Señalan “nuevo fraude” en La Casa de los Famosos: ponen en duda triunfo de Mariana Ochoa como finalista

Señalan “nuevo fraude” en La Casa de los Famosos, ponen en duda triunfo de Mariana Ochoa como primera finalista

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Mariana Ochoa se convirtió el pasado 21 de septiembre en la primera finalista de La Casa de los Famosos México 2026, tras ganar la prueba “La Boutique”, conducida por Galilea Montijo. El triunfo desata acusaciones de fraude en redes sociales, en la misma línea de al menos siete controversias previas registradas durante la temporada.

Ochoa superó siete rondas de la dinámica, que consistía en localizar cajas de determinado color y número entre varios estantes. En la ronda final, la cantante encontró la chamarra dorada antes que Memo Schutz, lo que le aseguró el pase directo a la semana final y la exención del último proceso de nominación. Además recibió 10,000 pesos para su última compra de Mercado Pago.

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Usuarios acusan a Mariana Ochoa de voltear hacia los estantes antes de elegir

Usuarios en redes sociales cuestionaron que Mariana Ochoa “volteaba constantemente hacia los paquetes antes de elegirlos”, lo que interpretaron como una posible señal de que conocía de antemano cuál debía tomar. Estos señalamientos no acreditan que haya existido una manipulación de la prueba, sólo es una especulación que circula en redes sociales.

Mariana Ochoa ganó la dinámica del lunes y se convirtió en la primera finalista de La Casa de los Famosos México

La sospecha se alimentó de una declaración previa de Maxine Woodside en el programa Todo para la mujer, donde aseguró que una fuente cercana al reality le adelantó el triunfo de Ochoa: “A mí ayer me chismosearon, una comadre de allá adentro, que la que va a ganar es Mariana Ochoa, que regresó porque le dijeron: ‘Regresa y gana’”. La conductora aclaró que se trata de “chisme de radio pasillo, no está confirmado”.

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La producción acumula señalamientos de fraude desde agosto

La eliminación de Yanet García el 25 de agosto marcó el primer episodio de controversia mayor de la temporada. Por primera vez en la edición 2026, los propios habitantes —y no el público— decidieron quién abandonaba la competencia: Ese Pérez obtuvo seis votos, Luis Chaparro tres y la modelo apenas dos.

La hermana de Yanet, Prisma García, publicó el resultado en X antes de que Galilea Montijo lo anunciara en vivo: “Lamento darles esta noticia, pero ya nos dijeron que efectivamente van a sacar a Yanet [...] son un fraude total”. Pese a estas declaraciones, no existe evidencia pública que confirme que la producción haya filtrado el resultado. El influencer Kunno también calificó la salida como fraude y pidió a la audiencia “aprender a identificar cuándo los resultados [...] son manipulados”.

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Yanet García - (ViX)

El carrusel de Luis Chaparro y Gema Garoa desata otra polémica

Durante la quinta gala de eliminación, la producción abrió por error la salida del túnel de eliminación antes de tiempo, dejando ver en vivo el giro del carrusel entre Luis Chaparro y Gema Garoa. Usuarios afirmaron que “cuando abrieron la puerta de salida estaba Gema, pero el carrusel aún seguía girando para quedar del lado de Luis”. La producción no se pronunció sobre el incidente.

La salida de Masad Altamimi reaviva el caso Aarón Mercury

El 13 de septiembre, Masad Altamimi se convirtió en el séptimo eliminado tras un carrusel final contra Brianda Deyanara. La cuenta BoomShorts, de EndemolShine, publicó por error una animación que mostraba a Brianda como la eliminada, aunque el texto sí anunciaba correctamente a Altamimi. La publicación se borró minutos después.

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La productora Rosa María Noguerón intensificó la sospecha al repostear en Instagram una publicación que vinculaba la salida de Altamimi con la de Aarón Mercury en la temporada 2025. La versión asegura que Altamimi concentró “más del 80% de la votación” para permanecer en el reality, cifra que habría llamado la atención del “notario 184” y derivado en una auditoría interna.

Rosa María Noguerón desata controversia al compartir polémico video en contra de Masad Altamimi y Aaron Mercury (Redes Sociales)

El propio Altamimi había confesado dentro de la casa haber comprado “80 mil cuentas de ViX” para inflar los votos a favor de Mercury en 2025.

Cynthia Klitbo y el favoritismo hacia Aldo Rendón

La eliminación de Cynthia Klitbo este 21 de septiembre, en un duelo cerrado contra Ernesto Laguardia, generó los hashtags #TeamCynthia y #LaCasaDeLosFamosos como tendencia nacional.

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TVNotas documenta acusaciones separadas de favoritismo hacia Aldo Rendón, vinculadas a Arturo Espíndola, señalado como “mano derecha” de Rosa María Noguerón. El medio precisa que “no existe confirmación pública” de que Espíndola tenga influencia en las decisiones de producción. El showrunner Paly Alonso también enfrenta acusaciones de favorecer a Flor Vigna y manipular el contenido del 24/7.

Aldo Rendón en La Casa de los Famosos México (Televisa)

Noguerón negó públicamente cualquier trato preferencial ante las críticas: “No tengo protegidos”, declaró. La gran final del reality está programada para el domingo 4 de octubre, con un premio de 4,000,000 de pesos para el ganador.