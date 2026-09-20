Localizan muerto a estudiante de la Universidad Veracruzana tras 14 días desaparecido

Foto: Comisión Estatal de Búsqueda de Personas

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Josué Hernández Cayetano, estudiante de la Universidad Veracruzana (UV), fue hallado muerto este viernes 18 de septiembre luego de pasar 14 días en calidad de desaparecido en Xalapa.

La familia del joven, de 21 años de edad, reportó su desaparición el pasado 5 de septiembre y, dos semanas después, fue localizado sin vida. La confirmación del hecho fue realizado por la institución educativa mediante un comunicado en el que lamentó el fallecimiento del alumno.

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Hernández Cayetano era alumno del programa de Ingeniería en Sistemas y Tecnologías de la Información, en la Facultad de Estadística e Informática, y además tomaba clases de inglés y chino básico en el Centro de Idiomas Xalapa.

El joven salió de su casa sin celular y abordó un vehículo

Hasta el momento se desconocen las causas de su muerte. Foto: Facebook / Centro de Idiomas Xalapa

Familiares y amigos del joven difundieron en redes sociales su ficha de búsqueda y detallaron que Hernández Cayetano salió de su domicilio, ubicado en la zona de Marina Nacional, la mañana del 5 de septiembre en un estado “alterado”.

Además de señalar que se encontraba bajo medicación, explicaron que al salir dejó su celular en casa y abordó una camioneta Nissan X-Trail color negro, con placas YJJ-5400 del estado de Veracruz.

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Luego de 14 días de labores para localizarlo, la Comisión Estatal de Búsqueda Veracruz desactivó la ficha de Josué Hernández y agradeció a la ciudadanía su colaboración para dar con el paradero del joven.

Tras confirmarse su muerte, la Facultad de Estadística e Informática lamentó los hechos, y el Centro de Idiomas Xalpa dedicó un mensaje en sus redes sociales en el que extendió sus condolencias a familiares y amigos.

“Nos unimos a la pena que embarga a su familia, amistades y seres queridos, expresándoles nuestras más sinceras condolencias y deseándoles fortaleza y consuelo en estos momentos de dolor. Descanse en paz”, se lee en el mensaje.

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Foto: Facebook / Comisión Estatal de Búsqueda Veracruz

Este caso se suma a otro episodio reciente de desaparición estudiantil en la misma casa de estudios. El 12 de septiembre, apenas una semana antes de conocerse la muerte de Hernández Cayetano, la Universidad Veracruzana exigió la localización de Daniela Sánchez Delgado, alumna de la Licenciatura en Administración Turística que desapareció el jueves 10 de septiembre en el campus de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río.

En aquel comunicado, la universidad instó a las autoridades estatales a activar los protocolos correspondientes para dar con el paradero de la joven.

La institución sostuvo además que las y los jóvenes “merecen vivir en entornos seguros” y se comprometió a fortalecer la cultura de paz y la no violencia dentro de sus espacios.

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Tras solicitar apoyo para la localización de la joven, en redes sociales circuló un video en el que la alumna aseguró que no estaba desaparecida y que se encontraba en buen estado de salud.

Foto: Redes sociales

La joven aseguró que su ausencia fue una decisión propia y que se encontraba en compañía de su pareja, además de que mantenía contacto con su madre desde que dejó su casa.

En el material, también relató que desde el momento en que se fue mantuvo comunicación con su madre a través de Instagram para transmitirle tranquilidad.

“Yo cuando me fui de mi casa, siempre estuve en contacto con mi mamá por Instagram, yo le estuve comentando pues prácticamente que estuviera tranquila, que viera que estoy bien, y que no estoy con cualquier persona, yo no me fui con cualquiera, yo me fui con mi pareja, con quien ya tenemos mucho tiempo juntos”, afirmó en el video.

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Además, Sánchez afirmó que comenzó a recibir amenazas tras darse a conocer sus datos personales. Al mismo tiempo negó que fuera manipulada para tomar la decisión de irse de su casa.

“Yo estoy muy feliz aquí, es lo que yo quería, desde hace un año ya quería irme”, aseguró.