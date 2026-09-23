Karol G justifica su vínculo con México tras la polémica nominación en los Latin Grammy 2026

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Karol G justifica su vínculo con la cultura mexicana tras la polémica que generó su nominación a Mejor Canción Regional Mexicana en los Latin Grammy 2026.

Las críticas hacia la nominación de la cantante colombiana vinieron principalmente de los fans mexicanos, quienes señalaron la incongruencia del nombre de la categoría con la nacionalidad de Karol G, pese a que las reglas del Latin Grammy no exigen nacionalidad mexicana.

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En entrevista con MTV Latinoamérica, la cantante colombiana explicó que su conexión con México nació en la infancia, a través de las telenovelas, y se consolidó con años de exposición a la música popular y el mariachi.

La canción “Ese Hombre Es Malo” desató el debate en redes

La cantante colombiana Karol G sostiene un micrófono en el escenario durante una presentación musical en vivo.

La controversia surgió el 16 de septiembre, cuando la Academia Latina de la Grabación publicó la lista de nominados a los Latin Grammy 2026. Karol G apareció en la categoría de Mejor Canción Regional Mexicana por “Ese Hombre Es Malo”, tema incluido en su álbum Tropicoqueta.

Usuarios en X y TikTok cuestionaron que una intérprete de origen colombiano, con trayectoria en géneros urbanos, ocupara un lugar en una categoría asociada con la cultura mexicana. Cientos de mensajes circularon en pocas horas comparando la carrera de la colombiana con la de artistas dedicados de forma exclusiva al género.

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Karol G explicó su relación con México desde la infancia

En la entrevista con MTV Latinoamérica, realizada con motivo de su próxima visita a México dentro de la gira Tropitour, Karol G relató que su primer acercamiento a la cultura mexicana ocurrió a través de las telenovelas. Esa exposición temprana la llevó a conocer la música del país y a sentirse atraída por el drama, el despecho y el romance, temáticas que describió como propias de la identidad mexicana.

Karol G invitó a Anahí a su concierto en la Ciudad de México (Foto: Instagram/@anahi)

“Con México me pasan muchas cosas, es que con México yo siento que me conecté desde muy pequeñita y creo que hablo por muchos colombianos porque las primeras cosas que vemos son las novelas mexicanas. Entonces, como que con lo primero que nos conectamos es con el drama, el romanticismo, lo extra y todo lo que pasa en las novelas mexicanas y por ende conocí su música también por ahí”, señaló.

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La cantante añadió que la música popular y el mariachi le permiten expresarse con el mismo sentimiento con el que creció. Describió Tropicoqueta, lanzado en junio de 2025, como un homenaje a la cultura latinoamericana que hubiera sido imposible construir sin una parte que representara a México.

“Así que para mí, en este show específicamente, que se trata del Tropitour, el disco de Tropicoqueta. Ese disco para mí es la forma de honrar mi cultura latinoamericana, no solo siendo colombiana, sino las cosas que he tenido la oportunidad de conocer viajando por el mundo. No podía dejar atrás un género musical y no solo un género musical, sino una cultura que me ha dado tanto, con la que me he conectado tanto y con la que me identifico”, comentó.

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Karol G cerró su explicación al señalar que su incursión en la música mexicana responde a que la considera una de las bases que la consolidaron como la artista que es en la actualidad. Con ese álbum, la colombiana se alejó de los sonidos urbanos que la llevaron a la fama para explorar composiciones cercanas al regional mexicano.

“No creo que Karol G hace música mexicana por llegar a un público o por tocar algo, es porque, de hecho, la cultura y la música mexicana hicieron mucho de lo que soy como artista hoy, así que tenerlo aquí era parte de cada pieza para honrar nuestra cultura tenía que estar ahí”, finalizó.

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Fans mexicanos pidieron que Yuridia fuera nominada en lugar de Karol G

El reclamo se concentró en una comparación puntual. Una usuaria identificada como Carla escribió: “Que injusticia, Yuridia sí es digna de portar el traje charro porque ella sí es mexicana”.

Concierto (Selene Miranda/Infobae México)

Otra usuaria, bajo el nombre Andrea, añadió: “Ahora resulta que una colombiana está nominada a Mejor Canción Mexicana, cuando en México tenemos artistas con muy buenas canciones”. La cantante Yuridia venía de dos conciertos exitosos en el Estadio GNP y no figuró entre los nominados de la categoría.

Las reglas del Latin Grammy no exigen nacionalidad mexicana

Excelsior documentó que el reglamento vigente de la Academia Latina de la Grabación no condiciona la elegibilidad a la nacionalidad del intérprete. La normativa exige que la canción contenga al menos 60% de la letra en español y cumpla con la estructura del género regional mexicano.

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El mismo medio precisó que la nominación técnicamente pertenece a los compositores del tema: Édgar Barrera, Andrés Jael Correa Ríos y Carolina Giraldo Navarro, nombre real de Karol G. La colombiana compite junto a Intocable, Grupo Frontera —nominado en dos ocasiones—, Xavi y Edén Muñoz con Cristian Castro.

Nominados para los Latin Grammy 2026 (Composición: REUTERS/REUTERS/Latin Grammy)

Yuridia pidió a sus seguidores dejar en paz a Karol G

Ante el estallido de la discusión, Yuridia publicó un mensaje en Instagram el 18 de septiembre. “Ustedes saben que no me gustan estas tonterías. Dejen a Karol en paz”, escribió.

Es importante señalar que casos como el de la nominación de Karol G han ocurrido anteriormente, el grupo mexicano Los Ángeles Azules estuvo nominado en la categoría de Mejor Álbum de Cumbia/Vallenato en 2021, 2023 y 2024, sin que esa situación generara reclamos similares desde la comunidad colombiana.

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