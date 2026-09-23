FGR niega balacera afuera de su sede: los disparos fueron a unas cuadras de distancia

Fiscalía de la CDMX niega balacera afuera de su sede: los disparos fueron a unas cuadras de distancia. RRSS

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La Fiscalía General de la República (FGR) desmintió que se haya registrado una balacera en el exterior de sus instalaciones ubicadas en Río Pánuco, en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México, luego de que madres buscadoras que mantienen un plantón en el lugar reportaran detonaciones de arma de fuego cerca del campamento.

A través de su cuenta oficial en la red social X, la fiscalía calificó como falsa la versión de una balacera al exterior de la dependencia. Precisó que se escucharon disparos a unas cuadras del sitio, por hechos que calificó como ajenos tanto a la institución como a las personas que se manifiestan frente a sus oficinas.

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La versión oficial y el reporte inicial

La respuesta de la FGR se difundió pocos minutos después de que las madres del campamento, lideradas por la activista Margarita López, reportaran detonaciones cercanas a su sitio de protesta. De manera preliminar, se había señalado que el hecho estaría vinculado a un asalto registrado en una tienda Oxxo de la zona.

Ese primer reporte surgió apenas minutos después de un mensaje público de la activista Ceci Flores, fundadora de Madres Buscadoras de Sonora, dirigido a la fiscal Ernestina Godoy, en el que pedía atención directa para las mujeres que permanecen en el plantón.

Fiscalía de la CDMX niega balacera afuera de su sede: los disparos fueron a unas cuadras de distancia, RRSS

Según el comunicado oficial, personal de la Unidad de Servicios a la Comunidad de la FGR se acercó a las familias para informarles sobre lo ocurrido, conocer si requerían algún tipo de apoyo y ofrecerles atención psicosocial. La dependencia añadió que sus elementos de seguridad institucional permanecen atentos ante cualquier eventualidad en la zona.

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El origen de los disparos

Las detonaciones de arma de fuego ocurrieron en las calles de Río Amazonas y Manuel Villalongín, a unas cuadras de las instalaciones de la FGR.

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Los disparos escuchados correspondieron a un operativo de la SSC para detener a cuatro sospechosos de un robo a casa habitación cometido en Saltillo, Coahuila, y no a un ataque contra las instalaciones de la fiscalía.

Contexto del plantón frente a la FGR

El campamento de madres buscadoras frente a las oficinas de la FGR no es un hecho aislado. Desde el 10 de septiembre, colectivos de familiares de personas desaparecidas provenientes de Michoacán, Veracruz y Colima, encabezados por Margarita López, tomaron los accesos a la sede de Cuauhtémoc. De acuerdo con reportes previos, otro contingente se movilizó también hacia las oficinas de la Fiscalía en Santa Fe.

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Fiscalía de la CDMX niega balacera afuera de su sede: los disparos fueron a unas cuadras de distancia, Captura de pantalla

Las manifestantes exigen que sus denuncias por desaparición sean atendidas como delitos del fuero federal, además de reclamar una reunión directa con la fiscal Ernestina Godoy. También han denunciado actos de intimidación por parte de personal de la dependencia, entre ellos uno atribuido al coordinador ejecutivo de la Fiscalía, Ricardo Flores Delgado.

A lo largo de los días, el plantón ha sumado apoyos externos. La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, acudió al lugar para supervisar la instalación de sanitarios móviles y una jornada de atención médica y psicológica para las manifestantes, luego de que denunciaran dificultades para acceder a servicios sanitarios durante la protesta.

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El mensaje de Ceci Flores antes del reporte de disparos

Poco antes de que se reportaran las detonaciones, Ceci Flores había publicado un mensaje dirigido a la fiscal Godoy en el que cuestionó la falta de atención hacia las mujeres del plantón.

“Ernestina Godoy, ¿qué le cuesta? Salir y dar la cara a las madres, pasarlas a una sala, platicar con ellas, darles aunque sea un mejoralito como hacen en cada mesa de trabajo, porque nuestros hijos todavía no aparecen”, expresó la activista.

Fiscalía de la CDMX niega balacera afuera de su sede: los disparos fueron a unas cuadras de distancia | organización CIMAC

Flores, quien lleva once años buscando a su hijo Alejandro Guadalupe Islas Flores, calificó como “injusto” que las madres deban permanecer en el plantón bajo condiciones climáticas adversas, entre lluvias y calor, para exigir que las autoridades reciban sus denuncias.

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En su mensaje, la activista también pidió a los funcionarios responsables de la investigación de personas desaparecidas que renuncien si no pueden cumplir con su encargo. “Si no pueden con el cargo, renuncien, y dénselo a alguien más que sí quiera trabajar en investigación”, señaló.

Antecedentes de atención por parte de la Fiscalía

Días antes del episodio de las detonaciones, la FGR ya había anunciado medidas para atender las demandas de los colectivos. La dependencia informó que realizó tomas de muestras genéticas a quienes lo requirieron y que estableció un plan de trabajo para dar seguimiento a los casos de las familias provenientes de Michoacán, Veracruz y Colima.

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La Fiscalía precisó en su momento que el diálogo con los familiares de personas desaparecidas es directo y permanente, y que su propósito es fortalecer las acciones de búsqueda e investigación en los casos denunciados por los colectivos.

Pese a estas medidas, las manifestantes han sostenido que la atención prometida no se ha traducido en avances concretos en sus casos, motivo por el cual mantienen el plantón frente a las instalaciones de la FGR en la capital del país.