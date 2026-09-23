Citlalli Hernández se deslina de pintas con “CH” en la Cuauhtémoc, dice estar concentrada en el proceso electoral de Morena. (Redes sociales)

Guardar

La presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, Citlalli Hernández Mora, salió desmentir que las pintas similares al famoso personaje de televisión “El Chapulín Colorado” estén alineadas a sus aspiraciones para contender en 2027 por la alcaldía Cuauhtémoc, en Ciudad de México.

Líder de Morena niega estar interesada en contender por la Cuauhtémoc

A través de un breve mensaje en sus redes sociales, la morenista reiteró que no se encuentra interesada en buscar alguna candidatura para el próximo año y refrendó el trabajo que realiza al frente del partido para coordinar las actividades durante el proceso electoral:

PUBLICIDAD

“Estoy concentrada en mis responsabilidades como presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena”.

Agregó que las pintas que fueron colocadas en la zona de Buenavista, en el centro de la capital, no están vinculadas a su nombre ni se trata de actos propagandísticos para impulsar sus aspiraciones: “En medio de tantas versiones, rumores y trascendidos, incluso han querido atribuirme FALSAMENTE unas pintas con un supuesto logo de ‘CH’”.

Pese a los rumores que han circulado, impulsados desde el interior del partido guinda, detalló que comunicará su decisión “de frente”.

Mensaje de morenista llega después del posicionamiento de Grupo Chespirito

Grupo Chespirito niega estar relacionado a partidos políticos o campañas electorales.

Debido a que las imágenes con la campaña mencionada han cobrado mayor relevancia en los últimos días, Grupo Chespirito emitió un comunicado donde informó que ”no ha autorizado el uso de la imagen, marcas ni elementos distintivos de El Chapulín Colorado en campañas, propaganda o comunicaciones de carácter político".

PUBLICIDAD

En el documento emitido la tarde de este sábado, precisó que el Chapulín Colorado ni los personajes creados por Roberto Gómez Bolaños están asociados a candidatos o movimientos políticos.

A parte de las pintas, Arturo Ávila destapó a Citlalli Hernández para la Cuauhtémoc

Luego de que circularan las imágenes mencionadas, el vocero de Morena en la Cámara de Diputados, Arturo Ávila, se adelantó y declinó públicamente su intención de contender por la alcaldía Cuauhtémoc en 2027.

En entrevista con Milenio Televisión, el legislador aseguró que su decisión responde a la necesidad de construir unidad dentro del partido y sostuvo que la forma de recuperar la demarcación, actualmente gobernada por Alessandra Rojo de la Vega, es con la presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena.

PUBLICIDAD

Ávila reconoció que la decisión final corresponderá a Hernández Mora y aclaró que todavía no había consultado con ella su posible participación: “Es algo que ella tiene que decidir, no lo he consultado, pero me parece que hay consenso, por lo menos, de las y los compañeros con los que yo he platicado”.

Arturo Ávila renuncia a la contienda por la alcaldía Cuauhtémoc y deja la vía libre a Citlalli Hernández. (Instagram)

El legislador hizo un llamado a los demás perfiles morenistas que contemplaban competir por la Cuauhtémoc a respaldar una candidatura de consenso.

Otra que disputará la Cuauhtémoc será Diana Sánchez Barrios

La diputada local de Morena, Diana Sánchez Barrios, confirmó sus aspiraciones para liderar la alcaldía Cuauhtémoc y descartó bajarse de la contienda interna, en medio de las versiones que colocan a Citlalli Hernández como la candidata de consenso para recuperar la demarcación.

PUBLICIDAD

La legisladora pidió esperar a que el método de encuesta defina al perfil ganador antes de dar por hecha cualquier postulación: “Citlalli no ha dicho que sí. Esperemos la encuesta. Que la encuesta decida”.

La morenista vinculó sus propuestas al trabajo territorial que dice mantener en la alcaldía, con temas como vivienda, comercio popular, seguridad y espacios públicos como ejes centrales de su discurso.

Insistió en que ese contacto cotidiano con los vecinos es lo que sostiene su intención de encabezar la coordinación partidista en la zona: “Mi agenda sobre vivienda, comercio popular, seguridad y espacios públicos viene de ese contacto con la gente”.

PUBLICIDAD

Otra que se disputará la Cuauhtémoc será Diana Sánchez Barrios.

Pese a la presión que representa un eventual arribo de Hernández al tablero de Cuauhtémoc, Sánchez Barrios se comprometió a acatar el veredicto de la militancia, sin condicionarlo a su propia continuidad en la disputa.