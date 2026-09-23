Asesinan a balazos al subcomandante José Ramón Barajas Félix, del Grupo de Reacción Inmediata de Mexicali

La Policía de Mexicali confirmó el resultado del crimen en sus canales oficiales. Crédito: X - @michelleriveraa

Guardar

Sujetos armados asesinaron a balazos a José Ramón Barajas Félix, subcomandante del Grupo de Reacción Inmediata de la Policía Municipal de Mexicali, dentro de su domicilio, ubicado en el ejido Oviedo Mota Reacomodo, en el Valle de Mexicali. De acuerdo con el reporte de la periodista Michelle Rivera, los atacantes dispararon en más de 20 ocasiones y escaparon a bordo de una camioneta Nissan Frontier de color gris.

Tras el ataque se desplegó un operativo con apoyo de la Policía Municipal, la Fiscalía General del Estado de Baja California, la Fuerza Estatal, efectivos de la Guardia Nacional y personal del Ejército Mexicano, con el objetivo de localizar a los responsables. Hasta el momento no se reportaron detenidos ni se informó oficialmente el móvil del crimen.

PUBLICIDAD

La Policía Municipal de Mexicali confirmó el deceso del subcomandante

La Dirección de Seguridad Pública Municipal de Mexicali confirmó de manera oficial el fallecimiento de Barajas Félix a través de un comunicado, en el que la corporación expresó sus condolencias a la familia del subcomandante y reiteró su acompañamiento solidario ante la pérdida.

Mensaje compartido por la Policía Municipal de Mexicali, confirmando la muerte del elemento. Crédito: Facebook - Policía de Mexicali

“Quienes conformamos la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Mexicali lamentamos profundamente el fallecimiento de nuestro compañero y amigo, subcomandante José Ramón Barajas Félix”, señaló el comunicado emitido por la corporación. El texto agregó un mensaje de apoyo dirigido a los familiares y amigos del oficial.

El documento fue firmado por Luis Felipe Chan Baltazar, director de Seguridad Pública Municipal de Mexicali, quien encabezó el mensaje institucional dirigido a la familia de Barajas Félix. En el comunicado se deseó una pronta resignación a los familiares y amigos del subcomandante ante lo que la corporación describió como una lamentable pérdida.

PUBLICIDAD

Autoridades no han informado detenciones ni el móvil del homicidio

De acuerdo con el reporte de Michelle Rivera, las corporaciones desplegadas en la zona recorrieron el ejido Oviedo Mota Reacomodo y sus alrededores con el objetivo de dar con los responsables del ataque, sin que hasta el momento se haya reportado la localización del vehículo utilizado por los agresores.

El comunicado de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Mexicali no incluyó detalles sobre las circunstancias del homicidio ni sobre el estado de las investigaciones, por lo que la información relacionada con el móvil y los responsables del ataque sigue siendo preliminar.

Mexicali registró otro homicidio de alto perfil días antes

El homicidio del subcomandante se produjo días después de que autoridades reportaran la muerte de un joyero en Mexicali. El comerciante, identificado como Juan Bladimir recibió un disparo en la cabeza el 15 de septiembre afuera de su negocio.

PUBLICIDAD

La Fiscalía de Baja California detuvo a tres hombres por su presunta participación en ese crimen: Abraham “N”, Ángel Salvador “N” y Víctor Abraham “N”, según informó la fiscal general del estado, María Elena Andrade Ramírez. La corporación vinculó a Víctor Abraham “N” con el grupo delictivo Los Rusos, que opera en la región.

Información en desarrollo...