Gala Montes tapa la cara de su mamá en la portada de su nuevo disco y Crista responde

Crista Montes se preocupa por el bienestar de la actriz y considera que la producción la está exhibiendo en La Casa de los Famosos México 2026

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Gala Montes anunció su próximo disco, titulado La Mala, con una portada basada en una fotografía de su infancia junto a su madre, Crista Montes. La imagen llamó la atención porque el rostro de la mujer aparece cubierto por una mancha rosa y morada, en medio del distanciamiento público que ambas han mantenido durante los últimos años.

La cantante compartió el arte en Instagram y escribió como fecha de lanzamiento el 23 de octubre de 2026. En la publicación se observó a Gala cuando era niña frente a la cámara, mientras una mujer la sostiene desde atrás con el rostro intervenido digitalmente.

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Gala Montes anunció su disco La Mala con una fotografía de su infancia

El arte de La Mala retomó una imagen personal de la actriz y cantante. La publicación mostró a Gala Montes con una blusa blanca cuando era niña, sentada frente a una pared de madera y sostenida por una mujer que, por los mensajes posteriores, correspondería a Crista Montes.

El rostro de la mujer quedó cubierto con una mancha de tonos rosa, morado y azul. La intervención contrastó con el resto de la fotografía, que se conservó en tonos cálidos y con apariencia de imagen antigua.

(Instagram)

La publicación incluyó la etiqueta de contenido explícito y el nombre del material musical. Además, la cantante escribió que el disco llegaría el 23 de octubre de 2026, aunque no dio a conocer la lista de canciones ni las colaboraciones que formarían parte del proyecto.

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Entre las reacciones apareció un mensaje de Icho Van, músico de Jenny and the Mexicats y expareja de Gala Montes. “Temazo!!!!”, escribió el bajista en la publicación de la actriz.

Crista Montes respondió a la portada y recordó el momento con su hija

Crista Montes reaccionó a la imagen mediante una publicación en Instagram. La madre de la cantante compartió la portada de La Mala y defendió su propia interpretación de la fotografía que Gala utilizó para anunciar su disco.

“Todo es desde qué perspectiva lo ‘quieras ver’. Yo veo mucho amor, cuidado y un recuerdo maravilloso de ese día”, escribió Crista Montes.

La madre de la actriz sostuvo que la imagen conservaba para ella el recuerdo de un momento afectuoso con su hija. Su mensaje contrastó con la portada, en la que su rostro apareció cubierto por una mancha.

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“Esta foto yo la seguiré recordando como fue, un lindo momento contigo. Te amo”, agregó Crista Montes.

(Instagram)

La reacción provocó comentarios de usuarios que pidieron una reconciliación entre ambas y otros respetaron que Gala no quiera acercarse nuevamente a su madre.

Hasta el momento, Gala Montes no respondió públicamente al mensaje de su madre ni aclaró si el anuncio de su disco representaba una nueva postura sobre el conflicto familiar que ambas expusieron en redes sociales y entrevistas.

La pelea entre Gala Montes y Crista Montes se mantuvo en el terreno público

El distanciamiento entre Gala Montes y Crista Montes comenzó hace varios años, cuando la actriz terminó la relación profesional que mantenía con su madre. Crista trabajó como representante y administradora de los ingresos de su hija durante 18 años.

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Ambas intercambiaron acusaciones por asuntos económicos, laborales y personales.

Crista Montes sostuvo que no recibió una indemnización tras el fin de la relación laboral. Gala respondió con acusaciones de violencia física y emocional, además de utilizar en diversas ocasiones el término “explotadora infantil” para referirse a su madre.

(Instagram)

La actriz volvió a usar esa expresión este septiembre, después de salir de La Casa de los Famosos México 2026. En una publicación, Gala escribió: “Ya págame el anexo y todo lo que me debes, explotadora infantil”.

Crista Montes había expresado días antes su preocupación por el ingreso de su hija al reality, pese a que ambas no mantenían comunicación cercana.

“Como madre, quiero expresar que no estoy de acuerdo con la manera en que están exponiendo a Gala”, escribió Crista en septiembre.

La madre de la cantante reconoció entonces que Gala era mayor de edad y que no quería recibir su ayuda ni tener un acercamiento.