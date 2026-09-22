México

La UNAM se reinventa tras el fracaso del examen en línea para el ingreso a la licenciatura 2026

La reconfiguración colocará innovaciones digitales al centro de la gestión académica y así optimizar el proceso de selección

La UNAM se reinventa tras el fracaso del examen en línea para el ingreso a la licenciatura 2026 (Archivo UNAM)
La UNAM se reinventa tras el fracaso del examen en línea para el ingreso a la licenciatura 2026 (Archivo UNAM)
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La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) afrontó una serie de dificultades administrativas y de logística para la aplicación del examen de ingreso a la licenciatura 2026, y es que, luego de detectar métodos tramposos por parte de estudiantes que se auxiliaron en herramientas de inteligencia artificial, la máxima casa de estudios tuvo que aplicar nuevamente el proceso de selección.

Una vez aprendidas las lecciones de este método de ingreso a la licenciatura, la Universidad Nacional reordenará su organigrama para mejorar las condiciones en la que los aspirantes aplican para ingresar al nivel superior.

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La Universidad transformó la Dirección General de Administración Escolar (DGAE) en una nueva Coordinación de Administración y Servicios Escolares y creó un Comité Técnico Asesor de Evaluación que deberá ser consultado antes de las decisiones de mayor impacto en los procesos de selección.

UNAM cambia la DGAE tras crisis en examen de control por trampas en prueba el línea (CUARTOSCURO)
UNAM cambia la DGAE tras crisis en examen de control por trampas en prueba el línea (CUARTOSCURO)

El nuevo esquema apareció publicado este lunes en Gaceta UNAM y deriva de las recomendaciones de la Comisión Técnica de Personas Expertas que revisó el proceso de ingreso a licenciatura 2026-2027.

UNAM cambia la DGAE tras crisis en examen de control por trampas en prueba el línea

La propia Universidad estableció que es necesario fortalecer la definición de responsabilidades, los mecanismos de validación de los instrumentos de evaluación, la participación de las áreas especializadas en tecnologías de la información y los mecanismos permanentes de asesoría y acompañamiento técnico. El cambio central es la separación entre la operación del proceso y la revisión académica, técnica y psicométrica de las decisiones de mayor impacto.

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La nueva coordinación tendrá a su cargo dirigir y ejecutar de manera integral los procesos de ingreso a bachillerato y licenciatura. Entre sus funciones estarán el diseño logístico, los calendarios y convocatorias, la integración de los instrumentos de evaluación y bancos de reactivos, los apoyos logísticos y la entrega de resultados.

Aun con esas atribuciones, la coordinación deberá someter al comité las decisiones de alto impacto. El acuerdo precisa que esto incluye las especificaciones técnicas de los instrumentos de medición, los dictámenes psicométricos, los protocolos de seguridad y auditoría interna, así como la revisión de los reportes de resultados.

El Comité Técnico Asesor de Evaluación será permanente, especializado y plural. Estará presidido por la persona titular de la Secretaría General y contará con ocho especialistas: cinco integrantes del personal académico de la UNAM y tres externos.

La DGAE amplía sus funciones bajo otra estructura (EFE/José Méndez)
La DGAE amplía sus funciones bajo otra estructura (EFE/José Méndez)

De los perfiles externos, hasta dos podrán pertenecer a instituciones nacionales y al menos uno deberá formar parte de una institución extranjera. La Universidad precisa que los perfiles deberán estar vinculados con psicometría y evaluación educativa, diseño y validación de instrumentos de medición del aprendizaje, estadística aplicada, prospectiva educativa, informática o disciplinas asociadas.

Sus integrantes permanecerán dos años en el cargo y participarán de manera honoraria. El comité deberá ser consultado previamente durante todo el ciclo de selección, desde el diseño y la integración de los instrumentos de evaluación hasta el sistema de reporte de resultados.

El acuerdo también fija un límite expreso para ese órgano. Los especialistas no intervendrán en la ejecución, los trámites ni las decisiones operativas de los procesos de selección.

La DGAE amplía sus funciones bajo otra estructura

La Coordinación de Administración y Servicios Escolares también asumirá funciones relacionadas con la trayectoria estudiantil y concentrará la administración y ejecución de los programas de becas para bachillerato y licenciatura, así como el Sistema de Información de Becas de la UNAM.

Además, dirigirá el rediseño de procesos escolares y administrativos mediante productos digitales, interoperabilidad de sistemas y herramientas de analítica avanzada e inteligencia artificial. El acuerdo establece que estas herramientas deberán operar con protección de datos personales, ciberseguridad y supervisión humana en la toma de decisiones.

La coordinación deberá además establecer mecanismos de gestión de datos entre entidades académicas y dependencias universitarias, eliminar trámites redundantes y garantizar la trazabilidad de la información durante la trayectoria escolar.

Entre las funciones que concentrará el nuevo esquema están:

  • procesos de ingreso a bachillerato y licenciatura;
  • integración de instrumentos de evaluación y bancos de reactivos;
  • programas de becas y sistema de información correspondiente;
  • rediseño de procesos escolares y administrativos con herramientas digitales;
  • gestión e interoperabilidad de datos entre áreas universitarias.

El acuerdo entra en vigor este 21 de septiembre y deja sin efecto el publicado el 30 de septiembre de 2024. También prevé que los recursos humanos y financieros de la actual DGAE se reasignen, en lo que corresponda, a la nueva coordinación.

A esa transferencia se sumarán los sistemas de información, las bases de datos y los recursos tecnológicos vinculados con las funciones que cambian de adscripción. Así, la Universidad lleva a la estructura de la Secretaría General una de las principales recomendaciones derivadas de la crisis de 2026: separar la gestión del proceso de selección de la revisión técnica de las decisiones que pueden determinar sus resultados.

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