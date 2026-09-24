Joselyn y su novio José Luis estudiaban derecho, tenían un futuro brillante pero sicarios los asesinaron en Edomex: siguen prófugos

Joselyn, de 21 años y Juan Carlos, de 25, se conocoeron en la carrera de derecho de la Uaemex pero fueron asesinados en Teotihuacán, Estado de México Foto: Facebook

Guardar

La estudiante Joselyn Sandoval Calderón, de 21 años, fue localizada sin vida la mañana del miércoles 23 de septiembre de 2026, dos días después de que se reportó su desaparición en la zona de Teotihuacán. Su caso quedó vinculado con el hallazgo, un día antes, de los cuerpos de Juan Carlos Ortiz Bravo y otro joven no identificado dentro de un automóvil en Otumba.

Joselyn estudiaba Derecho en el Centro Universitario UAEM Valle de Teotihuacán de la Universidad Autónoma del Estado de México. Era la hermana de en medio y ayudaba a sus padres a vender frutas y verduras en Teotihuacán además realizaba su servicio en el DIF de Axapusco, relató una de sus tías a Nmás.

PUBLICIDAD

La joven conoció a Juan Carlos Ortiz Bravo en la universidad. Él tenía 25 años, había concluido la misma carrera, ejercía como litigante y trabajaba como conductor de una aplicación, mientras Joselyn.

De acuerdo con la información disponible, Ortiz Bravo invitó a Joselyn a comer en su casa de Otumba el lunes 21 de septiembre. Ambos salieron acompañados por otro hombre de entre 20 y 25 años, cuya identidad no se había dado a conocer.

Juan Carlos Ortiz Bravo fue hallado en un Aveo junto con otro joven

Los familiares de Joselyn perdieron comunicación con ella el 21 de septiembre e iniciaron su búsqueda. La ficha de búsqueda indicó que fue vista por última vez en el municipio de Otumba y precisó que vestía una blusa beige de cuello de tortuga, overol de mezclilla azul claro y tenis blancos con beige.

PUBLICIDAD

La mañana del martes 22 de septiembre, policías municipales acudieron a la calle Torres Adalid, en la colonia Centro de Otumba, tras recibir un aviso sobre un Chevrolet Aveo negro con placas PAE-876-B. Dentro de la unidad encontraron a dos hombres en los asientos traseros.

Uno de los cuerpos correspondió a Juan Carlos Ortiz Bravo, quien fue reconocido en el lugar por su padre, José Juan Ortiz Aguilar. El segundo joven permanecía sin identificar, según los primeros datos del caso.

Los dos hombres presentaban heridas producidas por arma de fuego. La calle fue resguardada mientras personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México realizó diligencias dentro y alrededor del automóvil para esclarecer el doble homicidio.

PUBLICIDAD

El cuerpo de Joselyn fue localizado cerca de la carretera México-Tulancingo

La movilización por el hallazgo de Joselyn ocurrió alrededor de las 09:20 horas del miércoles 23 de septiembre. Servicios de emergencia acudieron tras el aviso de que había una mujer a un costado de una vialidad y, al revisarla, certificaron que ya no tenía signos vitales.

Una versión ubicó el cuerpo en la salida hacia Chimalpa, dentro del municipio de Teotihuacán de Arista. Otro reporte situó el hallazgo sobre el Libramiento Pirámides, metros antes de la incorporación a la carretera México-Tulancingo, a la altura de la comunidad de Santiago Tolman, en Axapusco.

La joven fue localizada a un costado del kilómetro 32 de la autopista México-Tulancingo. La información inicial señaló que presentaba una lesión en la cabeza, al igual que los dos jóvenes encontrados el día previo en Otumba.

PUBLICIDAD

La joven estudiaba derecho, ayudaba a sus padres en un comercio de frutas yrealizaba su servicio social en el DIF de Axapusco, en el Esatdo de México Foto: Facebook

Un reporte preliminar también indicó que el cuerpo habría presentado heridas en el cuello provocadas por un arma blanca. Ese dato debía ser corroborado por las autoridades ministeriales y periciales durante la investigación, pues hasta entonces no se había difundido una causa oficial de muerte ni las circunstancias previas a su localización.

Estudiantes universitarios víctimas de la delincuencia

Michelle Itzayana, de 15 años, desapareció en Yautepec, Morelos

En los últimos meses diversos estdudiantes han sido asesinados y secuestrados en varios estados de la república y han sido víctimas de la delincuencia imparable en el país.

La Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) pidió a la Fiscalía General de Justicia estatal esclarecer y no dejar impunes los feminicidios de Kimberly Joselín Ramos Beltrán, Karol Toledo Gómez, Michelle Itzayana Fuentes Calderón (de 15 años), estudiantes de dicha institución que fueron asesinadas en 2025 y 2026.

PUBLICIDAD

El caso de Kimberly Joselín Ramos Beltrán conmociona a Morelos y pone en evidencia la crisis de seguridad en la entidad.

En un comunicado, la universidad reconoció la detención de Francisco Javier “N”, presunto feminicida de Claudia Tacoronte Aguilera, estudiante española de intercambio que fue asesinada el 12 de septiembre pasado en Cuautla.

Familiares y estudiantes salieron a las calles para exigir justicia por Karla Margarita.

En otro caso la Fiscalía de Jalisco detuvo a Eduardo Isaac “N”, señalado como presunto responsable del feminicidio de Karla Margarita Pérez Jiménez, estudiante de Medicina de 22 años. La captura ocurrió horas después de que las autoridades confirmaran que la joven fue localizada sin vida en una zona de sembradíos de maíz de la colonia Las Agujas, en Nextipac, Zapopan.

Karla, originaria de Irapuato, Guanajuato, permanecía desaparecida desde el lunes 14 de septiembre. Su cuerpo presentaba huellas visibles de violencia y fue encontrado a pocos metros del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias (CUCBA) de la Universidad de Guadalajara.

PUBLICIDAD

Foto: Comisión Estatal de Búsqueda de Personas

Josué Hernández Cayetano, estudiante de la Universidad Veracruzana (UV), fue hallado muerto este viernes 18 de septiembre luego de pasar 14 días en calidad de desaparecido en Xalapa.

La familia del joven, de 21 años de edad, reportó su desaparición el pasado 5 de septiembre y, dos semanas después, fue localizado sin vida. La confirmación del hecho fue realizado por la institución educativa mediante un comunicado en el que lamentó el fallecimiento del alumno.