Tras presión interna en la 4T, Morena dice que resultados de encuestas “ya son del conocimiento de todas los aspirantes”

Morena utiliza encuestas abiertas a la ciudadanía y busca garantizar la paridad en la selección de candidaturas. (Captura de pantalla)

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Ariadna Montiel anunció este 22 de septiembre que Morena hará públicos los resultados de las encuestas para definir sus coordinaciones estatales, en medio de los reclamos del PT, que pausó su participación en el proceso rumbo a las 17 gubernaturas que estarán en disputa en 2027 por considerar que no ha sido escuchado.

La presidenta del Comité Ejecutivo Nacional de Morena sostuvo que las mediciones permiten conocer la opinión de la población sobre el nivel de conocimiento y las cualidades de quienes aspiran a encabezar las Coordinaciones Estatales de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional.

El anuncio llega después de que el coordinador del PT en la Cámara de Diputados, Reginaldo Sandoval Flores, informara el 21 de septiembre que su partido decidió detener su participación en la selección. “Sentimos que es el proceso de Morena y nos sentimos un poco maltratados porque no nos escuchan, no nos ponen atención”, declaró.

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Morena, PT y Partido Verde habían anunciado en mayo la continuidad de su coalición para los comicios de 2027. La distancia entre los aliados quedó expuesta durante los actos públicos para presentar a las personas que perfilarían las candidaturas estatales, a los que dirigentes petistas aseguraron que no fueron convocados.

Morena prevé transparentar las mediciones tras las presentaciones

El PT pausó su participación en el proceso interno de la coalición tras acusar falta de atención por parte de Morena. (Ariadna Montiel Reyes)

Montiel señaló en conferencia de prensa que las encuestas se divulgarán una vez que concluyan las presentaciones de las coordinadoras y coordinadores estatales. Morena invitará a representantes de las casas encuestadoras que participaron en el proceso y a su equipo técnico.

La dirigente afirmó que los resultados ya son del conocimiento de todas las personas aspirantes. Agregó que quienes resulten elegidos tendrán la responsabilidad de procurar la unidad del movimiento y anteponer la defensa de su proyecto político.

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El método consiste en encuestas abiertas a la población que miden el conocimiento de los aspirantes, la confianza que generan y su desempeño en cargos públicos. La entonces dirigente nacional morenista, Luisa María Alcalde, explicó cuando se anunció el proceso que el partido buscaría respetar la paridad mediante mediciones.

Comenzaron a registrar a losaspirantes para coordinar los trabajos territoriales el 17 de junio. De acuerdo con el proceso interno, las personas elegidas como coordinadoras pasarían a ser las candidaturas de la coalición a partir de enero, aunque las definiciones también están sujetas a filtros partidistas y criterios de paridad.

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Hasta el 15 de septiembre, Morena había designado a 10 coordinadores estatales y preveía terminar el procedimiento en diciembre de 2026. Las coordinaciones anticipan las postulaciones para las 17 gubernaturas que se renovarán el próximo año.

PT cuestiona los nombramientos en Zacatecas y Michoacán

El dirigente petista Benjamín Robles cuestionó la designación de Verónica Díaz Robles en Zacatecas. (Fotos: redes sociales)

El desacuerdo se concentra en la falta de información sobre las encuestas y en la designación de perfiles que el PT considera ajenos a sus propias mediciones. Benjamín Robles, coordinador petista en Oaxaca, cuestionó los criterios utilizados por Morena para definir las coordinaciones.

Robles declaró a Milenio que el PT no acudiría a más actos de presentación, entre ellos los anunciados en el World Trade Center de CDMX. El dirigente también expresó inconformidad por la designación de Verónica Díaz Robles en Zacatecas, pues sostuvo que las mediciones de su partido favorecían a la senadora con licencia Geovanna Bañuelos.

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La disputa también alcanza Michoacán. La dirigencia de Morena, encabezada por Montiel y Citlalli Hernández, anunció a Carlos Torres Piña como ganador de las encuestas, mientras el PT mantiene diferencias internas sobre la postulación de Raúl Morón Orozco.

Morena ha realizado varias definiciones con el respaldo del Partido Verde, sin la asistencia del PT. En Guerrero, el partido nombró a Beatriz Mojica Morga como coordinadora estatal; en Baja California, eligió a Julieta Ramírez.

Morena ya perfila candidaturas en 10 entidades

El partido oficialista suma 10 coordinaciones estatales definidas con la inclusión de senadores con licencia como Eugenio Segura y Julieta Ramírez Padilla. (Archivo Infobae)

Las designaciones más recientes corresponden a Eugenio “Gino” Segura en Quintana Roo, Verónica Díaz Robles en Zacatecas y Julieta Ramírez Padilla en Baja California. Segura y Díaz son senadores con licencia; Ramírez también cuenta con licencia legislativa.

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El listado incluye a Nora Ruvalcaba en Aguascalientes, Pablo Gutiérrez Lazarus en Campeche y Rosa María “Rosi” Bayardo Cabrera en Colima, anunciados el 25 de agosto. Imelda Castro fue definida en Sinaloa y Santiago Nieto en Querétaro a finales de ese mes.

Aún no se definen las candidaturas en Baja California Sur, Chihuahua, Nayarit, Nuevo León, San Luis Potosí, Sonora y Tlaxcala. La Comisión Nacional de Elecciones de Morena tomará la decisión final mediante encuestas con participación del PT y Partido Verde.

Ariadna Montiel acusa al PAN de elegir coordinaciones ‘cuotas y cuates’

Ariadna Montiel contrastó el mecanismo de encuestas de su partido con los procedimientos de selección del PAN y del PRI. (@A_MontielR)

Montiel contrastó el método de Morena con los procesos internos de PAN y PRI. Sobre el primer partido, afirmó que sus coordinaciones se deciden “por dedazo, mediante un sistema de cuotas y cuates”; respecto al segundo, cuestionó el registro de 50 Defensores de México para 17 estados.

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La presidenta de Morena también acusó que los dirigentes del PRIAN buscan fuera del país el respaldo que no tienen en México. Sobre Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI, afirmó: “Por eso decimos que es un traidor y un corrupto. Mientras Alito anda jugando golf con la pelotita roja del PRI, metiendo al hoyo al PRI, más de lo que ya está, nuestra Presidenta refleja el sentimiento de la nación, en defensa de nuestra soberanía nacional”.

Sobre el PAN, Montiel afirmó que “lo suyo es la mentira, pues como los conservadores de ayer, los conservadores de hoy andan en busca de un monarca en Europa, y por eso les va como les va”.

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