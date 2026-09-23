América y Cruz Azul volverán a enfrentarse en San Diego: fecha, horario y todos los detalles del Clásico Joven

Cruz Azul y América se verán las caras una vez más. REUTERS/Eloisa Sanchez

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América y Cruz Azul preparan un nuevo capítulo de su rivalidad fuera de las canchas de la Liga MX.

Los dos clubes confirmaron un partido amistoso en territorio estadounidense que aprovechará la pausa por la Fecha FIFA y que ya genera expectativa entre las aficiones de ambos lados.

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El encuentro será el segundo enfrentamiento entre las escuadras en poco tiempo, luego de un partido de liga que terminó en un marcador apretado. Esta vez el terreno cambia por completo: el escenario será un estadio de la MLS en suelo californiano.

San Diego recibirá el Clásico Joven este jueves 1 de octubre

América y Cruz Azul disputarán su nuevo duelo el jueves 1 de octubre en el Snapdragon Stadium de San Diego, California, recinto que funciona como casa del San Diego FC de la MLS.

El anuncio llegó a través de las redes sociales de ambos clubes, que compartieron los detalles con sus respectivas aficiones.

Por parte de Cruz Azul, el defensa Alan Mozo grabó un video invitando a la afición cementera a asistir. “Nación Azul, ¿cómo están? Los invitamos el 1 de octubre en el Snapdragon Stadium en San Diego para un nuevo clásico ante el América”, dijo el jugador en el mensaje difundido por el club.

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El horario pactado corresponde a las 19:30 horas tiempo local de San Diego, lo que equivale a las 20:30 horas en la Ciudad de México.

Cruz Azul tiene mucha afición. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La cita se da en pleno parón por la Fecha FIFA, que arrancó el pasado 21 de septiembre y se extenderá hasta el 6 de octubre, ventana que ambos equipos aprovechan para mantener actividad y generar ingresos en el mercado estadounidense.

Todavía hay disponibilidad de boletos

La venta de entradas se maneja a través de Ticketmaster, plataforma donde el rango de precios oscila entre los 56 y los 358 dólares según la zona del estadio.

Hasta el momento, la disponibilidad se mantiene abierta en prácticamente todas las secciones, tanto en las zonas generales como en los espacios preferentes cercanos al campo.

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La demanda por este tipo de duelos entre clubes mexicanos en Estados Unidos suele acelerarse conforme se acerca la fecha del partido, un patrón que se ha repetido en ediciones anteriores de amistosos similares organizados fuera de México.

Por ahora, quienes busquen boletos pueden encontrar opciones en distintos rangos de precio sin las restricciones que suelen presentarse días antes del silbatazo inicial.

El duelo promete mucho. REUTERS/Eloisa Sanchez

El aforo del Snapdragon Stadium, con capacidad cercana a las 35,000 personas, coloca a este encuentro entre los amistosos de mayor convocatoria proyectada para la ventana de Fecha FIFA en la costa oeste de Estados Unidos.

El antecedente más reciente terminó 4-3 a favor de La Máquina

La última vez que América y Cruz Azul se vieron las caras ocurrió en la Jornada 8 del Apertura 2026, en un partido donde La Máquina llegó a sostener una ventaja de 4-1 hasta el minuto 90.

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Las Águilas reaccionaron en los minutos finales con goles de Óscar Perea y Miguel Borja, aunque no alcanzaron para el empate y el marcador cerró 4-3 a favor de los celestes.

Ambos equipos terminaron muy molestos en el terreno de juego del Estadio Banorte.

Terminó caliente el último encuentro. REUTERS/Eloisa Sanchez

Ese resultado se sumó después a un tropiezo adicional de América, que empató 2-2 con Chivas en el Clásico Nacional, encadenando así dos partidos sin ganar previo a este amistoso en San Diego.

Ninguno de los dos clubes ha confirmado todavía si el partido contará con transmisión televisiva o por streaming para el público en México. Aunque los últimos partios han sido transmitidos por Lavytime y VIX, que trae a los dos equipos en Liga MX, por lo que es altamente probable que sea una vez más por ahí.

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