MC presenta en el Senado iniciativa para regresar el ascenso y descenso en el futbol mexicano: ¿qué cambiaría para la Liga MX?

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El senador de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, presentó este miércoles una iniciativa para reformar la Ley General de Cultura Física y Deporte, con el objetivo de establecer mecanismos permanentes de ascenso y descenso en las estructuras deportivas profesionales que cuenten con dos o más categorías.

La propuesta busca que la movilidad entre divisiones esté basada principalmente en los resultados obtenidos en competencia y que las reglas para determinar quién asciende, desciende o permanece en una categoría sean públicas, claras y transparentes.

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Aunque la iniciativa tiene alcance para distintas disciplinas deportivas, uno de los principales efectos que tendría sería sobre el futbol mexicano, debido a la estructura conformada por la Liga MX y la Liga Expansión MX.

¿Qué propone la iniciativa de Clemente Castañeda sobre el ascenso y descenso?

Durante la presentación, Castañeda explicó que la reforma plantea incorporar de manera expresa el mérito deportivo entre los principios que deben observar las asociaciones deportivas nacionales.

MC presentó en el Senado una iniciativa para regresar el ascenso y descenso al futbol mexicano.

La iniciativa contempla que, cuando existan dos o más divisiones dentro de una misma estructura profesional, deberá existir un mecanismo permanente que permita la movilidad entre todas las categorías.

En términos prácticos, esto significa establecer legalmente un sistema que contemple tanto el ascenso como el descenso, sin excluir alguna de las divisiones que formen parte de la misma estructura competitiva.

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El proyecto no fija cuántos clubes tendrían que subir o bajar ni establece un formato específico para las competencias.

Esa facultad permanecería en manos de las asociaciones deportivas, aunque tendrían que sujetarse a los criterios establecidos en la ley.

Mérito deportivo y reglas claras: los puntos centrales de la propuesta

Uno de los elementos principales del proyecto es que el desempeño obtenido dentro de la competencia sea el criterio central para determinar el derecho de un equipo o club a ascender, descender, permanecer o participar en determinada categoría.

Ya estaría lista la iniciativa y se presentaría este miércoles. (Captura de pantalla)

Además, las reglas tendrían que cumplir con condiciones de transparencia y estabilidad. De acuerdo con la propuesta, los mecanismos deberían ser objetivos, claros y públicos, y no podrían modificarse mientras estuvieran vigentes.

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La iniciativa también plantea evitar barreras de acceso que impidan injustificadamente la incorporación de nuevos competidores o que generen ventajas permanentes para los equipos que ya participan en una categoría profesional.

Entre los principales puntos planteados se encuentran:

Incorporar el mérito deportivo como principio dentro de la Ley General de Cultura Física y Deporte .

Establecer mecanismos permanentes de ascenso y descenso cuando existan dos o más categorías profesionales.

Considerar los resultados deportivos como criterio principal para la movilidad entre divisiones.

Garantizar reglas públicas, objetivas, claras y transparentes .

Evitar barreras injustificadas para nuevos competidores.

Fortalecer las obligaciones de información y rendición de cuentas de las asociaciones deportivas.

La iniciativa busca establecer nuevamente mecanismos de ascenso y descenso en las categorías deportivas profesionales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué dijeron los senadores que apoyaron la iniciativa?

La propuesta recibió respaldo de legisladores de diferentes grupos parlamentarios. El Partido Verde Ecologista de México anunció su adhesión en bloque, mientras que el Partido del Trabajo manifestó también su apoyo.

Durante la discusión, legisladores del PAN señalaron que respaldaban modificar la forma en que operan las asociaciones deportivas.

Entre los argumentos expuestos estuvo la distribución territorial de los equipos de primera división y la posibilidad de que más entidades federativas puedan aspirar a contar con clubes en la máxima categoría mediante resultados deportivos.

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Desde el PVEM también se planteó que el debate pudiera incluir otros temas relacionados con el futbol, como el número de jugadores extranjeros y el impulso a las fuerzas juveniles.

La iniciativa de MC sumó el respaldo de legisladores de distintas fuerzas políticas en el Senado. FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM

Legisladores de Morena igualmente anunciaron su adhesión a la propuesta. Entre quienes expresaron públicamente su respaldo estuvieron Adán Augusto López Hernández, Cuauhtémoc Ochoa y Margarita Valdez, además de otros senadores que manifestaron su intención de sumarse.

¿Por qué el Senado busca modificar las reglas del futbol mexicano?

El debate ocurre después de que el ascenso y descenso quedara suspendido en 2020. Para la temporada 2026-2027, la estructura del futbol mexicano mantiene a la Liga MX sin descenso y a la Liga Expansión MX sin ascenso.

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La propia documentación vigente de la Federación Mexicana de Futbol mantiene reglamentos separados para ambas categorías.

El último ascenso deportivo a la máxima categoría correspondió al Atlético de San Luis en 2019, mientras que el último descenso por resultados deportivos fue el de Jaguares de Chiapas en 2017.

El Senado retoma el debate sobre el ascenso y descenso, suspendidos en el futbol mexicano desde 2020. (X/ @LigaBBVAMX)

El tema también fue discutido el 21 de septiembre en el Senado durante el conversatorio “Fuera de lugar: ¿Por qué es injusto cancelar el ascenso y descenso en el futbol?”, donde participaron legisladores, representantes de clubes, exfutbolistas, periodistas y especialistas.

Castañeda sostuvo durante la presentación de la iniciativa que la intención no es administrar el futbol ni sustituir a sus autoridades, sino establecer reglas generales para garantizar competencia, mérito y oportunidades.

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¿La iniciativa cambiaría de inmediato el ascenso y descenso de la Liga MX?

No. La presentación del proyecto no modifica por sí misma el sistema actual de competencia. La propuesta debe seguir el proceso legislativo correspondiente y ser analizada por las comisiones del Senado antes de continuar con las siguientes etapas.

Además, la iniciativa plantea que sean las propias asociaciones deportivas las encargadas de diseñar los mecanismos concretos de competencia, siempre que respeten los principios establecidos en la legislación.

Vistazo de la iniciativa de ley que obligaría a la Liga MX a regresar el ascenso y descenso. (Tomada de X/@j_olar)

De esta manera, el proyecto no determina qué equipos ascenderían o descenderían ni establece el número de clubes involucrados.

Lo que busca modificar es el marco legal para que, cuando exista una estructura profesional con dos o más categorías, exista un mecanismo permanente que permita la movilidad entre ellas.

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La propuesta coloca nuevamente el ascenso y descenso del futbol mexicano dentro de la discusión legislativa, pero cualquier modificación efectiva al sistema dependerá del proceso que siga la iniciativa y de las reglas que eventualmente se establezcan para su aplicación.