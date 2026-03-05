UAEM confirma muerte de la estudiante Karol Toledo Gómez y pide a las autoridades esclarecer los hechos

(Fiscalía de Morelos)

La Escuela de Estudios Superiores de Mazatepec de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) informó sobre el fallecimiento de una de las integrantes de su comunidad: la joven de 18 años Karol Toledo Gómez, de quien no se conocía su paradero desde el 2 de marzo.

A través de sus redes sociales, la institución publicó un mensaje por el deceso de la estudiante.

“La comunidad de la Escuela de Estudios Superiores de Mazatepec,subsedes Miacatlán y Tetecala, lamenta el sensible fallecimiento de nuestra compañera y estudiante, KAROL TOLEDO GÓMEZ”, es parte del informe del 5 de marzo.

El mensaje compartid en redes sociales

Demandamos que las autoridades competentes actúen con tota determinación para el esclarecimiento de los hechos y el castigo a los responsables

Cabe destacar que horas antes, alrededor de las 11:50 de la mañana, la Fiscalía General del Estado había informado sobre el hallazgo de un cuerpo en el municipio de Coatetelco, lo anterior en el marco de la búsqueda de la joven municionada.

Fue en ese momento que las autoridades destacaron que se realizarían los estudios periciales y legales con el objetivo de identificar el cadáver. A las 5:00 de la tarde la Escuela de Estudios Superiores de Mazatepec confirmó la muerte de la estudiante.

La no localización de la joven provocó movilización de personas para exigir a las autoridades su hallazgo.

Fiscalía de Morelos destacó actividades de búsqueda y luego elimina publicación

Apenas un día antes, la Fiscalía de Morelos había informado sobre labores de búsqueda, incluso compartieron una publicación en sus canales oficiales en la que detallaban:

“La fiscalía especializada desplegó acciones de gabinete y campo, con el apoyo de autoridades municipales de Mazatepec, corporaciones estatales y dependencias federales, para establecer su paradero”.

Sin embargo, para el 5 de marzo dicha publicación fue eliminada, aunque Infobae México pudo registrar al menos una fotografía de lo informado.

Dos estudiantes halladas muertas en Morelos

Se trata de la segunda estudiante que es hallada muerta pues el 3 de marzo la Fiscalía de Morelos confirmó la identificación del cuerpo de Kimberly Joselín Ramos Beltrán.

La también estudiante de la UAEM, de 18 años, fue reportada como desaparecida desde el 20 de febrero pasado.

Ochos días después fue detenido Jared Alejandro “N”, quien es identificado como estudiante activo de la institución educativa y el 1 de marzo fue imputado por su presunta responsabilidad en el delito de desaparición de persona cometida por particulares agravada en agravio de Kimberly Joselín.

La defensa de Jared Alejandro “N” solicitó la duplicidad del término constitucional, por lo que se definirá en próximos días su situación legal.

El cuerpo de la joven ya fue entregado a sus familiares, mientras que la UAEM aseguró que el cuerpo no fue ubicado en las instalaciones de la institución y que están en coordinación con autoridades de nivel estatal y municipal.