Cuánto dinero ganó el Pitbull Cruz por noquear a Néstor Bravo: esta es la millonaria cifra que se embolsaría el mexicano

La victoria en seis asaltos sostiene al Pitbull como campeón interino de las 140 libras y lo deja con opciones de revancha. (Instagram/ @isaacpitbullcruz)

Guardar

Isaac “Pitbull” Cruz volvió a hacerse con la gloria en una noche de boxeo con algo más que una victoria.

El capitalino defendió su posición en la división superligero y salió de San Diego con un resultado que reaviva las expectativas sobre el siguiente paso de su carrera dentro del CMB.

PUBLICIDAD

Isaac “Pitbull” Cruz conservó el campeonato interino superligero del CMB tras su victoria en San Diego. (IG/ @isaacpitbullcruz)

La pelea ante Néstor Bravo dejó varios elementos para medir el momento de Cruz: el peso de su campeonato interino, su condición de estelar en la función y las opciones que se abren después de una actuación que lo mantiene en el radar del boxeo mexicano.

La pelea ante Néstor Bravo deja al Pitbull Cruz con la bolsa más alta de la cartelera

Cruz encabezó las bolsas de la cartelera realizada en la Pechanga Arena. El capitalino llegó como campeón interino de las 140 libras y protagonista del combate estelar, una condición que se reflejó en el monto asignado para enfrentar al puertorriqueño Néstor Bravo.

La diferencia con los demás peleadores permite dimensionar la posición del “Pitbull” dentro de la función:

Pitbull Cruz tenía pactados 600 mil dólares .

Néstor Bravo contaba con una bolsa de 175 mil dólares .

Eumir Marcial tenía registrados 30 mil dólares .

Marco Verde , Daniel Blancas y Sergio Jiménez aparecían con 25 mil dólares cada uno.

Omar Huerta tenía 20 mil dólares y Guillermo Hernández, 10 mil dólares .

Lázaro Lorenzana y Marcos Vázquez Rodríguez figuraban con mil 600 dólares por peleador.

La marca profesional de Isaac Cruz llega a 29 triunfos, tres derrotas y dos empates. (LAPRESSE)

Las cifras parten de las bolsas contractuales reportadas ante la Comisión Atlética del Estado de California, organismo que supervisa las funciones de boxeo profesional en ese estado.

PUBLICIDAD

En este sentido, la bolsa de Cruz fue 425 mil dólares superior a la de Bravo. También representa 24 veces el pago contractual de Marco Verde, quien ganó por nocaut en cinco asaltos durante la misma velada.

Por otro lado, la conversión a pesos varía por la cotización del dólar. Con una paridad de 17.32 pesos, el cálculo alcanza 10 millones 389 mil pesos.

El campeón mexicano retiene el título con nocaut sobre el puertorriqueño

Bravo intentó frenar el avance de Cruz con amarres y contacto físico en una pelea que tuvo pasajes trabados. Sin embargo, el mexicano mantuvo la presión, buscó acortar distancia y encontró el golpe definitivo en el sexto episodio.

PUBLICIDAD

Cruz llevó a Bravo a intercambios de corta distancia .

El puertorriqueño quedó expuesto al abrir la guardia.

El mexicano conectó una izquierda a la mandíbula .

Bravo cayó de espaldas a la lona.

El réferi detuvo el combate cuando el retador no estaba en condiciones de continuar.

El campeón mexicano venció por nocaut al puertorriqueño Néstor Bravo en el sexto episodio. (Instagram)

Así, el triunfo permite al Pitbull conservar el campeonato interino superligero del CMB. Su récord queda en 29 victorias, tres derrotas y dos empates, con 19 triunfos por nocaut.

Ryan García responde al reto del Pitbull Cruz

Después de retener el título, el Pitbull lanzó un reto a Ryan García y pidió que su siguiente pelea fuera ante el estadounidense. García, por su parte, respondió que estaría dispuesto a enfrentarlo y mencionó diciembre como una posible fecha.

El intercambio elevó la expectativa, aunque todavía no existe un anuncio oficial. Para que la pelea pueda concretarse, las partes tendrían que resolver aspectos deportivos y económicos:

PUBLICIDAD

El peso pactado , debido a que Cruz compite en superligero y García se mueve en wélter.

La fecha definitiva y la ciudad sede .

La promotora responsable de organizar la función.

La plataforma de transmisión .

La condición de los títulos del CMB.

El Pitbull elogió a Ryan García tran noquear a Benn. (AFP)

Isaac también ha mencionado una revancha con Rolando Romero y posibles combates frente a Dalton Smith o Alberto Puello. Cada uno de esos nombres puede representar un paso distinto para el campeón mexicano en las 140 libras y espera definir la pelea que seguirá en su calendario.