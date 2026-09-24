El Festival de la enchilada vuelve a Iztapalapa acompañado de antojitos y más sorpresas: fechas, horarios y cómo llegar

Varios platos de enchiladas y comida tradicional mexicana se exhiben sobre un mantel bordado durante una feria gastronómica al aire libre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Iztapalapa se alista para recibir uno de sus encuentros gastronómicos más esperados. La Alcaldía Iztapalapa confirmó la realización del Festival del Maíz, la Enchilada y los Antojitos 2026, una celebración que reunirá a cocineras tradicionales, emprendedores y restaurantes locales en torno al ingrediente más representativo de la mesa mexicana.

El evento llega con un nombre ampliado respecto a su edición anterior. Ya no se trata únicamente de la enchilada, sino de una fiesta integral dedicada al maíz y a todos los antojitos que se elaboran con este grano.

PUBLICIDAD

Alcaldía Iztapalapa/Redes sociales

Qué se podrá comer en el festival

Las enchiladas serán, como siempre, protagonistas. Habrá variantes verdes, rojas y de mole, además de preparaciones representativas de distintas regiones del país como las suizas, las potosinas y las mineras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La pregunta que muchos se hacen es qué encontrarán al llegar. La respuesta es sencilla: más de 200 platillos mexicanos elaborados con maíz, entre enchiladas de todo tipo y antojitos tradicionales, preparados por cocineras y cocineros de Iztapalapa y otras demarcaciones de la Ciudad de México.

Las enchiladas serán, como siempre, protagonistas. Habrá variantes verdes, rojas y de mole, además de preparaciones representativas de distintas regiones del país como las suizas, las potosinas y las mineras. También estarán disponibles versiones con rellenos como la cochinita pibil, una muestra de cómo este platillo se adapta según la zona del país donde se prepare.

PUBLICIDAD

Pero el festival no se agota en las enchiladas. Los visitantes podrán probar tlacoyos, quesadillas, sopes, gorditas, tacos, tamales, elotes y esquites, todo elaborado a partir del maíz como ingrediente base. Se trata de un recorrido que permite entender, en un solo espacio, la diversidad de usos que tiene este grano en la dieta mexicana.

Por qué la fecha coincide con el Día Nacional del Maíz

Según la convocatoria difundida por la demarcación, el objetivo es difundir la tradición gastronómica de Iztapalapa a partir de la revalorización biocultural del maíz, mostrando la diversidad de usos que tiene este ingrediente como base primordial de la dieta local. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La elección del periodo del festival no es arbitraria. La celebración se enmarca en el Día Nacional del Maíz, que se conmemora cada 29 de septiembre, y ese cruce de fechas explica en buena medida el cambio de nombre y de enfoque del evento para esta edición.

PUBLICIDAD

Según la convocatoria difundida por la demarcación, el objetivo es difundir la tradición gastronómica de Iztapalapa a partir de la revalorización biocultural del maíz, mostrando la diversidad de usos que tiene este ingrediente como base primordial de la dieta local. La iniciativa busca, además, contribuir al fortalecimiento de la economía de la alcaldía.

Con este giro, el maíz deja de ser un simple acompañante de la enchilada y pasa a ocupar un lugar central en el discurso oficial del festival, en línea con la agrobiodiversidad que representa este cultivo en México.

El antecedente: casi dos décadas de Festival de la Enchilada

Quienes ya conocen Iztapalapa recordarán que este evento tiene una historia propia. Su antecedente directo es el Festival de la Enchilada, que en 2025 llegó a su edición número 19, realizada del 31 de agosto al 7 de septiembre en la Macroplaza Cuitláhuac.

PUBLICIDAD

En esa ocasión participaron 24 restaurantes procedentes de Iztapalapa y de las alcaldías Venustiano Carranza, Milpa Alta y Xochimilco, que ofrecieron más de 200 tipos de platillos, desde enchiladas de mole hasta preparaciones con ingredientes menos habituales.

El festival también carga con un antecedente curioso en los libros de récords. En 2010, el evento logró un Récord Guinness con una enchilada de 70 metros de longitud y más de una tonelada de peso. Años más tarde, en 2013, se preparó una nueva enchilada de 80 metros (262 pies), marca que el propio evento ha buscado igualar o superar en ediciones posteriores.

PUBLICIDAD

Para 2026, ese legado se combina con la incorporación explícita del maíz y los antojitos como ejes centrales, una decisión que amplía el concepto original sin dejar de lado la tradición que dio origen al festival.

Cómo participaron los expositores de esta edición

La convocatoria estableció once criterios de selección, entre los que destacan dar prioridad a residentes de Iztapalapa, evaluar el precio y la calidad de los productos, valorar la originalidad de alimentos y artesanías, y verificar el uso de ingredientes de origen agroecológico.- (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Alcaldía Iztapalapa abrió una convocatoria dirigida a cocineras y cocineros tradicionales, emprendedores y empresarios dedicados a la elaboración de alimentos y a la promoción de productos agroecológicos.

Entre los requisitos solicitados figuraron identificación oficial vigente, comprobante de domicilio del establecimiento con antigüedad no mayor a tres meses y constancia de manejo higiénico de alimentos. También se pidió acreditar al menos dos años de experiencia en la elaboración de enchiladas y antojitos, así como presentar un menú con precios y fotografías de los productos.

PUBLICIDAD

La convocatoria estableció once criterios de selección, entre los que destacan dar prioridad a residentes de Iztapalapa, evaluar el precio y la calidad de los productos, valorar la originalidad de alimentos y artesanías, y verificar el uso de ingredientes de origen agroecológico. También se dio prioridad a expositores organizados mediante cooperativas.

El periodo de pre-registro estuvo abierto hasta el 10 de septiembre y se realizó en las oficinas de la Dirección General de Desarrollo Sustentable de la alcaldía. Quienes resultaron seleccionados fueron notificados vía telefónica o por correo electrónico para completar el trámite.

Un espacio para el fortalecimiento económico local

Más allá de la oferta gastronómica, la Alcaldía Iztapalapa enmarcó el festival como una oportunidad de crecimiento para los negocios participantes. Entre los beneficios mencionados en la convocatoria figuran la promoción de marca, un espacio de comercialización en uno de los eventos más importantes de la demarcación y la vinculación con consumidores para fortalecer la economía local.

PUBLICIDAD

El festival se organiza bajo la administración de Aleida Alavez Ruiz, alcaldesa de Iztapalapa desde el 1 de octubre de 2024, electa por la coalición Morena-PT-PVEM para el periodo 2024-2027.

La convocatoria advirtió que la asignación de espacios quedó sujeta a disponibilidad y que tanto el lugar como las fechas podrían ajustarse sin previo aviso, aunque hasta el momento la información oficial confirma la sede y el periodo previstos para esta edición.

Fechas, horarios y cómo llegar

Para quienes deseen llegar en transporte público, la estación más cercana es Iztapalapa, de la Línea 8 del Metro. Desde ahí, basta con caminar una cuadra en dirección poniente sobre la Calzada Ermita Iztapalapa (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Festival del Maíz, la Enchilada y los Antojitos 2026 se realizará del domingo 27 de septiembre al domingo 4 de octubre, con actividades disponibles todos los días de 10:00 a 20:00 horas.

PUBLICIDAD

La sede será la explanada del Jardín Cuitláhuac, ubicada en Porfirio Díaz esquina con Victoria, en el Barrio San Lucas, dentro de la alcaldía Iztapalapa. La entrada es libre durante toda la jornada.

Para quienes deseen llegar en transporte público, la estación más cercana es Iztapalapa, de la Línea 8 del Metro. Desde ahí, basta con caminar una cuadra en dirección poniente sobre la Calzada Ermita Iztapalapa y girar a la izquierda en la calle Ayuntamiento. Una cuadra más adelante se encuentra la explanada de la alcaldía, punto donde se concentrará la oferta de enchiladas, antojitos y productos derivados del maíz durante los ocho días que dura el festival.