México

Aldo Rendón paraliza el Centro Histórico de la CDMX: todos lo detienen para pedirle fotos

El stylist Aldo Rendón desató la euforia al recorrer las calles del Centro Histórico en la CDMX; la caminata provocó la reacción de Kenia Os, quien solicitó enviar seguridad para resguardarlo

El video de su paso por el Centro Histórico acumula miles de "me gusta" en su Instagram. IG: aldorendon
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El stylist Aldo Rendón caminó por el Centro Histórico de la Ciudad de México mientras decenas de personas le solicitaron fotografías en plena vía pública.

La grabación de este momento registró más de 90 mil “me gusta” en su perfil oficial de Instagram en las primeras horas de su publicación.

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Durante el recorrido por la calle Madero, el especialista en moda respondió a las peticiones de los transeúntes sin detener su marcha a través del corredor peatonal.

“Claro que sí, pero caminando”, expresó el creador de contenido mientras avanzó junto a su equipo de trabajo frente a los establecimientos comerciales de la zona.

La escena generó miles de interacciones en plataformas digitales y captó la atención de diversas figuras del espectáculo nacional.

El atuendo del asesor, compuesto por un saco en tono lavanda, playera roja y un bolso blanco, atrajo las miradas de los visitantes en el área comercial.

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El stylist Aldo Rendón recorrió la calle Madero en la Ciudad de México y atendió a los seguidores que se le acercaron.
El stylist Aldo Rendón recorrió la calle Madero en la Ciudad de México y atendió a los seguidores que se le acercaron a pedirle fotografías. (IG: aldorendon)

Kenia Os solicitó seguridad para el creador en las calles de la capital

Entre las menciones vertidas en la publicación resaltó la intervención de la cantante Kenia Os, quien mantiene una relación cercana de trabajo con el stylist.

“No la dejan caminar. Ya mismo seguridad, amiga”, escribió la intérprete sinaloense en la sección de comentarios de la red social.

La cantante Kenia Os reaccionó en redes sociales tras la caminata masiva del asesor de moda por el centro capitalino.
La cantante Kenia Os reaccionó en redes sociales tras la caminata masiva del stylist por el centro capitalino. (IG: aldorendon)

La aportación de la artista acumuló miles de “me gusta” y desencadenó respuestas por parte de la comunidad de usuarios.

Ante el planteamiento de la cantante, el consultor respondió con un mensaje referente a la protección de sus acompañantes durante sus paseos por la ciudad.

“Le voy a comprar un garrote a Ponchix”, manifestó el creador en respuesta al comentario de la intérprete, en alusión a su asistente Poncho.

La interacción entre ambas personalidades confirmó la afinidad que sostienen desde sus colaboraciones previas en proyectos audiovisuales y plataformas digitales.

Aldo Rendón y Kenia Os mantienen una relación cercana. (Archivo)
Aldo Rendón y Kenia Os mantienen una relación cercana. (Archivo)

La trayectoria del creador tras su paso por La Casa de los Famosos México

El impacto del video coincidió con el aumento de popularidad del stylist tras su participación en el reality show La Casa de los Famosos México 2026.

En ese reality show, el stylist de 47 años de edad captó la atención del público mediante su personalidad, siendo uno de los favoritos para ganar la competencia antes de su salida obligada por temas de salud.

Además de la buena relación sus compañeros dentro de la casa, sus observaciones sobre la vestimenta de otros integrantes y las pasarelas que realizaba dentro del reality también generaron un gran impacto en sus redes sociales.

Además de su participación en La Casa de los Famoso México 2026, el stylist se desempeñó como juez en la competencia La Más Draga.

Su historial profesional abarca el asesoramiento de vestuario para artistas internacionales como Thalía en entregas de premios y grabaciones de videos musicales, además el trabajo con Galilea Montijo durante las primeras temporadas del reality.

Aldo Rendón viste un cárdigan gris, camisa blanca, collares y gafas de cristales amarillos frente a un fondo de color rosa y verde.
La popularidad del especialista en imagen incrementó considerablemente tras su participación en el reality show. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estado de salud del stylist

Posterior a su salida de La Casa de los Famosos México, Rendón enfocó su atención en el tratamiento de padecimientos médicos diagnosticados en meses recientes.

El propio Aldo comunicó en entrevistas previas que padece complicaciones de vesícula, hígado, anemia, queratocono y episodios recurrentes de gota.

A pesar de estas afecciones físicas, el stylist mantuvo sus compromisos de trabajo y participo en la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México.

La presencia del stylist en el Centro Histórico de la Ciudad de México ocurrió durante la realización de actividades personales junto a su equipo.

Aldo Rendón detalló en un video publicado en sus redes sociales las complicaciones médicas que provocaron su retiro del reality.
Pese a sus recientes padecimientos de salud, el creador de contenido continúa activo en sus canales digitales y colaboraciones. (Captura de pantalla )

El video publicado bajo la frase en inglés “I made that bitch famous” continua sumando reproducciones en las plataformas digitales de Aldo Rendón.

Los transeúntes que lograron retratarse con Aldo compartieron las imágenes en diversos perfiles de redes sociales durante el transcurso del día.

El recorrido del stylist abarcó desde las inmediaciones de la calle Isabel la Católica hasta las cercanías del pasaje de joyerías en el corredor Madero.

Sus acompañantes registraron la caminata mediante teléfonos celulares mientras abrieron paso entre los peatones que se aproximaron a saludar a Aldo Rendón.

La respuesta de los transeúntes ratificó la presencia del stylsit en las discusiones sobre tendencias y entretenimiento en las plataformas digitales de México.

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