Comienza preventa de Dune 3 para salas IMAX de México: cuáles son los mejores cines y por qué es mejor verla así

La tercera entrega de la saga dirigida por Denis Villeneuve llegará a los cines el próximo 18 de diciembre y marcará el cierre de la trilogía . (YouTube)

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Warner Bros. Pictures activa este 10 de septiembre la preventa de boletos para Dune: Parte 3 en México, con funciones anticipadas en formatos IMAX programadas para el 15 y 16 de diciembre, dos días antes del estreno oficial de la cinta de Denis Villeneuve.

La cadena Cinépolis confirmó que la venta arranca a partir del primer minuto de este jueves, mientras que Cinemex especificó el mismo horario de medianoche para liberar sus boletos en formatos Platino e IMAX. La ventana de anticipación llegó a más de tres meses del estreno, programado para el 17 de diciembre.

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Dune Parte 3 llega a cines mexicanos en diciembre de este año (Ig/dunemovie)

Dune: Parte 3 adapta la tercera novela de Frank Herbert, Dune: Mesías, y cierra la trilogía que Villeneuve inició con Chalamet, Zendaya, Florence Pugh, Jason Momoa y Robert Pattinson en el elenco principal.

La cinta compite por las salas IMAX contra Avengers: Doomsday

El avance muestra la magnitud de la destrucción provocada por Doom y el temor entre los héroes. (Marvel)

El estreno de Dune: Parte 3 coincide con el de Avengers: Doomsday, la quinta entrega de los Vengadores, programada para la misma fecha del 17 de diciembre. La producción de Villeneuve se adjudicó la mayoría de las salas IMAX del país, lo que deja a la cinta de Marvel Studios como alternativa en el formato Infinity Vision.

En la Ciudad de México, la proyección con tecnología IMAX podría concentrarse en ocho complejos: Cinépolis Fórum Buenavista, Cinépolis Universidad, Cinépolis Perisur, Cinemex Antara Platino, Cinemex Santa Fe, Cinemex Parque Delta, Cinemex Parque Tezontle y Cinemex Encuentro Oceanía.

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Parte de la cinta se filmó con cámaras de película IMAX

Imagen oficial de 'Dune 3'

Dune: Parte 3 representa un paso adicional en la colaboración entre Villeneuve y el formato IMAX. Por primera vez en la trilogía, una parte de la producción se filmó con cámaras de película IMAX, además de las cámaras digitales certificadas habituales.

El equipo utilizó la Cámara de Película IMAX Keighley, desarrollada durante dos años y empleada previamente en la filmación de La Odisea. El dispositivo combina la calidad fotográfica de la película tradicional con mejoras técnicas para facilitar el trabajo en set.

Las cámaras de película IMAX capturan una cantidad de información considerablemente mayor que la película convencional de 35 milímetros, lo que permite conservar más detalle en pantallas de gran formato. Villeneuve ha descrito su trabajo con IMAX como parte fundamental de la concepción de toda la trilogía, no como una adaptación posterior al rodaje.

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La cinta tendrá 71 minutos en relación de aspecto expandida

(Créditos: Warner Bros.)

Dune: Parte 3 incluirá 71 minutos filmados en la Relación de Aspecto Expandida de IMAX, de 1.90:1. Durante esas secuencias, la imagen ocupará una superficie mayor de la pantalla que en una proyección panorámica convencional.

En salas IMAX Láser seleccionadas, así como en aquellas que proyecten la película en formato IMAX 70 milímetros, esas mismas escenas alcanzarán una relación de aspecto todavía más amplia: 1.43:1. La diferencia se notará en las secuencias diseñadas para aprovechar el encuadre vertical del formato.

En lugar de ampliar la misma imagen capturada para pantallas convencionales, el sistema permite mostrar información adicional dentro del cuadro, un recurso pensado específicamente para las escenas de mayor escala visual de la película.

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Por qué IMAX with Laser resulta la opción recomendada para verla

Timothée Chalame. (Captura de video)

Cinépolis contará con funciones de Dune: Parte 3 en IMAX with Laser, el sistema de proyección diseñado para ofrecer imagen y sonido de gran formato en este tipo de salas. Para esta cinta en particular, la tecnología cobra relevancia adicional.

Las funciones con IMAX with Laser podrán presentar las secuencias de imagen expandida en la relación 1.43:1, lo que aprovecha una mayor altura de pantalla durante los 71 minutos filmados en ese formato. El espectador no solo verá una pantalla de mayor tamaño: en determinados momentos, verá más contenido visual dentro del encuadre.

Ver Dune: Parte 3 en una sala IMAX certificada implica acercarse a la versión que Villeneuve concibió desde el rodaje, con secuencias que no rendirán el mismo resultado visual en una pantalla convencional o en formatos panorámicos estándar.

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Paul Atreides enfrenta una conspiración doce años después de su victoria

Jason Momoa en 'Dune: Parte Tres'

Dune: Parte 3 adapta la novela El mesías de Dune, publicada por Frank Herbert en 1969, y transcurre 17 años después de los sucesos narrados en Dune: Parte 2. La historia sigue a Paul Atreides, convertido ya en emperador tras liderar la victoria de los Fremen sobre el Imperio.

Paul enfrenta una conspiración interna que busca derrocarlo mediante un atentado que lo deja gravemente herido. Sus habilidades psíquicas le permiten anticipar parte de los eventos, aunque el guion plantea que su capacidad de ver el futuro comienza a fallarle en momentos decisivos de la trama.

La cinta introduce a Scytale, interpretado por Robert Pattinson, un “cambiapieles” que plantea un cambio de régimen y se convierte en la amenaza central del relato. La princesa Irulan, personaje de Florence Pugh, aparece atrapada en una relación estratégica con Paul que deriva en tensiones con Chani, interpretada por Zendaya, quien espera gemelos del protagonista.

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Timothée Chalamet describió la historia como una advertencia sobre la corrupción del poder y sobre las consecuencias de que una sociedad siga ciegamente a líderes carismáticos. Denis Villeneuve adelantó que este cierre de trilogía tendrá un tono “más cargado de acción y más tensa” respecto a las dos entregas anteriores.

Frank Herbert escribió la saga original entre 1965 y 1985

Frank Herbert, nacido en Tacoma, Washington, en 1920, publicó Dune en 1965 tras seis años de investigación sobre el comportamiento de los desiertos. La novela surgió de un reportaje que el autor preparaba sobre las dunas de Oregón antes de convertirse en la base de su obra más conocida.

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Dune ganó los premios Hugo y Nébula, y se convirtió en la novela de ciencia ficción más vendida de la historia, con más de 12 millones de ejemplares distribuidos en todo el mundo. Herbert trabajó como periodista, fotógrafo y consultor ecológico antes de dedicarse por completo a la escritura de la saga.

El autor continuó la historia con El mesías de Dune (1969), Hijos de Dune (1976), Dios emperador de Dune (1981), Herejes de Dune (1984) y Casa Capitular de Dune (1985), publicada un año antes de su muerte, ocurrida en 1986 en Madison, Wisconsin. Dune: Parte 3 representa la segunda adaptación de El mesías de Dune a la pantalla, después de una serie transmitida en 2003.

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