilloso de ese día”, escribió Crista Montes.

La madre de la actriz sostuvo que la imagen conservaba para ella el recuerdo de un momento afectuoso con su hija. Su mensaje contrastó con la portada, en la que su rostro apareció cubierto por una mancha.

“Esta foto yo la seguiré recordando como fue, un lindo momento contigo. Te amo”, agregó Crista Montes.

gala montes -México- 25 septiembre
(Instagram)

La reacción provocó comentarios de usuarios que pidieron una reconciliación entre ambas y otros respetaron que Gala no quiera acercarse nuevamente a su madre.

Hasta el momento, Gala Montes no respondió públicamente al mensaje de su madre ni aclaró si el anuncio de su disco representaba una nueva postura sobre el conflicto familiar que ambas expusieron en redes sociales y entrevistas.

La pelea entre Gala Montes y Crista Montes se mantuvo en el terreno público

El distanciamiento entre Gala Montes y Crista Montes comenzó hace varios años, cuando la actriz terminó la relación profesional que mantenía con su madre. Crista trabajó como representante y administradora de los ingresos de su hija durante 18 años.

Ambas intercambiaron acusaciones por asuntos económicos, laborales y personales.

Crista Montes sostuvo que no recibió una indemnización tras el fin de la relación laboral. Gala respondió con acusaciones de violencia física y emocional, además de utilizar en diversas ocasiones el término “explotadora infantil” para referirse a su madre.

Gala Montes y Crista Montes -México- 14 agosto
(Instagram)

La actriz volvió a usar esa expresión este septiembre, después de salir de La Casa de los Famosos México 2026. En una publicación, Gala escribió: “Ya págame el anexo y todo lo que me debes, explotadora infantil”.

Crista Montes había expresado días antes su preocupación por el ingreso de su hija al reality, pese a que ambas no mantenían comunicación cercana.

“Como madre, quiero expresar que no estoy de acuerdo con la manera en que están exponiendo a Gala”, escribió Crista en septiembre.

La madre de la cantante reconoció entonces que Gala era mayor de edad y que no quería recibir su ayuda ni tener un acercamiento.

Temas Relacionados

Gala MontesCrista Montesmexico-entretenimientomexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Pocos aficionados reciben al Tri en Baltimore antes de su primer partido con Rafael Márquez

El M&T Bank Stadium se prepara para recibir el primer partido del Tricolor en Baltimore, con aficionados mexicanos y colombianos en las tribunas

Pocos aficionados reciben al Tri en Baltimore antes de su primer partido con Rafael Márquez

Mi Beca para Empezar y Beca Rita Cetina: ¿se pueden recibir los dos apoyos en 2026?

Conoce quiénes pueden acceder a ambos apoyos, las fechas de registro y qué beneficio corresponde a cada programa en 2026

Mi Beca para Empezar y Beca Rita Cetina: ¿se pueden recibir los dos apoyos en 2026?

Refuerzan Sinaloa tras captura de ocho narcos con explosivos y fentanilo, luego de mensajes dirigidos a Sheinbaum y Harfuch

Las acciones fueron realizadas por elementos de Defensa, Semar, SSPC, Guardia Nacional y autoridades estatales

Refuerzan Sinaloa tras captura de ocho narcos con explosivos y fentanilo, luego de mensajes dirigidos a Sheinbaum y Harfuch

Ella es Diana Atri, esposa de Joy Huerta que ha sido su apoyo tras la separación de Jesse & Joy

Los hermanos atraviesan un momento difícil, ya que después de dos décadas cantando juntos tomarán caminos diferentes en lo profesional

Ella es Diana Atri, esposa de Joy Huerta que ha sido su apoyo tras la separación de Jesse & Joy

Qué revisar y limpiar en tu hogar este mes para recibir el otoño

En otoño las noches se alargan y las temperaturas empiezan a bajar, y existen algunos pasos sencillos para evitar que el frío, los insectos y la humedad se apoderen del hogar

Qué revisar y limpiar en tu hogar este mes para recibir el otoño
MÁS NOTICIAS

NARCO

Refuerzan Sinaloa tras captura de ocho narcos con explosivos y fentanilo, luego de mensajes dirigidos a Sheinbaum y Harfuch

Refuerzan Sinaloa tras captura de ocho narcos con explosivos y fentanilo, luego de mensajes dirigidos a Sheinbaum y Harfuch

De qué habla “El Mayor de los Ranas”, la canción más famosa de Víctor Valverde ligada a un brazo armado de Los Chapitos

Operativo Otomí deja 45 detenidos vinculados con homicidios dolosos en el Estado de México

Balacera en restaurante TaiPak de Culiacán deja un muerto y 6 heridos, entre ellos el cantante Víctor Valverde

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 24 de septiembre: capturan a John Keny Moreno, excomisionado policial de Juchitán

ENTRETENIMIENTO

Premios Heat Latin Music Awards 2026: quiénes son los mexicanos nominados y cuándo se llevará a cabo la premiación en Jalisco

Premios Heat Latin Music Awards 2026: quiénes son los mexicanos nominados y cuándo se llevará a cabo la premiación en Jalisco

Quién fue Peter Byrne, el cantante de Naked Eyes por quien lloró Aleks Syntek

Ella es Diana Atri, esposa de Joy Huerta que ha sido su apoyo tras la separación de Jesse & Joy

¡La “Ghosteo”! Gala Montes revela que Nacho Cano la ignoró tras sacarla de Malinche, el Musical

Julio Camejo vuelve a llorar en la Granja VIP y plantea dejar el reality tras ser expuesto por la producción

DEPORTES

Checo Pérez sufre en la clasificación de Bakú y arrancará desde el fondo en el GP de Azerbaiyán 2026

Checo Pérez sufre en la clasificación de Bakú y arrancará desde el fondo en el GP de Azerbaiyán 2026

Pocos aficionados reciben al Tri en Baltimore antes de su primer partido con Rafael Márquez

Agenda deportiva del viernes: partidos de futbol, Fórmula 1, horarios y dónde ver en vivo por TV y streaming en México hoy 25 de septiembre

Esta sería la alineación titular de México para enfrentar a Colombia en el debut de Rafa Márquez

De compañeros a dirigidos: estos son los jugadores de la Selección Mexicana que compatieron vestidor con Rafa Márquez