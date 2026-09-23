La música de Hans Zimmer llega a la UNAM: fecha y horario para escuchar los temas de Gladiador e Interstellar

La Sala Nezahualcóyotl, ubicada dentro del Centro Cultural Universitario, será la sede del concierto. (Instagram/@orquestamineria)

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La música de Hans Zimmer llega a la UNAM el próximo martes 29 de septiembre de 2026, cuando la Orquesta Sinfónica de Minería interprete en la Sala Nezahualcóyotl un repertorio dedicado al compositor alemán, con temas de El rey león, Gladiador e Interstellar.

El concierto forma parte del Festival Cultura UNAM y comenzará a las 20:00 horas.

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El Festival Cultura UNAM 2026 se realiza del 25 de septiembre al 11 de octubre bajo el lema "Pasados vivos, futuros posibles", con más de 60 actividades y 114 artistas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuándo y dónde será el concierto

El evento se realiza el 29 de septiembre de 2026 a las 20:00 horas en la Sala Nezahualcóyotl, ubicada dentro del Centro Cultural Universitario, en Avenida Insurgentes Sur 3000, alcaldía Coyoacán.

La producción está a cargo de la Orquesta Sinfónica de Minería, en colaboración con la Academia de Música del Palacio de Minería.

El Centro Cultural Universitario se localiza en Avenida Insurgentes Sur 3000, alcaldía Coyoacán, dentro del campus de Ciudad Universitaria. (Google maps)

Raúl Aquiles Delgado dirige a la orquesta como director asociado, mientras Juan Arturo Brennan conduce la narración que acompaña cada tramo del programa.

Boletos: precios a mitad de precio para comunidad UNAM e INAPAM

La venta se realiza a través del sistema digital de Cultura UNAM y también en la taquilla física de la Sala Nezahualcóyotl.

Cultura UNAM ofrece un descuento del 50% para estudiantes, maestros, comunidad UNAM, INAPAM y jubilados del ISSSTE e IMSS, sujeto a disponibilidad.

El concierto forma parte de la sección Tejedores de Historias del Festival Cultura UNAM 2026. (Foto: Infobae México)

Los precios se distribuyen por sección: Primer Piso Laterales y Central cuesta 900 pesos; Orquesta y Coro, 700 pesos cada uno; Segundo Piso Laterales y Central, 500 pesos.

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Las zonas para personas con discapacidad tienen tarifas de 450 pesos en primer piso y 250 pesos en segundo piso.

La taquilla de la Sala Nezahualcóyotl atiende consultas al teléfono 55 5622 7125.

Cómo llegar: metro, metrobús y carro particular

En Metro, la estación más cercana es Copilco, de la Línea 3, a 10 minutos caminando de la Sala Nezahualcóyotl.

Desde ahí también se puede tomar el Pumabús, transporte interno gratuito del campus que conecta directamente con el Centro Cultural Universitario.

La estación Universidad, siguiente parada de la misma línea, es otra opción de acceso.

La línea 3 es la más cercana para llegar al concierto. (Jefatura Gobierno CDMX)

En Metrobús, la Línea 1 tiene la estación Centro Cultural Universitario, a unos minutos a pie del recinto, ideal para quienes vienen del centro o el sur de la ciudad sin necesidad de transbordos.

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Dentro del campus circulan además rutas de Puma Bus, como las que cubren los trayectos Metro CU-Zona Cultural y Metro Universidad-Tienda UNAM, con paradas a menos de 10 minutos caminando de la sala.

La estación Centro Cultural Universitario, de la Línea 1 del Metrobús, conecta directamente con la Sala Nezahualcóyotl. Foto: X/@MetrobusCDMX.

Quienes viajen en automóvil particular pueden usar los estacionamientos del Centro Cultural Universitario, aunque su disponibilidad varía según el día y el horario del evento.

Se recomienda llegar con margen de tiempo antes de las 20:00 horas.

El programa: diez piezas divididas en dos partes

De acuerdo con la información del portal de la Orquesta Sinfónica, la primera parte abre con la música de Los caballeros del Santo Grial, de El código Da Vinci, y continúa con la suite de Gladiador.

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Sigue el tema principal de Ángeles y demonios y cierra con la suite de Interestelar y la suite de El rey león, esta última ganadora del Oscar en 1995.

El compositor alemán integra orquestación tradicional con elementos de música electrónica en sus bandas sonoras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La segunda parte retoma con el himno de Top Gun: pasión y gloria y avanza hacia Davy Jones & the Kraken, de Piratas del Caribe: el cofre de la muerte.

Sigue El sueño de Paul, de Dune, la cinta que le dio a Zimmer su segundo Oscar en 2022.

El cierre combina Perdido, pero victorioso, de Rush: pasión y gloria, con la suite de Piratas del Caribe: la maldición del Perla Negra.

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Raúl Aquiles Delgado dirige a la Orquesta Sinfónica de Minería como director asociado durante la presentación. (Foto: Orquesta Sinfónica de Minería)

El sello de Zimmer combina orquesta sinfónica y música electrónica

Hans Florian Zimmer nació el 12 de septiembre de 1957 en Fráncfort del Meno, Alemania, y tomó apenas dos semanas de clases de piano en toda su vida.

Su primera nominación al Oscar llegó en 1988 por Rain Man, partitura que él describió como “música del mundo para un mundo que no existe”.

Hans Zimmer en el estreno europeo de "F1: The Movie" en Londres. REUTERS/Maja Smiejkowska

El compositor integra orquestación sinfónica tradicional con elementos de música electrónica, un sello que lo distingue de otros músicos de la industria del cine.

Ese estilo lo convirtió en referencia obligada de la música para pantalla desde finales de los años ochenta.

El rey león y Dune le dieron sus dos premios Oscar

Zimmer ha sido nominado 12 veces al Oscar y ganó la estatuilla en dos ocasiones: por El rey león en 1995 y por Dune en 2022.

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Cuenta además con 17 nominaciones a los Globos de Oro y 24 a los Grammy, de los cuales ha ganado cinco.

El compositor Hans Zimmer ganó su segundo premio Oscar por la banda sonora de "Dune" (2021), cinta dirigida por Denis Villeneuve. (Duna: Parte Tres Captura de tráiler oficial)

Su banda sonora para Gladiador, compuesta junto a Lisa Gerrard, obtuvo nominaciones al Oscar y al BAFTA además de ganar el Globo de Oro en 2001. La secuela Dune: Parte Dos (2024) le valió un Grammy en 2025.

Su catálogo suma más de 500 producciones entre cine, series y videojuegos

La filmografía de Zimmer incluye Crimson Tide, El Rock, la trilogía de El caballero de la noche, El hombre de acero y Dunkerque.

Su trabajo se extiende también a la televisión y a los videojuegos, con títulos como Call of Duty: Modern Warfare 2 y FIFA 19, hasta sumar más de 500 producciones en total.

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Christopher Nolan y Hans Zimmer colaboraron en Origen, Interstellar y Dunkerque. REUTERS/Mario Anzuoni

La relación profesional entre Zimmer y el director Christopher Nolan produjo tres de sus nominaciones al Oscar, con Origen (2009), Interstellar (2014) y Dunkerque (2017).

En 2021 colaboró con Denis Villeneuve en Dune, trabajo por el que obtuvo su segundo Oscar y su primer BAFTA.

Tiene una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood desde 2010

Zimmer recibió estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood en 2010.

En 2016 fue uno de los primeros ganadores de la Medalla Stephen Hawking para la Comunicación Científica y en 2019 fue nombrado Leyenda Disney.

La filmografía de Hans Zimmer incluye más de 500 producciones entre cine, televisión y videojuegos. REUTERS/Hannah McKay

Entre sus trabajos más recientes están Top Gun: Maverick (2022), Kung Fu Panda 4 (2024) y F1 (2025), mientras que para 2026 tiene programado el estreno de Dune: Part Three.

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Su música también acompaña producciones documentales recientes, entre ellas series de naturaleza que han recibido nominaciones al Emmy en los últimos años.