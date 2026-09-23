Autoridades federales y estatales investigan retenes ilegales en carreteras de Sonora

El fiscal de Sonora, Gustavo Rómulo Salas Chávez, confirmó que, en colaboración con autoridades federales, implementaron un operativo conjunto para ubicar a los presuntos agentes de la FGR acusados de extorsionar a paisanos en carreteras de Hermosillo y San Luis Río Colorado. Crédito: X / @emeequis

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Este martes, el titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), Gustavo Rómulo Salas Chávez, confirmó que, en colaboración con autoridades federales, implementaron un operativo conjunto para ubicar a los presuntos agentes de la FGR acusados de extorsionar a paisanos en carreteras de Hermosillo y San Luis Río Colorado.

“La FGJES mantiene un despliegue operativo y de investigación en carreteras de Sonora para localizar e identificar a personas relacionadas con la instalación y operación de presuntos retenes ilegales, en coordinación con instituciones federales y estatales”, explicó la institución en una nota informativa.

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Autoridades federales y estatales implementan operativo para detener a responsables de retenes ilegales en Sonora

En rueda de prensa, Rómulo Sánchez detalló que desde que la Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía estatal tuvieron conocimiento de los hechos “se activaron acciones en campo, con base en información proporcionada por la autoridad federal y una orden de investigación emitida por el Ministerio Público del Fuero Común, se han realizado actuaciones en campo”.

El fiscal sonorense también reveló que en el operativo conjunto participan la Guardia Nacional, la Policía Federal Ministerial de la FGR, el Ejército Mexicano, la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), cuyos elementos realizan recorridos y barridos en los tramos carreteros para ubicar a quienes pudieran estar involucrados.

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“La propia Policía Federal Ministerial de la Fiscalía General de la República, el Ejército Mexicano y, por supuesto también las autoridades estatales, tanto PESP como AMIC, se han abocado a hacer recorridos y barridos en la carretera para tratar de localizar, identificar a estos sujetos y pues estamos trabajando en campo”, expresó el funcionario.

El gobierno de Sonora informó que, junto con autoridades estatales, implementaron un operativo conjunto para detener los retenes ilegales. Crédito: Captura de Video

Revisiones a automovilistas “no pueden hacerse de manera improvisada”

Rómulo Sánchez advirtió que las revisiones a usuarios de las carreteras no pueden realizarse “de manera improvisada, clandestina o al margen de los mecanismos de identificación y supervisión establecidos”.

Los puntos de revisión, señaló, deben estar plenamente identificados y operar bajo procedimientos definidos.

Además, recordó que, tras una situación similar registrada con anterioridad, se establecieron condiciones específicas para estos puntos. “Deben estar plenamente identificados, aplicar un procedimiento sistemático de operación por parte de quienes realizan las revisiones y contar con lonas con códigos QR que permitan identificar el motivo de cada revisión”, enfatizó.

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Elementos de seguridad no operan de manera unilateral durante revisiones

Un dato importante que dio a conocer el fiscal de Sonora, es que existe el compromiso de que ninguna autoridad opere de manera unilateral en estos puntos de revisión, por lo que deberá estar presente otra institución, federal o estatal, como parte de los mecanismos de control y seguridad.

“Tiene que estar además otra autoridad, no de manera unilateral, sino otra autoridad presente, federal o estatal; esos puntos de revisión son ilegales”, advirtió.

Piden a la población que presenten su denuncia

La FGJES exhortó a la ciudadanía a no permanecer indiferente ante la instalación de puntos de revisión que carezcan de identificación oficial, protocolos visibles o presencia de las autoridades correspondientes. “Cualquier situación sospechosa puede reportarse de inmediato al 911, a la Fiscalía estatal o a la Fiscalía General de la República”, expresó el fiscal.

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El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, aseguró que autoridades federales trabajan para detener los retenes ilegales. (Youtube | Gobierno de Sonora )

“En cuanto tengan esta información pueden hacerlo del conocimiento del 911 o directamente a la Fiscalía del Estado o la Fiscalía General de la República, que es quien nos dio vista para que podamos de inmediato llegar al sitio”, añadió Rómulo Chávez.

El fiscal concluyó señalando que “ya se encuentra un despliegue táctico de diversas instituciones y están reportando directamente al Gabinete de Seguridad que preside el gobernador del estado”.

Durazo destaca que FGR tomó el caso

Aunque el las autoridades estatales aseguraron que trabajan con las federales para detener a los responsables de los retenes ilegales, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, destacó que la FGR investiga las denuncias por extorsiones y robos en presuntos retenes ilegales instalados en carreteras, principalmente en la zona de Hermosillo y San Luis Río Colorado.

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Autoridades buscan detener los retenes ilegales en zonas como Hermosillo y San Luis Río Colorado. Crédito: Captura de Video

En su conferencia de prensa semanal, el mandatario local reconoció que algunos de los videos difundidos en redes sociales, en los que supuestos elementos de seguridad realizan revisiones a quienes circulan en carreteras y cometen abusos, son reales. Otros, señaló, son antiguos.

“Algunos de los videos que han circulado son reales. Otros son falsos y otros son de Sonora, pero de años anteriores. Entonces, a río revuelto, se meten ahí muchos intereses, hasta ociosos que complican el panorama. Ya está en manos de la Fiscalía General de la República, ya está en conocimiento de la Fiscalía este hecho para que proceda con las investigaciones correspondientes”, dijo Durazo al ser cuestionado por medios de comunicación.

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Dado que fuerzas federales y estatales han unido fuerzas, probablemente, solo es cuestión de tiempo para que detengan a los presuntos elementos de la FGR que instalaron retenes ilegales en carreteras de Sonora.

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