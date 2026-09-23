Así es trabajar al lado de Canelo Álvarez según el Divino Espinoza

Rafael “Divino” Espinoza prepara la quinta defensa de su título pluma de la OMB con un nuevo equipo y una meta definida: aprender al lado de Saúl “Canelo” Álvarez (Instagram | Divino Espinoza)

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Rafael “Divino” Espinoza prepara la quinta defensa de su título pluma de la OMB con un nuevo equipo y una meta definida: aprender al lado de Saúl “Canelo” Álvarez para llegar al 31 de octubre con mejores recursos arriba del ring.

El campeón mexicano enfrentará a Lorenzo Parra en Arabia Saudita, dentro de la cartelera México contra el mundo. La pelea representa su quinta exposición del cetro de las 126 libras y su primera función tras incorporarse al equipo dirigido por Eddy Reynoso.

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Rafael “Divino” Espinoza prepara la quinta defensa de su título pluma de la OMB con un nuevo equipo y una meta definida: aprender al lado de Saúl “Canelo” Álvarez (Instagram | Divino Espinoza)

Espinoza dejó Guadalajara para entrenar en San Diego, Estados Unidos, donde comparte gimnasio con Canelo Álvarez, Jaime Munguía y otros integrantes del Canelo Team. El púgil sostuvo que ese cambio responde a su intención de crecer pese a que ya tiene un campeonato mundial.

Espinoza consideró que la convivencia con Álvarez le ofrece un referente dentro de la preparación diaria. El peleador afirmó que estar junto a boxeadores con trayectoria lo obliga a mantener la disposición para corregir detalles.

Divino Espinoza deja Guadalajara para trabajar con Eddy Reynoso

El campeón pluma señaló que salir de su ciudad, su casa y su anterior gimnasio forma parte de una etapa que busca modificar su preparación. La decisión llegó cuando recibió la oferta para unirse al equipo de Eddy Reynoso en San Diego.

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“Sin duda”, respondió Espinoza al ser cuestionado sobre si trabajar con Canelo representa una motivación, en una entrevista con Zanfer Boxing.

“Siempre hay alguien más de quien aprender y alguien a quien mirar, eso es lo que te hace seguir adelante cuando piensas que tienes todo”, dijo el boxeador mexicano.

Espinoza sostuvo que el título mundial no cambia su perspectiva sobre el camino que todavía tenía por recorrer. El campeón busca adquirir recursos durante los entrenamientos y trasladarlos al ring en sus siguientes defensas.

“Quizá puedo decir que soy el campeón, pero sabemos que hay mucho camino por recorrer y muchas cosas más grandes que lograr”, afirmó. El peleador agregó que ese pensamiento le da “ese empuje de querer hacer las cosas”.

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Rafael “Divino” Espinoza prepara la quinta defensa de su título pluma de la OMB con un nuevo equipo y una meta definida: aprender al lado de Saúl “Canelo” Álvarez (Instagram | Divino Espinoza)

La incorporación al Canelo Team ocurre con poco margen antes de su siguiente compromiso. Espinoza relató que apenas suma una semana de entrenamientos completos bajo las órdenes de Reynoso, aunque ya trabaja con la expectativa de adaptarse al método del equipo.

El boxeador explicó que aceptar la oferta no requirió una reflexión prolongada. Consideró que la oportunidad de entrenar en un grupo encabezado por Canelo Álvarez no se presenta con frecuencia para un campeón mexicano.

“Fue una cosa que obviamente no tuve que pensar mucho. Cuando se dio la oportunidad lo tomé de inmediato porque sé lo que conlleva esto, estar en el lugar donde está el Canelo Team, todos ellos”, declaró Espinoza a Zanfer Boxing.

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Espinoza busca mantenerse como campeón pluma de la OMB

La pelea ante Lorenzo Parra pondrá en juego el campeonato pluma de la OMB, división que comprende el límite de 126 libras. Espinoza llegará a la función con el objetivo de completar su quinta defensa y sostener su posición entre los nombres de la categoría.

El campeón afirmó que su llegada a San Diego no se limita a acompañar las sesiones de otros boxeadores. Su propósito consiste en aprovechar los consejos de Reynoso, Canelo y el resto de los integrantes del gimnasio para fortalecer su propio estilo.

“La verdad es algo que representa México y que como mexicanos queremos estar aquí”, señaló Espinoza. “Entonces dejé todo, dejé mi zona de confort de Guadalajara, mi casa, mi gimnasio para esta nueva etapa donde creo que voy a aprender demasiado”.

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El boxeador también planteó que el cambio busca reflejarse en una versión distinta de su carrera. “Lo único que quiero es que haya un mejor Divino”, sostuvo.

Canelo Álvarez peleará contra Christian Mbilli el próximo 31 de octubre en Riad, Arabia Saudita (X@Canelo)

Espinoza reconoció que el aprendizaje debía continuar aun cuando un peleador alcanza un campeonato mundial. Para él, mantenerse abierto a nuevas enseñanzas podía abrirle opciones en una división en la que pretende conservar el cinturón.

“Cuando uno piensa que todavía puedes aprender un poquito más o que estás del otro lado, y tener esa disposición de decir ‘voy a aprender algo más y puedo ser el mejor’, creo que eso me va a abrir más camino y tengo que buscarlo”, afirmó.

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Canelo Álvarez ya trabaja intensamente en el gimnasio con los ojos puestos en una sola meta: ser campeón del mundo nuevamente (Instagram | Canelo)

El mexicano describió sus primeros días en el Canelo Team como un periodo de adaptación y aprendizaje. “Es un orgullo. Ahorita estoy muy emocionado, tengo aquí ya una semana entrenando, contento de que voy a aprender cosas nuevas”, dijo.

Ahora, Espinoza se alista para viajar a Arabia Saudita con el cinturón de la OMB en juego y una preparación distinta a la de sus anteriores defensas. “Quiero ser también el mejor pluma del mundo y es lo que vengo a trabajar aquí”, concluyó.