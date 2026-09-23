Los cuatro equipos más caros que hoy estarían fuera de la Liguilla del Apertura 2026 de la Liga Mx

La jornada número 9 termino este domingo con un par de partidos (X / LIGA BBVA MX)

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Al término de la fecha 9 del campeonato Apertura 2026 de la Liga Mx, la Primera División de México supera la mitad de la fase regular y cuatro nóminas millonarias al día de hoy dirían adiós al título de la campaña a causa de su posición en la tabla general.

El Club de Futbol Monterrey Rayados, Tuzos del Club Pachuca, Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), acabarían participación desde la primera fase debido a su bajo rendimiento y poco balance de efectividad.

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Después de su compromiso en la jornada 9, los conjuntos precedentes se localizan fuera de los ocho primeros lugares de la clasificación: Rayados de Monterrey es décimo con 12 unidades pero cuenta con un partido pendiente, por lo que mantiene al margen de los clubes que descansan en zona de calificación.

Detrás, Club Pachuca y Pumas de la UNAM puntúan igual que Rayados de Monterrey, doce, en undécimo y duodécimo lugar, respectivamente. Por otro lado, Tigres de la UANL toca fondo en el Apertura 2026 al encontrarse en el penúltimo escalón de la pirámide, decimosexto, únicamente con siete puntos y un récord negativo de una victoria, cuatro empates y cuatro reveses, el último el más doloroso para Víctor Manuel Vucetich y compañía.

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La U de Nuevo León sufrió la derrota en casa de los Bravos del FC Juárez, combinado que venía de ocho derrotas de forma consecutiva, sin embargo en la jornada 9 dieron un golpe de realidad a los Tigres UANL que requerirán una segunda mitad ganadora para aspirar a la Fase Final del Apertura 2026 de la Liga Mx.

Rayados, Pachuca, Pumas y Tigres: el valor millonario que no se refleja en la tabla

Rayados, Tigres, Pachuca y Pumas hoy estarían fuera de la Liguilla. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La cifra de mercado es una estimación sobre el precio que tendría cada futbolista en una probable transferencia, a partir de factores como edad, rendimiento, trayectoria, contrato vigente y demanda. La suma de esas cotizaciones individuales forma el valor total de un equipo de futbol. Esto no representa el gasto real del club en fichajes, salarios ni su presupuesto anual.

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Los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), encabezan la lista de las instituciones deportivas de la Primera División que sufrirían la eliminación en el Apertura 2026 por su ocupación en la tabla general. Los Felinos cuentan con un valor total de mercado de 77.35 millones de euros de acuerdo a la plataforma Transfermarkt.

Continúa el Club de Futbol Monterrey Rayados con 74.43 millones de euros. Luego están los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) por un valor de mercado total de 57.88 millones de euros.

En cuanto a los Tuzos del Club Pachuca, la franquicia del presidente, Armando Martínez Patiño, es la cuarta nómina más cara entre los clubes mencionados al registrar una plantilla cotizada en 40.10 millones de euros que hoy no resalta en la cancha.

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Para dimensionar el problema de Rayados, Pachuca, Pumas y Tigres, instituciones con presupuestos sumamente modestos se ubican en zona de clasificación al paso de nueve fechas disputadas: Querétaro FC (valorado en solo 21.13 millones de euros) y el Club Puebla (20.48 millones de euros), ocupan hoy el quinto y octavo lugar de la clasificatoria de forma respectiva, enseñando que en el Apertura 2026 los millones no garantizan el boleto a la Liguilla.

Además, Club León (46.10 millones de euros) y Xolos del Club Tijuana (63.30 millones de euros), se colocan en el sexto y séptimo escalón de la general y son considerados entre los ocho mejores en lo que va del Torneo Apertura 2026 de la Liga Mx por encima de Rayados de Monterrey, Tuzos del Pachuca, Pumas de la UNAM y Tigres de la UANL.

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Tigres, la plantilla más cara del grupo vive una nueva era sin Gignac

(X / Tigres UANL)

Los Tigres de la UANL concentran el valor más alto del mercado entre los cuatro planteles que están hoy fuera de puestos de Liguilla, El equipo del Rey Midas busca nuevas referencias ofensivas con: Juan Brunetta, Diego Lainez y Rodrigo Aguirre, luego de la salida del francés André-Pierre Gignac previo al Apertura 2026.

Rayados mantiene margen con un partido pendiente

César Garza pone a celebrar a La Pandilla (Imagen Ilustrativa Infobae)

Club de Futbol Monterrey tiene pendiente su duelo ante Querétaro FC correspondiente a la Jornada 7. En el plantel regiomontano figuran: Lucas Ocampos, Orbelín Pineda, Óliver Torres y Hugo Cuypers.

Salomón Rondón sostiene a los Tuzos

El venezolano suma 10 goles en 9 jornadas. REUTERS/Eloisa Sanchez

Club Pachuca cuenta con el goleador venezolano, Salomón Rondón, quien en nueve compromisos ya suma 10 tantos, dato que logra en un promedio de 72 minutos y su sello anotador resalta más que la posición de la escuadra hidalguense en la tabla clasificatoria.

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Pumas apuesta por Keylor Navas y su ofensiva renovada

El portero de los Pumas juega el Clásico Capitalino, REUTERS/Eloisa Sanchez

El elenco de los Pumas de la UNAM se defiende en el arco aún con la presencia del costarricense, Keylor Navas, como del panameño, Adalberto Carrasquilla, el ecuatoriano, Pedro Vite, el brasileño Juninho y el paraguayo Robert Morales en cancha tras el subcampeonato.

Así va la tabla general tras 9 jornadas del Apertura 2026

Toluca FC: 19 puntos Chivas: 18 puntos Club América: 17 puntos Cruz Azul: 15 puntos Querétaro FC: 14 puntos Club León: 14 puntos Tijuana 14 puntos Club Puebla: 14 puntos Atlas FC: 14 puntos Rayados: 13 puntos Pachuca: 12 puntos Pumas UNAM: 12 puntos San Luis: 9 puntos Atlante FC: 8 puntos Club Necaxa: 8 puntos Tigres UANL: 7 puntos Club Santos 7 puntos Juárez FC: 3 puntos

¿Cuándo se jugará la fecha 10 del Apertura 2026?

A pesar de la Fecha FIFA del próximo fin de semana, la Liga Mx no detendrá su programación. Es decir, los equipos de la Máxima Categoría siguen su itinerario para corresponder a la fecha 10 que está prevista del 25 al 27 de septiembre y la programación oficial indica los siguientes partidos de futbol.

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Viernes 25 de septiembre

Atlante FC vs Monterrey — 19:00 horas

Club Tijuana vs Atlas FC — 21:00 horas

Sábado 26 de septiembre

Cruz Azul vs Toluca FC — 16:50 horas

Chivas vs Querétaro FC — 17:07 horas

Club Santos vs Club Pachuca — 21:05 horas

Tigres UANL vs Club Puebla — 21:10 horas (sufrió reprogramación; se iba desarrollar a las 19:00 horas).

Domingo 27 de septiembre

Pumas UNAM vs Atlético San Luis — 12:00 horas

Club León vs FC Juárez — 19:00 horas

Club Necaxa vs Club América — 21:00 horas