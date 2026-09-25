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CMLL Noche de Campeones 2026: cartelera completa y dónde ver EN VIVO la función desde la Arena México

La Arena México recibirá una noche especial apenas una semana después del 93 Aniversario, con siete títulos que podrían cambiar de manos

EL CMLL informó que la batalla por los Campeonatos Nacionales de Parejas Femeniles del CMLL será el evento estelar en Noche de Campeones 2026.
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Apenas una semana después de la celebración de su 93 Aniversario, el Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) volverá a convertir la Arena México en el epicentro de la lucha libre con la Noche de Campeones 2026, una función en la que siete campeonatos serán puestos en juego y que podría dejar varios cambios de monarcas.

La cita será este viernes 25 de septiembre en “La catedral de la lucha libre”, donde algunas de las principales figuras de la empresa tendrán que defender sus respectivos cinturones ante rivales elegidos por los aficionados mediante encuestas.

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(Foto: Diego Cedrix)
(Foto: Diego Cedrix)

Uno de los enfrentamientos que más atención concentra será el estelar, protagonizado por Skadi y Kira. Las campeonas Nacionales de Parejas Femeniles pondrán sus títulos sobre la línea frente a Olympia y Hera, quienes buscarán aprovechar la oportunidad para convertirse en las nuevas monarcas.

(Cortesía: CMLL)
(Cortesía: CMLL)

Siete campeonatos estarán en juego

(Cortesía: CMLL)
(Cortesía: CMLL)

La cartelera contempla siete encuentros titulares y reúne a campeones con distintos periodos de reinado. Entre los nombres que deberán defender sus preseas aparecen Averno, Esfinge, Volador Jr., Guerrero Maya Jr., Pequeño Volador Jr., Black Tiger y Rugido.

De acuerdo con los registros de la plataforma especializada Cagematch citados en la información, Esfinge llegará con mil 221 días como campeón, mientras que Guerrero Maya Jr. acumula mil 211. Black Tiger y Rugido suman mil 174 días como monarcas y Skadi y Kira cuentan con 931 días.

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Por su parte, Pequeño Volador Jr. registra 364 días con el campeonato, Averno suma 211 y Volador Jr. llega con 84 días como campeón.

Estos registros convierten la función en una jornada importante para los campeones, pues varios de ellos tienen largos reinados que podrían llegar a su fin ante los retadores seleccionados por el público.

Cartelera completa de Noche de Campeones 2026

(Foto: Diego Cedrix)
(Foto: Diego Cedrix)

El combate estelar será entre Skadi y Kira contra Olympia y Hera por el Campeonato Nacional de Parejas Femenil.

(Cortesía: CMLL)
(Cortesía: CMLL)

Averno pondrá en juego el Campeonato Mundial Histórico Semicompleto ante Soberano Jr., mientras que Esfinge defenderá el Campeonato Nacional Semicompleto contra Vegas Depredador.

(Cortesía: CMLL)
(Cortesía: CMLL)

Otro de los enfrentamientos será protagonizado por Volador Jr., quien expondrá el Campeonato Mundial Histórico Medio frente a Villano III Jr.

(Cortesía: CMLL)
(Cortesía: CMLL)

En la división de parejas, Black Tiger y Rugido defenderán el Campeonato Nacional de Parejas ante Los Viajeros del Espacio, equipo integrado por Max Star y Futuro.

(Cortesía: CMLL)
(Cortesía: CMLL)

Además, Guerrero Maya Jr. arriesgará el Campeonato Nacional Medio frente a Rey Pegasus.

(Cortesía: CMLL)
(Cortesía: CMLL)

Finalmente, Pequeño Volador Jr. expondrá el Campeonato Mundial de Pequeñas Estrellas contra Galaxy.

(Foto: Diego Cedrix)
(Foto: Diego Cedrix)

Con siete campeonatos en disputa, la función representa una oportunidad para que los retadores terminen con algunos de los reinados más prolongados de la empresa y comiencen una nueva etapa en sus respectivas divisiones.

¿Dónde ver EN VIVO la Noche de Campeones 2026?

Siete cinturones serán defendidos este viernes 25 de septiembre en la Arena México, en una función que llega después del 93 Aniversario. (Ilustración: Jovani Pérez)
Siete cinturones serán defendidos este viernes 25 de septiembre en la Arena México, en una función que llega después del 93 Aniversario. (Ilustración: Jovani Pérez)

Los aficionados que no puedan acudir a la Arena México tendrán alternativas para seguir la función desde México. La transmisión estará disponible en televisión de paga mediante FOX Sports México.

La otra opción será el streaming, a través de la membresía Leyenda del canal oficial del Consejo Mundial de Lucha Libre en YouTube, VideosOficialesCMLL.

De esta manera, la Noche de Campeones 2026 llegará con una cartelera completamente enfocada en los campeonatos, apenas unos días después del 93 Aniversario. La Arena México será nuevamente el escenario donde los monarcas intentarán conservar sus cinturones ante los retadores elegidos por los seguidores de la empresa.

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