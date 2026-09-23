Caso César Gastélum en Culiacán: ejecutan orden de aprehensión contra "El Dron" por el asesinato del influencer.

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La Fiscalía General del Estado de Sinaloa ejecutó una orden de aprehensión en Puebla contra Jesús Alberto Hidalgo, de 25 años, señalado como probable responsable del homicidio calificado del influencer César Gastélum. La orden se concretó el 22 de septiembre de 2026, siete semanas después del crimen.

Cómo se ejecutó la orden de aprehensión

La Inspección General de Investigación de Homicidios Dolosos de Sinaloa llevó a cabo las indagatorias que derivaron en la orden contra Jesús Alberto “N”. El mandato judicial fue cumplimentado por elementos de la UNESA fuera del territorio sinaloense, en el estado de Puebla.

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El detenido quedó a disposición del Juzgado de Primera Instancia de Control y de Enjuiciamiento Penal de la Región Centro. La audiencia inicial se realizará de manera virtual, aunque hasta el momento no se ha informado una fecha específica para su celebración.

Detención y vinculación previa por ataque a agentes federales

Jesús Alberto Hidalgo, alias “El Dron”, fue capturado el 30 de agosto de 2026, aunque por hechos distintos. Junto con otro hombre identificado como Jesús Daniel “N”, atacó a balazos a agentes federales en el municipio de San Andrés Cholula, Puebla, mientras estos realizaban labores de seguimiento relacionadas con la agresión al influencer.

Por ese enfrentamiento, la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) vinculó a proceso a ambos hombres por homicidio en grado de tentativa, delitos contra funcionarios públicos, posesión de metanfetamina y marihuana con fines de suministro, y portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

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SENSITIVE MATERIAL. Caso César Gastélum en Culiacán: ejecutan orden de aprehensión contra "El Dron" por el asesinato del influencer. Mexico, August 4, 2026. REUTERS/Jesus Bustamante

El juez de control les impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y declinó la competencia de la causa al fuero federal por concurrencia de delitos. Durante ese mismo enfrentamiento, un tercer agresor fue abatido, según informó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

La orden de aprehensión cumplimentada en septiembre corresponde de forma específica al homicidio calificado de Gastélum, una causa adicional a la ya iniciada por el ataque contra los agentes federales en agosto.

El crimen ocurrido frente a un restaurante en Culiacán

César Gastélum, conocido entre sus seguidores como “Cesarín”, fue asesinado la noche del martes 4 de agosto de 2026 mientras realizaba una transmisión en vivo. El ataque ocurrió en el estacionamiento de un restaurante de comida rápida ubicado en el Desarrollo Urbano Tres Ríos, en Culiacán, capital de Sinaloa.

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De acuerdo con reportes previos, el hecho se registró alrededor de las 20:15 horas sobre el bulevar Enrique Sánchez Alonso, casi esquina con Josefa Ortiz de Domínguez, a pocos metros del edificio de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa (FGE).

Las imágenes captan a los agresores vigilando la zona y siguiendo los movimientos de la víctima. (Redes Sociales)

Una motocicleta con dos personas a bordo se aproximó al lugar donde Gastélum grababa contenido para sus redes sociales. Uno de los tripulantes le disparó a quemarropa con un arma corta, directo a la cabeza, y ambos huyeron del sitio.

El influencer se encontraba acompañado por dos personas que colaboraban con él en la grabación del contenido. Ambas resultaron ilesas, aunque quedaron en estado de shock tras presenciar el ataque. El homicidio quedó registrado tanto en las cámaras con las que los acompañantes filmaban como en el sistema de videovigilancia del establecimiento.

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Paramédicos que acudieron al lugar confirmaron que Gastélum ya no presentaba signos vitales. Sus restos fueron trasladados al Servicio Médico Forense (Semefo) para la práctica de la necropsia de ley, mientras la Fiscalía abrió la carpeta de investigación correspondiente.

Quién era César Gastélum

César Gastélum era originario de Culiacán y tenía 24 años al momento de su muerte. Egresado de la Universidad Autónoma de Sinaloa, se dedicaba a la creación de contenido en redes sociales, principalmente a través de sketches de humor y transmisiones en vivo sobre su vida cotidiana.

Al momento del ataque, acumulaba 577 mil seguidores en TikTok, 116 mil en Instagram y más de 16 mil suscriptores en YouTube. También realizaba transmisiones en la plataforma Kick bajo el alias “compasexor”, donde interactuaba con su audiencia.

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César Gastélum fue asesinado a balazos durante una transmisión en vivo. (Captura de pantalla)

El día del homicidio, Gastélum había acudido al KFC de Tres Ríos para grabar contenido junto a su amigo, también creador local, Alejandro Fierro, en cuya camioneta simulaba ser repartidor de comida. La transmisión, que se hizo viral tras el ataque, fue eliminada posteriormente junto con el perfil de Kick donde se emitió.

Investigación vinculada a violencia contra creadores de contenido

En los días posteriores al crimen, el Gabinete de Seguridad de México informó que entre las líneas de investigación se encontraban diversas publicaciones del influencer, en las que “hacía alusión a una facción de un grupo delictivo”, según el comunicado oficial difundido en ese momento.

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De forma paralela, las autoridades analizaron las grabaciones de las cámaras de videovigilancia de la zona donde ocurrieron los hechos, además de otros indicios recabados para identificar a los responsables del ataque.

“El Pirata de Culiacán” vuelve a ser tendencia tras la ejecución de César Gastélum: el inicio de los asesinatos a influencers (RS)

El caso de Gastélum se sumó a una lista de al menos 10 creadores de contenido asesinados en Sinaloa en los últimos periodos, en un contexto de disputa entre facciones criminales identificadas como Los Chapitos y Los Mayos. Hasta la fecha del homicidio en agosto, no se habían reportado detenciones ni una línea de investigación oficial hecha pública, situación que se mantuvo hasta la captura de Jesús Alberto “N” en territorio poblano.

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