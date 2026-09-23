Daniela Spalla abre show de Michael Bublé en el Coliseo GNP: “En México se me abrieron muchas puertas”

La cantante argentina considera que su participación en el Coliseo GNP Seguros representa uno de los shows más memorables de su carrera y anuncia que planea regresar a Guadalajara con su próxima gira musical. (Crédito: Ignacio Izquierdo / Infobae México)

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La argentina Daniela Spalla será la encargada de abrir el espectáculo de Michael Bublé y, por tanto, la primera artista en presentarse sobre el escenario del recién inaugurado Coliseo GNP Seguros en Guadalajara, recinto anteriormente conocido como Estadio Tres de Marzo.

En entrevista exclusiva con Infobae México, Daniela Spalla confesó lo importante que es este acto de apertura para su carrera como artista: “Es uno de mis shows más especiales y memorables”.

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La joven aseguró que la ciudad donde hoy canta “siempre me ha entregado mucho cariño y efervescencia. La última vez que estuve fue en marzo (…) quiero volver con la próxima gira, con el disco nuevo”.

La artista argentina afirmó en exclusiva que el debut en el inmueble renovado representa uno de los momentos más especiales de su trayectoria. (Foto: Ignacio Izquierdo / Infobae México)

Daniela Spalla comentó que cantar en el Coliseo GNP es particularmente emocionante porque está acostumbrada a recintos cerrados. El estadio alberga a más de 30 mil personas y es uno de los inmuebles para conciertos más importantes en el país, más aún con su renovación.

Recientemente, la argentina fue nominada junto al colombiano Esteman a los Latin Grammy 2026, por su álbum colaborativo Amorío. Respecto a este proyecto, Spalla nos dijo: “Estamos muy felices por esta nominación junto a Esteman. Sentimos que es un lindo abrazo a este proyecto”.

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Además de Amorío, Daniela Spalla se prepara para el lanzamiento de un nuevo álbum, del cual ya conocemos el sencillo La Espina. “Este disco es como un trabajo de introspección para ver quién soy y de dónde vengo. Para explorarme como artista y como persona”.

Daniela Spalla expresa su agradecimiento con México por abrirle puertas profesionales a lo largo de su trayectoria. (Foto: Gustavo Azem / Infobae México)

Finalmente, nos aseguró que “en México se me abrieron un montón de puertas. Me siento muy agradecida y afortunada” y que la emoción por ser la primera en tocar el escenario del Coliseo GNP no es sólo de ella: “Me emociona mucho, pero es colectivo. Todo el equipo tenemos esa emoción de estar aquí”.

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