Riña en penal El Castillo de Mazatlán deja dos internos muertos tras una discusión en el área de talleres

La confrontación ocurrió en el área de talleres del penal, donde los dos internos resultaron lesionados durante una discusión. (Crédito: Google Maps)

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Dos internos murieron este jueves 24 de septiembre tras una riña registrada en el Centro Penitenciario de El Castillo, en Mazatlán, Sinaloa. La Secretaría de Seguridad Pública estatal informó que ambos hombres sostuvieron una discusión y se lesionaron en el área de talleres del establecimiento.

La Dirección del Centro Penitenciario notificó de inmediato a las instancias correspondientes, incluida la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, que realizará las actuaciones necesarias para esclarecer lo ocurrido y determinar las circunstancias en las que se produjo el enfrentamiento.

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Hasta el momento, la autoridad estatal no ha informado la identidad de los dos internos, la causa específica de las lesiones ni si existían antecedentes de algún conflicto entre ellos. Tampoco se han dado a conocer las circunstancias en las que comenzó la discusión.

El área de trabajo social del penal se encargará de comunicar lo ocurrido a los familiares de los dos internos y brindarles apoyo durante los trámites correspondientes.

El Castillo ya había registrado incidentes y revisiones de seguridad durante 2026

El fallecimiento de los dos internos ocurre después de otros incidentes registrados este año en el Centro Penitenciario El Castillo. El 31 de mayo, las autoridades realizaron una revisión preventiva en el establecimiento luego de que se reportara un conato de riña en el interior.

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La movilización ocurrió el mismo día en que una riña en el módulo 7 del penal de Aguaruto, en Culiacán, dejó siete internos muertos y uno lesionado. En El Castillo, el operativo incluyó la revisión de distintos módulos y provocó la suspensión temporal de la visita familiar. En ese momento, el director del centro informó que no había personas lesionadas.

El Centro Penitenciario El Castillo ha registrado varios internos sin vida durante 2026, además de revisiones preventivas realizadas en mayo tras un reporte de posible riña. (Crédito: sspsinaloa1)

Semanas después, el 18 de junio, 25 personas privadas de la libertad con procesos federales fueron trasladadas desde penales de Sinaloa, entre ellos El Castillo, hacia un centro federal de máxima seguridad por instrucción del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Reinserción Social (OADPRS). La Secretaría de Seguridad Pública estatal informó que el operativo buscaba reducir riesgos al interior de los centros penitenciarios.

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El Castillo también registró otros fallecimientos durante 2026. El 11 de mayo, un interno murió después de desvanecerse mientras participaba en un partido de beisbol. La causa probable fue reportada inicialmente como un infarto al miocardio.

El 25 de junio ocurrió otro fallecimiento dentro del penal, después de que un interno se desvaneciera en su módulo. En ese caso, la autoridad también señaló de manera preliminar un posible infarto y dejó a la Fiscalía estatal la determinación de la causa mediante las investigaciones correspondientes.

El 26 de agosto, otro interno fue localizado sin vida dentro de su módulo después de que personal del centro detectara su ausencia durante el pase de lista. La Secretaría de Seguridad Pública informó entonces que se investigaba de manera preliminar como un probable suicidio. Con ese caso, El Castillo acumulaba tres fallecimientos de internos entre mayo y agosto.

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Los antecedentes corresponden a hechos con circunstancias distintas y las autoridades no han establecido una relación entre ellos. El nuevo caso, ocurrido este 24 de septiembre, quedó bajo investigación de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa para determinar cómo comenzó la riña y las circunstancias que llevaron a la muerte de los dos internos.

La Secretaría de Seguridad Pública estatal señaló que las autoridades penitenciarias mantendrán la coordinación con los investigadores y proporcionarán la información necesaria para el esclarecimiento de los hechos.