México

Taylor Swift anuncia versión extendida de su álbum ‘The Life of a Showgirl‘ con cuatro nuevas canciones: cuándo será el lanzamiento en México

La primera edición de este disco fue lanzada el pasado 3 de octubre de 2025, la cual contó con la participación de Sabrina Carpenter

Taylor Swift
Taylor Swift (@taylorswift)
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Taylor Swift anunció una versión extendida de su álbum The Life of a Showgirl titulado “The Encore”, material que incluirá nuevas canciones y un concepto renovado de esta era.

La cantante estadounidense dio a conocer este anuncio a través de sus redes sociales con la frase “el show no ha terminado”, además de compartir un largo mensaje donde reveló más detalles de esta edición.

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“Hace un año ustedes hicieron algo realmente insondable. Algo que me hizo alucinar completamente. Le diste a The Life Of a Showgirl la primera semana más grande para un álbum en la historia”, escribió la interprete de The Fate of Ophelia.

Siguiendo con su texto, contó que durante un viaje a Suecia junto a sus dos colaboradores: Max y Shellback, para celebrar los logros del disco, crearon las melodías que estarán en esta extensión.

“Realmente solo queríamos reflexionar y considerar lo agradecidos que estábamos por el momento en el que estuvimos”

Fecha de estreno del álbum de Taylor Swift

De acuerdo a la información proporcionada por la cantautora, este nuevo material está programado para ser lanzado el próximo 25 de septiembre, pero debido a la diferencia horaria sus fanáticas mexicanas tendrán la oportunidad de escucharlo el jueves 24 de septiembre a las 22:00 horas.

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Esta versión añadirá cuatro canciones a las 12 del disco original, estrenado el pasado 3 de octubre de 2025, el cual contó con la participación de Sabrina Carpenter y una presentación en cines de todo el mundo.

“Espero que las amen, porque nacieron de pura gratitud por su exuberancia y celebración del álbum que hicimos”, expresó Swift.

Lanzamiento de la canción “Patient Zero”

Taylor Swift
Taylor Swift a través de su cuenta oficial de X. (captura de pantalla)

Entre las sorpresas, la cantante de “Style” dio a conocer que el primer sencillo de este proyecto lleva como nombre “Patient Zero”, el cual será estrenado junto con las otras canciones el próximo viernes.

Todas estás noticias han generado una gran emoción por parte de sus seguidores, quienes también comenzaron a crear múltiples teorías sobre sus proyectos a futuro y como relacionará estas melodías con las lanzadas en la primera edición.

La canción está disponible para reservar durante 24 horas en la tienda oficial de la intérprete, y tendrá tres ediciones físicas en CD: la versión convencional, una acústica y otra para piano. Su distribución está prevista para el 13 de octubre.

“He estado esperando con impaciencia para contarles que mi nuevo sencillo ‘Patient Zero’ saldrá el 25 de septiembre y ya está disponible para reservar en mi página web durante 24 horas”

Hasta ahora, la artista no ha dado detalles sobre la composición del tema ni ha informado si habrá un video musical u otra producción audiovisual ligada al estreno.

Nombre de las nuevas canciones de The Life of a Showgirl

Para las personas interesadas en escuchar las nuevas producciones musicales de Taylor, ya se encuentra disponible la opción de “pre-guardar” en todas las plataformas de streaming. Este es el nombre de las canciones agregas al álbum The Life of a Showgirl:

  • Patient Zero
  • Cleveland!
  • Pink Clouding
  • Babylon
The Life of a Showgirl: The Encore
(Taylor Swift)

Su conexión con Avengers: Endgame Encore

Dos de los fenómenos de entretenimiento más comentados del año coincidirán en un mismo fin de semana: Avengers: Endgame Encore y The Life of a Showgirl: The Encore, de Taylor Swift, llegarán con la misma fecha de estreno, creando altas expectativas entre las seguidoras de la artista y Marvel.

La reedición del filme regresará a las salas con una duración extendida de aproximadamente 183 minutos, con versiones más largas para las funciones IMAX e Infinity Vision.Cada proyección incluirá un adelanto exclusivo de Avengers: Doomsday, que se estrenará el 18 de diciembre.

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