Llega a México el rival del iPhone 18: Cuánto costará el Xiaomi 18 Pro Max y qué tanto te ahorrarías

Su diseño incorpora una pantalla principal OLED de 6.9 pulgadas, acompañada por un panel secundario de 2.9 pulgadas colocado en el módulo trasero. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Xiaomi 18 Pro Max, considerado uno de los principales rivales del iPhone 18 Pro Max, comenzó a ofrecerse en México mediante un esquema de importación. El teléfono destaca por integrar dos cámaras de 200 megapíxeles, una pantalla secundaria en la parte trasera y una batería que, al menos en su versión china, alcanza los 8 mil 500 mAh.

Aunque Xiaomi confirmó que su nueva familia de teléfonos tendrá una distribución internacional, hasta ahora la compañía no ha anunciado oficialmente la fecha de lanzamiento ni el precio del dispositivo en su tienda mexicana. La opción disponible corresponde a un distribuidor independiente, por lo que es importante diferenciarla de una venta directa de la marca.

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El equipo aparece con un precio de 27 mil 299 pesos, mientras que el pago mediante transferencia bancaria permite reducir el costo a 24 mil 569 pesos. Su llegada estimada está programada para los primeros días de octubre, según la información publicada por el vendedor.

¿Cuánto costará el Xiaomi 18 Pro Max en México?

La publicación del distribuidor MiPhone México muestra al Xiaomi 18 Pro Max con un precio regular de 27 mil 299 pesos. La tienda también ofrece un descuento de 10% al pagar mediante transferencia SPEI, lo que reduce el desembolso a 24 mil 569 pesos.

El teléfono comercializado mediante esta modalidad es una unidad importada. Esto significa que no necesariamente contará con las mismas condiciones de garantía, soporte técnico, compatibilidad de software o promociones que tendría una versión vendida oficialmente por Xiaomi México.

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Los precios anunciados son:

Precio regular del Xiaomi 18 Pro Max: 27 mil 299 pesos.

Precio con pago mediante SPEI: 24 mil 569 pesos.

Descuento aplicado por transferencia: 2 mil 730 pesos.

Entrega estimada: entre el 7 y el 11 de octubre de 2026.

En China, el modelo fue presentado con precios que parten de 6 mil 999 yuanes para la configuración de 12 GB de memoria RAM y 256 GB de almacenamiento. La versión más equipada, con 16 GB de RAM y 1 TB, alcanza los 9 mil 999 yuanes.

La conversión directa de yuanes a pesos no determina el precio final en México, ya que una versión internacional puede incorporar impuestos, gastos de importación, distribución y ajustes comerciales. Por ello, será necesario esperar el anuncio de Xiaomi México para conocer si el equipo se venderá oficialmente y cuánto costará dentro de su catálogo nacional.

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¿Cuánto ahorrarías frente al iPhone 18 Pro Max?

El iPhone 18 Pro Max de 256 GB tiene un precio oficial de 31 mil 999 pesos en México, mientras que el Xiaomi con la misma capacidad de almacenamiento se ofrece por 27 mil 299 pesos.

Al comparar ambos precios, el ahorro sería de:

4 mil 700 pesos al adquirir el Xiaomi 18 Pro Max por su precio regular.

7 mil 430 pesos si se aprovecha el precio de 24 mil 569 pesos mediante transferencia SPEI.

El ahorro regular equivale aproximadamente al 14.7% del precio del iPhone.

Con el descuento por transferencia, la diferencia aumenta a cerca del 23.2%.

En otras palabras, con los 31 mil 999 pesos que cuesta el iPhone podrían comprarse el Xiaomi importado y algunos accesorios; no obstante, la comparación debe considerar que Apple ofrece el dispositivo directamente en México, con garantía nacional y soporte oficial.

El precio de importación del Xiaomi puede ser más atractivo, pero implica revisar las condiciones de devolución, cobertura de garantía, bandas de red compatibles, idioma del sistema y disponibilidad de servicios de Google antes de concretar la compra.

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¿Qué características tiene el Xiaomi 18 Pro Max?

El Xiaomi 18 Pro Max fue presentado como el teléfono más avanzado de la nueva serie de la compañía china. Su diseño incorpora una pantalla principal OLED de 6.9 pulgadas, acompañada por un panel secundario de 2.9 pulgadas colocado en el módulo trasero.

Esta segunda pantalla puede funcionar como visor para tomar selfis con las cámaras principales, consultar notificaciones, utilizar controles rápidos, ejecutar pequeños juegos y mostrar tarjetas generadas con herramientas de inteligencia artificial.

Entre sus especificaciones más relevantes se encuentran:

Pantalla OLED de 6.9 pulgadas con resolución de 2 mil 624 por mil 208 píxeles.

Frecuencia de actualización de hasta 120 Hz .

Pantalla trasera OLED de 2.9 pulgadas .

Procesador Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 , fabricado mediante un proceso de dos nanómetros.

Configuraciones de hasta 16 GB de memoria RAM .

Almacenamiento interno de hasta 1 TB .

Cámara principal Leica de 200 megapíxeles con estabilización óptica.

Teleobjetivo periscópico Leica de 200 megapíxeles , zoom óptico de 3.2 aumentos y zoom digital de hasta 120 aumentos.

Cámara ultra gran angular de 50 megapíxeles .

Cámara frontal de 50 megapíxeles .

Batería de silicio-carbono de 8 mil 500 mAh en la versión china.

Carga rápida por cable de 100 W y carga inalámbrica de 50 W .

Certificaciones IP66, IP68 e IP69 contra agua y polvo.

Sistema operativo Android 17 con la interfaz HyperOS 4.

El sistema fotográfico desarrollado con Leica es uno de sus principales argumentos frente al iPhone. El modelo combina un sensor principal de gran formato con un teleobjetivo periscópico, ambos de 200 megapíxeles, además de una cámara ultra gran angular de 50 megapíxeles.

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La versión internacional podría llegar con una batería más pequeña

Una de las diferencias que podrían aparecer entre el modelo chino y el Xiaomi 18 Pro Max global se encuentra en la batería. La versión presentada en China incorpora una capacidad de 8 mil 500 mAh, considerablemente superior a la ofrecida por muchos teléfonos de gama alta.

Sin embargo, información todavía no confirmada por la empresa señala que el modelo internacional podría reducir su capacidad a 7 mil 50 mAh. Esto representaría una disminución de mil 450 mAh, equivalente a cerca del 17%, aunque conservaría la carga rápida de 100 W.

La reducción estaría relacionada con decisiones técnicas, comerciales o logísticas para distribuir el producto fuera de China. Por ahora, Xiaomi no ha publicado la ficha técnica definitiva de la versión internacional, por lo que la batería de 7 mil 50 mAh debe considerarse un dato preliminar.

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¿El Xiaomi 18 Pro Max llegará oficialmente a México?

Xiaomi confirmó que la serie Xiaomi 18 Pro tendrá presencia fuera de China, pero todavía no detalló cuáles serán los países incluidos en la primera etapa de su lanzamiento global.

En México, el equipo ya puede reservarse mediante importación, aunque no aparece en el catálogo oficial de Xiaomi México. Por esa razón, todavía no existe una fecha de venta, precio nacional ni configuración oficial para el país.

La llegada internacional representa un cambio frente a la generación anterior, debido a que los modelos Xiaomi 17 Pro permanecieron limitados al mercado chino. La distribución global del Xiaomi 18 Pro Max aumenta las posibilidades de que llegue formalmente a México, pero será necesario esperar un comunicado de la compañía.

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Mientras tanto, su precio de importación lo coloca por debajo del iPhone 18 Pro Max. El ahorro puede alcanzar los 7 mil 430 pesos, aunque la diferencia económica deberá evaluarse junto con factores como la garantía, el soporte posventa y las posibles modificaciones de la versión internacional.