México

Cateo en Tlalpan destapa operación de “Los Mojarras”, una banda dirigida desde el Reclusorio Norte

La Secretaría de Seguridad Ciudadana catea un inmueble en San Miguel Ajusco que servía como punto de venta, cocina de droga y refugio de adictos

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana catearon un inmueble en la colonia San Miguel Ajusco, Tlalpan, que operaba como punto de venta de droga del grupo criminal "Los Mojarras". Crédito: Foto de pantalla
Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana catearon un inmueble en la colonia San Miguel Ajusco, Tlalpan, que operaba como punto de venta de droga del grupo criminal "Los Mojarras". Crédito: Foto de pantalla
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Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México catearon un inmueble que funcionaba como punto de venta de droga en la alcaldía Tlalpan. La acción ocurrió en la calle Bienestar, colonia San Miguel Ajusco, cuando oficiales realizaban recorridos de vigilancia y detectaron a dos hombres armados dentro de un vehículo.

Los uniformados detuvieron a Ricardo “N”, de 26 años, y Luis “N”, de 37, tras hallarles armas de fuego y 253 dosis de posibles narcóticos. Según el programa C4 en Alerta, el sitio operaba bajo el control del grupo criminal Los Mojarras, cuyos integrantes obtenían ganancias diarias superiores a los 400 mil pesos.

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La Secretaría de Seguridad Ciudadana detalla el operativo en San Miguel Ajusco

La dependencia capitalina informó que los policías patrullaban la zona como parte de acciones de inteligencia contra delitos de alto impacto. Los oficiales observaron un vehículo con dos tripulantes: uno portaba un arma de fuego y el otro llevaba bolsas similares a las que se usan para comercializar droga.

Los agentes se aproximaron a los sospechosos y se identificaron antes de realizar una revisión preventiva. El protocolo permitió confirmar la posesión de armamento y de sustancias con características de narcóticos.

Cinta plástica amarilla con bordes a cuadros negros y la frase NO PASE impresa sobre un fondo oscuro.
Una cinta amarilla de restricción con la leyenda NO PASE señala un área de acceso prohibido. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Cinta amarilla con letras negras que dicen Prohibido el paso en primer plano, con una casa borrosa y luces encendidas al fondo en la oscuridad.
Una cinta amarilla con la inscripción "Prohibido el paso" bloquea el acceso a una casa con luces encendidas en Coahuila durante la noche. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La revisión arrojó un arma larga con diez cartuchos y un arma corta con once cartuchos útiles. Los oficiales también aseguraron dos teléfonos móviles, una libreta y dinero en efectivo dentro del vehículo.

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Entre las dosis aseguradas, la SSC contabilizó 89 bolsitas con características de marihuana y 64 bolsitas con una sustancia sólida similar a la metanfetamina. La corporación sumó además 100 dosis de probable cocaína, para un total de 253 dosis.

Los detenidos recibieron la lectura de sus derechos constitucionales conforme al protocolo policial. Después, los oficiales trasladaron a ambos hombres, junto con lo asegurado, ante el agente del Ministerio Público correspondiente.

La autoridad capitalina precisó que el Ministerio Público determinará la situación jurídica de Ricardo “N” y Luis “N”. Un cruce de información policial vinculó a los detenidos con un grupo criminal dedicado a extorsión, secuestro, cobro de piso y narcomenudeo.

Cinta amarilla con la leyenda Policía no pasar en primer plano sobre asfalto mojado y un patrullero con luces encendidas al fondo.
Detienen a hombre que arrastraba a su amigo muerto y embolsado en calles de CDMX: dijo que lo llevaría con sus familiares (Imagen Ilustrativa Infobae)

C4 en Alerta revela el papel de Los Mojarras en el inmueble asegurado

El periodista Carlos Jiménez, conductor de C4 en Alerta, identificó al grupo criminal vinculado con el inmueble como Los Mojarras. La organización usaba la propiedad no solo para vender droga, sino también para cocinar estupefacientes y dar refugio a personas con adicciones.

Jiménez explicó ante su programa que el punto de venta generaba ingresos diarios que superaban los 400 mil pesos. El comunicador precisó que esa cifra podía variar según la demanda registrada en la zona de San Miguel Ajusco.

Las autoridades capitalinas bloquearon todos los accesos y salidas del inmueble antes de ingresar al domicilio. La maniobra buscó evitar que los presuntos narcomenudistas escaparan durante el cateo.

De acuerdo con la información recabada por C4 en Alerta, Ricardo “N” y Luis “N” operaban bajo las órdenes de un líder de Los Mojarras. Ese líder continuaría al mando del grupo desde el interior del Reclusorio Norte, según la misma fuente.

Cinta amarilla con las palabras "NO PASE" en repetidas ocasiones, en un primer plano de una calle con luces borrosas de noche.
Una cinta amarilla con la inscripción "NO PASE" delimita una zona en una calle urbana nocturna, con luces de vehículos y farolas al fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El programa también señaló la participación de un hombre identificado como Emanuel dentro de la estructura criminal. Las autoridades no han emitido un pronunciamiento adicional sobre la identidad completa de este presunto operador.

Este caso confirma un patrón que las autoridades capitalinas han documentado en distintos puntos de la Ciudad de México. Los grupos dedicados al narcomenudeo suelen combinar la venta de droga con extorsión y cobro de piso, lo que multiplica el impacto económico de cada punto de venta desmantelado.

El grupo criminal opera en Tlalpan y otros puntos de la capital

La SSC detalló que Los Mojarras mantienen operaciones activas en distintas colonias de la alcaldía Tlalpan. La corporación agregó que el grupo también extiende su actividad hacia otros puntos de la Ciudad de México.

Las autoridades capitalinas atribuyen a esta organización delitos como extorsión y secuestro, además del narcomenudeo confirmado en San Miguel Ajusco. El cobro de piso a comerciantes de la zona figura entre las prácticas documentadas por la corporación.

El caso de Tlalpan se suma a otros operativos recientes de la SSC contra estructuras criminales en la capital. Días antes, la corporación había detenido a un presunto líder de otro grupo delictivo en la alcaldía Benito Juárez.

Las autoridades no precisaron si existe una relación directa entre ambos operativos ni entre las organizaciones involucradas. La SSC sostuvo que continuará con las labores de inteligencia e investigación para ubicar otros puntos de venta activos.

El Ministerio Público mantiene abierta la carpeta de investigación derivada del cateo en la calle Bienestar. Las autoridades capitalinas no han informado plazos para la resolución de la situación jurídica de los detenidos.

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