Hernerl de Sosa: de las tarimas a perder una parte de su cuerpo, la historia de superación que cambió su vida

Su historia ha inspirado a miles de personas que siguen su caso día a día desde sus redes sociales. (IG Hernerl de Sosa)

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La vida de un atleta suele medirse en repeticiones, disciplina, metas alcanzadas y trofeos levantados. Sin embargo, en el caso del entrenador y fisicoculturista mexicano Hernerl de Sosa, la verdadera prueba de resistencia no se libró sobre un escenario rodeado de jueces, sino en las salas de hospital y en una batalla constante por aferrarse a la vida.

A sus 37 años, este deportista originario de Santiago Tuxtla y radicado en el estado de Veracruz ha protagonizado una historia de perseverancia que trascendió el ámbito deportivo para convertirse en un ejemplo de fortaleza humana frente a la adversidad médica más extrema.

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Su historia, marcada por la dedicación al acondicionamiento físico y por un giro inesperado en su salud, tocó el corazón de miles de personas en redes sociales. De Sosa pasó de moldear su cuerpo con rigor profesional a enfrentar un diagnóstico devastador que puso a prueba no solo su capacidad física, sino su espíritu de supervivencia.

El joven utilizó el ejercicio para poder mejorar su calidad de vida luego de pasar por momentos médicos muy delicados. (IG Hernerl de Sosa)

¿Quién Hernerl de Sosa?

Desde muy joven, Hernerl de Sosa descubrió su pasión por el deporte y el cuidado de la salud corporal. Originario del municipio de Santiago Tuxtla, Veracruz, encontró en el entrenamiento de fuerza y la musculación no solo una disciplina personal, sino una vocación profesional. Durante más de 13 años se desempeñó de manera ininterrumpida como entrenador personalizado y asesor de acondicionamiento físico, guiando a decenas de atletas y personas particulares a alcanzar sus metas de salud.

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Su constante presencia en los gimnasios de la región de Boca del Río y Veracruz puerto lo consolidó como un referente local en el mundo del fitness. Quienes compartieron entrenamiento con él lo recuerdan por su estricto compromiso con la nutrición, la biomecánica del ejercicio y un estilo de vida enfocado en la constancia, virtudes que más tarde se convertirían en pilares fundamentales para sobrellevar la etapa más oscura de su existencia.

Su carrera dentro de fisicoculturismo no se detuvo. (IG Hernerl de Sosa)

Así ha sido su carrera en el deporte

El esfuerzo diario en el gimnasio pronto se tradujo en ambiciones competitivas. Hernerl de Sosa decidió dar el salto al fisicoculturismo de competición, un deporte que exige un nivel extremo de precisión en el porcentaje de grasa corporal, simetría muscular y preparación mental.

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A lo largo de su trayectoria deportiva, Hernerl participó de manera destacada en certámenes estatales y regionales de fisicoculturismo, donde representó al estado de Veracruz. Su disciplina en la preparación para cada competencia lo llevó a posicionarse entre los atletas más preparados del circuito veracruzano, ganándose el respeto de jueces, compañeros de disciplina y seguidores en la disciplina de musculación.

Cada certamen en el que competía reafirmaba su perfil como un exponente de la cultura física, inspirando a sus alumnos a seguir sus pasos en el entrenamiento de alto rendimiento.

El joven utilizó el ejercicio para poder mejorar su calidad de vida luego de pasar por momentos médicos muy delicados. (IG Hernerl de Sosa)

El giro inesperado: la bacteria que cambió su vida por completo

A finales del año 2021, cuando se encontraba en una etapa madura de su carrera como entrenador y atleta, un síntoma en la zona facial encendió las alarmas médicas. Tras someterse a diversos estudios clínicos, los especialistas le diagnosticaron sarcoma mandibular, una forma agresiva e inusual de cáncer que afecta los tejidos óseos y blandos de la mandíbula y la zona maxilofacial.

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La noticia irrumpió de manera drástica en la vida de Hernerl. Para erradicar la neoplasia maligna, tuvo que someterse a un agresivo tratamiento médico que incluyó 35 sesiones de radioterapia. Aunque el tratamiento logró detener la propagación del tumor, los efectos secundarios en los tejidos circundantes fueron severos: la radiación quemó músculos, vasos sanguíneos y piel de la zona del cuello y el rostro.

Para garantizar la eliminación total del cáncer, los cirujanos tuvieron que realizar una intervención radical en la que le fue retirado entre el 90 y el 95 por ciento de la mandíbula inferior. El procedimiento le salvó la vida, pero le dejó secuelas físicas considerables, afectando gravemente su capacidad para masticar, hablar con normalidad y limitando la movilidad en su cuello y región cervical.

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El joven utilizó el ejercicio para poder mejorar su calidad de vida luego de pasar por momentos médicos muy delicados. (IG Hernerl de Sosa)

La reconstrucción y la solidaridad

Lejos de rendirse tras perder la estructura ósea de su rostro y enfrentar limitaciones de movilidad, Hernerl de Sosa demostró la misma templanza que adquirió en el fisicoculturismo. Tras vencer la enfermedad, emprendió una nueva campaña en redes sociales y plataformas de recaudación como GoFundMe para financiar una costosa cirugía de reconstrucción facial y liberar la tensión en su cuello.

Su llamado resonó con fuerza en la comunidad deportiva y en la ciudadanía general. En marzo de 2025, tras alcanzar la meta económica gracias al apoyo solidario, Hernerl ingresó a un hospital privado para someterse a una compleja intervención quirúrgica que duró más de 19 horas. Durante la operación, un equipo multidisciplinario de cirujanos logró reconstruir su mandíbula utilizando tejido óseo y piel tomados de su propio peroné.

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La intervención resultó exitosa, permitiéndole dar los primeros pasos hacia la recuperación funcional de su rostro y cuello. La historia de Hernerl de Sosa se mantiene como un testimonio de superación donde la disciplina deportiva, la fe y el apoyo comunitario se unieron para reconstruir no solo una mandíbula, sino una vida entera.