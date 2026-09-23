México

Receta de costilla de res en salsa de chile de árbol: sabor casero con un toque de picante

El chile de árbol aporta un aroma tostado y un sabor ligeramente picosito irresistible al paladar

Plato de barro con guisado de carne en salsa roja y arroz con verduras, cubiertos, un vaso con agua y un recipiente con tortillas.
Un plato de barro contiene guisado de costilla de res sin hueso en salsa de chile de árbol acompañado de arroz sobre una mesa de madera. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La costilla de res queda tierna, jugosa y cubierta por una salsa intensa de tomate, ajo y chile de árbol.

El resultado recuerda a la cocina casera mexicana: un guiso reconfortante, sabroso y con un picante que se puede ajustar al gusto.

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El chile de árbol aporta un aroma tostado y un sabor ligeramente picosito irresistible al paladar. Sirve la carne con arroz blanco, patatas cocidas, frijoles o tortillas de maíz para aprovechar toda la salsa.

Un tazón de barro con guisado de carne y cilantro sobre una mesa de madera, junto a tortillas y un vaso de agua con limón.
Un plato de costilla de res cocida en salsa de tomate y chile de árbol se sirve con tortillas sobre una mesa de madera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Receta de costilla de res sin hueso en salsa de chile de árbol

Esta receta combina el sellado de la carne con una cocción lenta en salsa de tomate, ajo y chile de árbol. La costilla se cocina hasta quedar muy tierna y la salsa se tritura para conseguir una textura fina y concentrada.

Tiempo de preparación

  • Preparación: 20 minutos.
  • Cocción: 1 hora y 30 minutos.
  • Tiempo total: 1 hora y 50 minutos.

Ingredientes

  1. 800 g de costilla de res sin hueso, en trozos grandes.
  2. 6 tomates maduros.
  3. 6 chiles de árbol secos.
  4. 1 cebolla blanca mediana.
  5. 4 dientes de ajo.
  6. 250 ml de caldo de carne o agua.
  7. 2 cucharadas de aceite de oliva o aceite vegetal.
  8. 1 cucharadita de comino molido.
  9. 1 cucharadita de orégano seco.
  10. 1 hoja de laurel.
  11. 1 cucharadita de vinagre de vino o de manzana.
  12. Sal al gusto.
  13. Pimienta negra al gusto.
  14. Cilantro fresco para servir, opcional.

Cómo hacer costilla de res sin hueso en salsa de chile de árbol, paso a paso

  1. Retira el exceso de grasa de la carne sin dejarla completamente magra. Seca los trozos con papel de cocina.
  2. Sazona la costilla con sal y pimienta.
  3. Calienta el aceite en una cazuela amplia. Sella la carne a fuego medio-alto durante 2 o 3 minutos por cada lado, hasta que tome un color dorado.
  4. Retira la carne y resérvala en un plato.
  5. Asa los tomates, la cebolla, los ajos y los chiles de árbol en una sartén sin aceite. Hazlo durante unos minutos, hasta que los tomates estén ligeramente tostados.
  6. Vigila los chiles de árbol. No los quemes, porque aportarían un sabor amargo a la salsa.
  7. Coloca los ingredientes asados en una batidora. Añade el caldo, el comino, el orégano, el vinagre y una pizca de sal.
  8. Tritura hasta obtener una salsa homogénea. Si deseas una textura más fina, pásala por un colador.
  9. Vierte la salsa en la misma cazuela donde has dorado la carne. Raspa el fondo con una cuchara para incorporar los jugos del sellado.
  10. Añade la hoja de laurel y devuelve la costilla a la cazuela.
  11. Tapa y cocina a fuego bajo durante 1 hora y 15 minutos. Remueve de vez en cuando.
  12. Si la salsa espesa demasiado, incorpora un poco más de caldo o agua caliente.
  13. Continúa la cocción durante 15 minutos más, hasta que la carne esté muy tierna.
  14. Prueba la salsa y rectifica de sal. Deja reposar el guiso durante 5 minutos antes de servir para que los jugos se asienten.
  15. Sirve la costilla caliente con la salsa por encima y termina con cilantro fresco, si lo deseas.
Infografía con ilustraciones de una cazuela de barro, carne, salsa, chiles de árbol, licuadora, tabla para cortar y seis pasos explicativos.
Una infografía de Infobae detalla el procedimiento de seis pasos para cocinar costilla de res sin hueso en salsa de chile de árbol con un tiempo total de cocción de una hora y treinta minutos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde 4 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: aproximadamente 620 kcal.
  • Proteínas: 48 g.
  • Grasas: 42 g.
  • Hidratos de carbono: 13 g.
  • Fibra: 3 g.
  • Sodio: aproximadamente 650 mg.

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

Un tutorial de cocina muestra el proceso de preparación de costillitas de cerdo en salsa de chile pasilla. En las imágenes se observa la cocción y dorado de la carne de cerdo en una cazuela de barro, la preparación de la salsa a partir de chiles pasilla, tomates, tomatillos y cebolla, así como la mezcla final de la carne con la salsa en hervor hasta su emplatado final. (Tk: concinandoconsabor)

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Guarda la costilla en un recipiente hermético dentro de la nevera durante 3 días.

También puedes congelarla con la salsa durante un máximo de 3 meses. Descongélala en la nevera durante la noche y caliéntala a fuego bajo.

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Si la salsa queda demasiado espesa al recalentarla, añade 1 o 2 cucharadas de caldo o agua.

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