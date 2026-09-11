EEUU amplía la lista de “terroristas” en América Latina: México es el país con más grupos señalados

México concentra ocho de las 21 organizaciones criminales latinoamericanas que Estados Unidos ha designado como terroristas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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México se convirtió en el país con mayor número de organizaciones criminales latinoamericanas designadas como “organizaciones terroristas extranjeras” por Estados Unidos, luego de que la administración de Donald Trump elevara a 21 los grupos de América Latina y el Caribe incluidos en esta clasificación.

De ese total, ocho organizaciones operan en territorio mexicano: el Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Cártel del Golfo, el Cártel del Noreste, el Cártel de Juárez, la Nueva Familia Michoacana, Cárteles Unidos y Los Viagras.

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La expansión de la lista coincidió esta semana con la gira del secretario de Estado, Marco Rubio, por Colombia, Ecuador y Perú, países considerados aliados estratégicos de Washington en su nueva ofensiva regional contra el narcotráfico y las organizaciones criminales.

La estrategia comenzó en febrero de 2025 y representa un cambio en la política estadounidense. Durante décadas, la designación de organización terrorista extranjera estuvo reservada principalmente para grupos como Al Qaeda o el Estado Islámico, organizaciones que empleaban la violencia con objetivos políticos o ideológicos.

Ahora, Washington ha utilizado esa clasificación contra cárteles y redes criminales cuya principal actividad está relacionada con el narcotráfico, la extorsión, el tráfico de personas y otras economías ilícitas.

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Momento en que los presuntos líderes del Cártel de Sinaloa descendieron de la aeronave tipo Beechcraft King Air. Cortesía: Pie de Nota

México, el principal objetivo de la ofensiva estadounidense

Los principales objetivos de la estrategia son el Cártel de Sinaloa y el CJNG, dos de las organizaciones criminales más poderosas y con mayor presencia internacional.

El Cártel de Sinaloa, surgido durante la década de 1970, construyó una extensa estructura para transportar drogas mediante embarcaciones, aeronaves, túneles y rutas terrestres. Su presencia ha sido especialmente relevante en la frontera occidental con Estados Unidos.

Sin embargo, la captura de Ismael “El Mayo” Zambada provocó una disputa interna por el control de la organización, debilitando su estructura y abriendo una nueva etapa de violencia entre facciones.

El CJNG, por su parte, se consolidó desde inicios de la década de 2010 como uno de los grupos criminales más violentos del país. La organización ha utilizado drones con explosivos, minas artesanales y armamento de alto poder en enfrentamientos contra autoridades y grupos rivales.

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Su capacidad operativa quedó también evidenciada en 2020, cuando realizó un atentado contra el entonces jefe de la policía de Ciudad de México, hoy secretario de Seguridad federal.

La presión estadounidense también alcanza a organizaciones que controlan puntos estratégicos de la frontera con Texas. El Cártel del Golfo y el Cártel del Noreste mantienen operaciones en rutas utilizadas para mover drogas, migrantes, armas y dinero.

El Cártel del Noreste, heredero de estructuras surgidas tras la fragmentación de Los Zetas, tiene una presencia relevante en Nuevo Laredo, uno de los principales puntos comerciales de la frontera entre México y Estados Unidos.

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Michoacán y la disputa por las economías regionales

La lista estadounidense también incluye a tres organizaciones con fuerte presencia en Michoacán: la Nueva Familia Michoacana, Cárteles Unidos y Los Viagras.

Estos grupos han consolidado estructuras regionales mediante la producción y tráfico de drogas sintéticas, pero también a través de la extorsión de sectores económicos, incluidos productores vinculados a uno de los principales productos mexicanos de exportación hacia Estados Unidos: el aguacate.

Mientras México concentra ocho de las 21 designaciones, la lista se extiende por prácticamente toda América Latina y el Caribe.

La nueva estrategia de Washington extiende su presión desde México hasta Sudamérica, Centroamérica y el Caribe. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En Centroamérica aparecen la Mara Salvatrucha (MS-13) y Barrio 18, pandillas originadas en Los Ángeles que posteriormente se expandieron por El Salvador, Guatemala y Honduras.

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Colombia figura con el Clan del Golfo, mientras Venezuela aparece representada por el Tren de Aragua y el llamado Cártel de los Soles, una estructura cuya existencia y composición han sido objeto de controversia, pero que Washington vincula con altos funcionarios venezolanos.

Ecuador concentra cuatro organizaciones: Los Lobos, Los Choneros, The Chone Killers y Los Tiguerones, grupos señalados por las autoridades de ese país como responsables de buena parte de la escalada de violencia y las disputas por rutas del narcotráfico.

Brasil aparece con el Commando Vermelho y el Primeiro Comando da Capital, mientras que Haití figura con las pandillas Viv Ansanm y Gran Grif.

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La ofensiva estadounidense ha incrementado la presión sobre gobiernos latinoamericanos para adoptar medidas similares y colaborar con Washington. Sin embargo, la estrategia también ha generado cuestionamientos y contradicciones.

Uno de los casos más llamativos es el del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, condenado a 45 años de prisión por narcotráfico y acusado durante su proceso de proteger al Cártel de Sinaloa, pero posteriormente indultado por Trump y liberado.

Para México, la nueva clasificación coloca al país en el centro de la política estadounidense contra el llamado “narcoterrorismo”, mientras el gobierno mexicano enfrenta una creciente presión de Washington y busca evitar cualquier acción militar unilateral estadounidense contra los cárteles.

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